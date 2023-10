ʻO ka ʻimi no ka ikaika a me ka māmā: hana nā ʻepekema i ka supermaterial e hui pū ana i ka DNA a me ke aniani

Ua hoʻokō ka poʻe ʻepekema i kahi holomua o ka ʻepekema waiwai ma o ka hoʻohui ʻana i ka ikaika o DNA me ka maʻemaʻe o ke aniani, ka hopena i kahi supermaterial ʻoi aku ka māmā ʻelima a ʻehā mau ʻoi aku ka ikaika ma mua o ke kila. ʻO kēia mea hou, i hana ʻia e nā mea noiʻi mai ke Kulanui o Connecticut, ke Kulanui ʻo Columbia, a me Brookhaven National Lab, ke hoʻomaikaʻi ʻia nei ʻo ia ka mea "ikaika loa i ʻike ʻia" no kona nui.

He paʻakikī ka paʻakikī o ka loaʻa ʻana o kahi mea i loaʻa ka ikaika a me ka māmā. Eia naʻe, ua hōʻike kēia hui o nā mea noiʻi ʻaʻole kūʻokoʻa kēia mau ʻano ʻelua. Hoʻoulu ʻia e ka Iron Man, ua ʻimi ka poʻe ʻepekema e hana i kahi mea māmā no ka lele akā ikaika nō hoʻi e pale aku i nā hoʻouka kaua ʻana.

ʻO ka mea huna ma hope o kēia supermaterial aia i ka hoʻohana ʻana i ka ikaika o ke aniani. ʻOiai he palupalu paha ke aniani i kona ʻano maʻamau, hiki iā ia ke pale i nā kaomi nui i kona kūlana maʻemaʻe, kīnā ʻole. Ma ka hoʻohana ʻana i nā ʻāpana aniani nano i ʻoi aku ka māmā ma mua o ka hapa nui o nā metala a me nā seramika, ua lilo nā hale i hana ʻia mai kēia aniani maʻemaʻe i ka ikaika a me ka māmā.

No ka hana ʻana i nā ʻāpana aniani i ke ʻano 3D, ua huli nā mea noiʻi i DNA ma ke ʻano he scaffold. Ua hana lākou i kahi hoʻolālā DNA hoʻohuihui ponoʻī e hana like me kahi iwi i kau ʻia ai ka uhi aniani. ʻO kēia kaulike maʻalahi ma waena o ka DNA scaffold a me ka uhi aniani ka hopena i kahi mea paʻa a māmā hoʻi, e loaʻa ana i nā ikaika a me nā ʻano like ʻole.

ʻOiai ʻoi aku ka nui o ka noiʻi ma mua o ka hoʻohana ʻana i kēia ʻenehana, ke hoʻolālā nei nā mea noiʻi e hana i nā mea ikaika aʻe ma o ka hoʻopili ʻana i nā ceramics carbide a i ʻole ka hoʻololi ʻana i ke ʻano DNA. Nui nā mea e hiki ai i kēia ʻenehana, a hiki paha ke alakaʻi i ka hoʻomohala ʻana i ka pale kino e like me ka lole o Iron Man.

Ua paʻi ʻia nā ʻike o kēia noiʻi ma ka puke pai Cell Reports Physical Science.

Sources:

– ʻO nā mea 'ikaika loa' i hoʻoulu ʻia e ka Iron Man i hoʻohanohano ʻia he 'supermaterial' - Science Daily

- Ua hana nā kānaka ʻepekema i nā supermaterial ʻoi aku ka māmā a ʻoi aku ka ikaika ma mua o ke kila - CNET