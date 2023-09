ʻO ke kūlana o ke aniani: ʻaʻole paʻa a ʻole wai

He lōʻihi ka pohihihi o Glass i nā ʻepekema a me nā mea kākau moʻolelo, no ka mea, ʻaʻole ia he paʻa a ʻaʻole he wai. ʻOiai ke hoʻopaʻapaʻa nei kekahi ʻo ke aniani he wai i kahe i lalo i ka wā lōʻihi, ʻo kekahi e hoʻomau nei he paʻa a i ʻole kekahi mea i waena. ʻO ka ʻoiaʻiʻo, noho ke aniani i kona kūlana kūʻokoʻa.

He ʻano mea like ʻole ke aniani i loaʻa i nā ʻano like ʻole, mai ka ʻākaka a hiki i nā mele kala. Hana ʻia ia ma o ka hoʻoheheʻe ʻana i nā mea ʻokoʻa like ʻole, e like me ke one, ka limestone, a me ka lehu soda i nā wela kiʻekiʻe loa. Hoʻomaʻalili koke ʻia ka wai i loaʻa, e pale ana i nā ʻātoma mai ka hoʻonohonoho ʻana i kahi ʻano crystalline.

ʻO ka huikau e hoʻopuni ana i ke ʻano o ke aniani e puka mai ana mai kona ʻano hana ʻino ʻole. I loko o nā mea paʻa maʻamau, hoʻopaʻa ʻia nā ʻātoma ma kahi, ʻoiai nā wai he mau ʻātoma hiki ke neʻe a hoʻonohonoho hou. ʻO ke aniani, ma ka ʻaoʻao ʻē aʻe, ua like ia me kahi paʻa me kahi ʻano ʻino. Hoʻopaʻa ʻia kona mau ʻātoma, akā nele lākou i ka maʻamau i loaʻa i nā mea crystalline.

Aia ke aniani i loko o kahi equilibrium metastable, ʻo ia hoʻi, hoʻomaha mau i kahi kūlana wai i kahi manawa lōʻihi loa. Eia nō naʻe, ma ka lumi wela, hiki ke loli kēia mau loli i hiki ke ʻano paʻa ke aniani i nā manawa kūpono. ʻO ka neʻe mālie ʻana o nā ʻāpana i loko o ke aniani he mea paʻakikī ke nānā ʻana i nā ʻano wai like ʻole, ʻoiai i nā kenekulia, e like me ka ʻike ʻia ma nā puka aniani o nā hale kahiko.

ʻO ka manaʻo kuhihewa e kahe ana ke aniani i ka manawa hiki ke hoʻohālikelike ʻia me ka wehewehe maʻalahi no ka mānoanoa like ʻole o kekahi mau aniani aniani kahiko. Ma muli o ka palena o ka hana ʻana i ka wā ma mua, ʻaʻole i like ka mānoanoa o nā pane a pono e hoʻokomo ʻia me ka hopena mānoanoa i luna a i lalo paha i ke kiʻi.

I ka hopena, ʻo ke aniani kahi kūlana kūʻokoʻa o ka mea, e pale ana i nā wehewehe kuʻuna o nā mea paʻa a me nā wai. ʻOiai ua like kona ʻano me ka paʻa, ʻaʻole ia i ka hoʻonohonoho kauoha i loaʻa i nā mea crystalline. He paʻa paʻa paʻa ke aniani ma nā pae manawa kūpono, ʻoi aku ka like me ka wai wale nō ma kahi manawa lohi loa a ʻaʻohe hopena.

Sources:

– ʻEpekema Ola