Hiki i ka ʻenehana Ultrasound Kiʻi Hou ke nānā i ka manawa maoli o nā Macrophages i ka hana

Ua hoʻomohala ka poʻe ʻepekema ʻo Penn State i kahi ʻano hana hoʻoheheʻe hou e hiki ai ke nānā i ka manawa maoli o nā macrophages, kahi ʻano pono o ka cell immune, i loko o ka ʻiʻo mammal me ka hoʻohana ʻana i ka ʻenehana kiʻi ultrasound. He kuleana koʻikoʻi ka Macrophages i kā mākou ʻōnaehana pale, e hoʻopaʻa i ka ʻokoʻa ma waena o ka pale ʻana a me ka adaptive a me ke kōkua ʻana i nā hana e like me ka hakakā ʻana i nā maʻi a me ka hoʻoikaika ʻana i ka hana hou ʻana o ka ʻiʻo. Eia naʻe, a hiki i kēia manawa, paʻakikī ka nānā ʻana i kā lākou hana i loko o ke kino.

ʻO ka mea maʻamau, ʻaʻole hiki i ke kiʻi ultrasound ke hoʻokaʻawale i nā macrophages mai nā cell ʻē aʻe, ʻoiai ke ʻano like lākou. No ka lanakila ʻana i kēia palena, ua noʻonoʻo nā mea noiʻi Penn State i kahi mea hoʻohālikelike me ka hoʻohana ʻana i nā nanoemulsions, ʻo ia nā kulu aila liʻiliʻi e hōʻike pono ana i nā kani kani ultrasound. Ua hoʻokomo ʻia kēia mau nanoemulsions i nā macrophages, nāna i hoʻokomo iā lākou. Ke hoʻokau ʻia i nā hawewe ultrasound, ua hoʻololi ʻia nā droplets, e hana ana i nā ʻōpū kinoea i hāʻawi i ke ʻano kiʻi kūpono e hoʻokaʻawale i nā macrophages mai nā cell a puni.

Ma kahi hoʻokolohua hōʻoia o ka manaʻo me ka hoʻohana ʻana i nā ʻiʻo puaʻa, ʻike maikaʻi ka hui i nā macrophages i ka manawa maoli. Hiki i kēia ʻenehana kiʻi holomua ke hoʻonui i ko mākou ʻike i ke ʻano o ka hana ʻana o ka ʻōnaehana pale a pehea ka holomua ʻana o nā maʻi, a me ke kōkua ʻana i ka hoʻomohala ʻana i nā lāʻau lapaʻau ʻoi aku ka maikaʻi.

Hiki ke hoʻohana ʻia kēia ʻenehana i ka wā e hiki mai ana ma mua o nā macrophages i nā ʻano ʻē aʻe o nā cell immune a me ka nānā ʻana i ke kūkulu ʻana o ka plaque i loko o nā aʻa. Manaʻo nā mea noiʻi e hui pū me nā mea noiʻi immunology makemake e hoʻohana i kēia ʻenehana no kā lākou noiʻi.

ʻO kēia ʻano hana kiʻi ultrasound hou e paʻa i ka ʻōlelo hoʻohiki nui i ka wehe ʻana i ka hiki piha o nā macrophage therapies no nā ʻano olakino like ʻole, e like me ka maʻi kanesa, nā maʻi autoimmune, nā maʻi, a me nā pōʻino kino. Ma ka hāʻawi ʻana i kahi ʻike manawa maoli o nā hana kelepona i loko o ke kino, hiki i nā mea noiʻi ke loaʻa nā ʻike waiwai i ka holomua o ka maʻi a me nā hana ho'ōla, e alakaʻi ana i nā hoʻolālā lapaʻau ʻoi aku ka maikaʻi.

Nā nīnau i nīnau pinepineʻia (FAQ)

He aha nā macrophages?

ʻO Macrophages kahi ʻano o ka cell immune e hana koʻikoʻi i nā ʻano hana ʻōnaehana immune, me ka ʻike ʻana a me ka hoʻomaʻemaʻe ʻana i nā pathogens, ka hoʻolaʻa ʻana i ka ʻeha, a me ka hoʻoponopono ʻana i nā pane kūlohelohe.

He aha ke ʻano o ka nānā ʻana i nā macrophages i ka manawa maoli?

Hiki i nā mea noiʻi ke nānā i kā lākou mau hana i loko o ke kino, e hāʻawi ana i nā ʻike i ka holomua o ka maʻi a me nā hana ho'ōla. Hiki i kēia ʻike ke kōkua i ka hoʻomohala ʻana i nā lāʻau lapaʻau ʻoi aku ka maikaʻi no nā kūlana e like me ke kanesa, nā maʻi autoimmune, nā maʻi, a me nā pōʻino o ke kino.

Pehea e hana ai ka ʻenehana kiʻi ultrasound hou?

Hoʻokomo ka ʻenehana i ka hoʻokomo ʻana i nā nanoemulsions, nā kulu ʻaila liʻiliʻi, i nā macrophages. Ma lalo o nā hawewe ultrasound, hoʻololi kēia mau droplets i ka hoʻololi ʻana, e hana ana i nā ʻōmole kinoea i hiki ke ʻike ʻia a ʻike ʻia mai nā pūnaewele a puni, e hiki ai ke nānā pono i nā macrophages i loko o ka ʻiʻo mammal.

He aha nā mea e hiki mai ana o kēia ʻenehana?

Hoʻolālā ka poʻe noiʻi e ʻimi i ka hoʻohana ʻana i kēia ʻenehana no ka nānā ʻana i nā ʻano ʻē aʻe o nā cell immune i loko o ke kino o ke kanaka a me ka nānā ʻana i ke kūkulu ʻana o ka plaque i loko o nā aʻa. Wehe ʻia lākou i ka hui pū ʻana me nā mea noiʻi immunology makemake e hoʻohana i kēia ʻano hana kiʻi no kā lākou noiʻi.