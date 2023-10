ʻO ke koʻikoʻi o ka mālama ʻana i nā koho ʻae no nā kuki

I ka makahiki kikohoʻe, ua lilo nā kuki i mea nui o kā mākou ʻike pūnaewele. Mālama kēia mau waihona kikokikona liʻiliʻi i ka ʻike e pili ana i kā mākou makemake, mea hana, a me ka hana pūnaewele e hoʻomaikaʻi ai i ka hoʻokele pūnaewele, hoʻopilikino i nā hoʻolaha, hoʻopaʻa i ka hoʻohana ʻana i ka pūnaewele, a kōkua i nā hana kūʻai. Eia nō naʻe, pono e hoʻokele i nā makemake ʻae e hōʻoia i ka pilikino a me ka mālama ʻana i ka ʻikepili pilikino.

Ma ke kaomi ʻana i ka "Accept All Cookies," ʻae nā mea hoʻohana i ka mālama ʻana i nā kuki ma kā lākou mau polokalamu a me ka hana ʻana o ka ʻike i loaʻa ma o kēlā mau kuki. Hāʻawi kēia ʻae i nā pūnaewele a me kā lākou mau hoa kalepa e hōʻiliʻili a hoʻohana i ka ʻikepili no nā kumu like ʻole. ʻOiai hiki i nā kuki ke hāʻawi i kahi ʻike mea hoʻohana ʻoi aku ka maikaʻi, he mea koʻikoʻi ia e hoʻomaopopo a nānā i nā ʻano o ka ʻike e hōʻiliʻili ʻia.

No ka hoʻoponopono i nā pilikia pilikino, hāʻawi nā pūnaewele he nui i nā hoʻonohonoho kuki e hiki ai i nā mea hoʻohana ke koho i kā lākou makemake. Ma ke komo ʻana i nā Kuki Kuki, hiki i nā mea hoʻohana ke hana i kā lākou ʻae ʻana ma ka hōʻole ʻana i nā kuki pono ʻole. Hāʻawi kēia i ka poʻe i ka hiki ke hoʻomalu i ka ʻikepili a lākou e kaʻana nei a haʻalele i kekahi mau hana hoʻopaʻa ʻana.

He mea nui ka mālama ʻana i nā makemake ʻae no nā kuki no ka pale ʻana i ka ʻike pilikino a me ka mālama ʻana i ka mana o ka pilikino pūnaewele. Hāʻawi ia i nā mea hoʻohana e hoʻoholo i ka ʻike e pili ana i ka ʻikepili a lākou e makemake ai e kaʻana like a hōʻoia i ka noho pilikino ʻana o kā lākou hana pūnaewele. Ma ka hoʻoikaika ʻana i ka hoʻokele ʻana i nā makemake ʻae, hiki i nā kānaka ke kiaʻi mai ka hoʻohana hewa ʻana i kā lākou ʻikepili a mālama i ka manaʻo palekana i ka wā e nānā ana i ka pūnaewele.

I ka hopena, he koʻikoʻi ko nā kuki i ka hoʻonui ʻana i kā mākou ʻike pūnaewele, akā he mea nui ia e hoʻokele i nā makemake ʻae. Ma ka hana ʻana i nā hoʻonohonoho kuki, hiki i nā mea hoʻohana ke hoʻomalu i kā lākou ʻikepili pilikino a hōʻoia i ka palekana o kā lākou pilikino pūnaewele. ʻO ka hoʻomaopopo ʻana i ka ʻike e hōʻiliʻili ʻia ana a me ka hoʻokele ikaika ʻana i nā makemake ʻae he mea nui ia no ka mālama ʻana i kahi noho pūnaewele paʻa a pilikino.

