ʻO Blazars: Wehe i nā mea huna o nā Neutrinos High-Energy

ʻO Blazars, kahi ʻano o ka nuclei galactic ikaika i kapa ʻia ʻo quasars, ua hoʻopio i ka poʻe noiʻi no nā makahiki me kā lākou mau kukui gamma-ray. I kēia manawa, ua alakaʻi kahi hui noiʻi honua i kahi loiloi helu helu e hoʻomālamalama i ka pilina ma waena o kēia mau lapalapa a me nā neutrino hoʻokuʻu kiʻekiʻe. Led by Professor Kenji Yoshida from the Department of Electronic Information Systems at Shibaura Institute of Technology in Japan, hāʻawi nā ʻike a ka hui i nā ʻike hoihoi i ka pilina paʻakikī ma waena o nā blazars a me neutrino flux.

Kūʻē ʻo Blazars mai nā quasars ʻē aʻe ma muli o ko lākou mana kūʻokoʻa e hoʻopuka pololei i nā lapalapa i ka Honua. Hoʻokuʻu kēia mau hanana pahū i nā kukuna cosmic ikaika nui, i hoʻokuʻu ʻia mai ke kumu o kēia mau galaxies i nā mokulele i kahi mamao loa. I loko o kēia mau kukuna cosmic, ho'āla ka pilina me nā kiʻi i nā ʻāpana subatomic i kapa ʻia he neutrinos.

Manaʻo nui ka poʻe ʻepekema ʻo ka paʻa ʻana o ka gamma-ray mai nā blazars i pili i ka ʻike ʻana i nā neutrino i ka lewa. Ua loaʻa i kēia manaʻo ke kākoʻo i ka makahiki 2017 i ka wā i ʻike ai ka mea ʻike neutrino ʻo South Pole i kapa ʻia ʻo "IceCube" i kahi hanana neutrino ikaika kiʻekiʻe i hui pū ʻia i ka manawa a me kahi me kahi lapalapa blazar i kapa ʻia ʻo TXS 0506+056. Ua hoʻonui kēia ʻike i ka hiki i ka heluna o nā blazars ke hoʻopuka i nā neutrino ikaika nui i ka wā o ke ahi. Eia nō naʻe, ʻo ka pilina pololei ma waena o ka hana ʻana o ka blazar flaring a me ka neutrino emission e mau nei i kahi puʻupuʻu e pono ai e ʻimi hou aku.

I kā lākou noiʻi ʻana, ua nānā ka hui noiʻi honua i ka huina o 145 blazars. ʻO kēia, 144 i huki ʻia mai ka Fermi Large Area Telescope Monitored Source List, me ka blazar kaulana TXS 0506+056. No ka hoʻomaopopo ʻana i ka hāʻawi ʻana o nā lapalapa gamma-ray i ka neutrino emission, ua kūkulu ka poʻe noiʻi i nā pihi kukui i hoʻopaʻa ʻia i kēlā me kēia pule, e hōʻike ana i ka awelika gamma-ray flux o kēlā me kēia blazar. Ma ka hoʻohana ʻana i kahi algorithm Bayesian, ua hoʻoholo lākou i ke kaʻina hana flare duty (ka pākēneka o ka manawa a ka blazar e hoʻohana ai i kahi ʻano lapalapa) a me ka hakina ikehu kūpono no kēlā me kēia blazar.

Ma o kā lākou hōʻuluʻulu ʻana, ua ʻike ka hui i kahi ʻano maʻalahi: ʻoi aku ka nui o nā blazars me nā pōʻai haʻahaʻa haʻahaʻa a me nā haʻihaʻi ikehu i kā lākou laʻana. Hōʻike kēia mau ʻāpana i nā puʻunaue like ʻole o ke kānāwai, e hōʻike ana i ka pilina paʻa ma waena o lākou. Eia kekahi, ua ʻike ka poʻe noiʻi i kahi ʻokoʻa koʻikoʻi i nā kaʻina hana flare ma waena o nā ʻano blazars.

ʻO ka mea nui, ua loiloi ka hui i ka neutrino energy flux o kēlā me kēia gamma-ray flare, me ka hoʻohana ʻana i kahi pilina scaling e noʻonoʻo ana i ka neutrino a me ka gamma-ray luminosities. Ma ka hoʻohālikelike ʻana i kā lākou wānana i ka naʻau i hoʻohui ʻia i ka manawa o IceCube, ua hiki i nā mea noiʻi ke hoʻokumu i nā palena kiʻekiʻe i nā hāʻawi o nā lapalapa i ka isotropic diffuse neutrino flux.

Ke hōʻike nei i ke koʻikoʻi o kā lākou hana, ua hoʻoikaika ʻo Prof. Yoshida i kona hiki ke hoʻonui i ka ʻike ʻepekema e pili ana i ke kumu o nā neutrino astrophysical. Me nā ʻike hou aʻe a me ka hoʻohana ʻana i kā lākou ʻano hana, manaʻolana ka poʻe noiʻi e wehe i nā mea huna e pili ana i nā blazars a me kā lākou kuleana i ka hana ʻana i nā neutrino ikaika.

Nā FAQ:

Nīnau: He aha nā blazars?

ʻO Blazars kekahi ʻano o ka nuclei galactic ikaika i kapa ʻia ʻo quasars. ʻO ka mea ʻokoʻa iā lākou ʻo ko lākou hiki ke hoʻokuʻu i nā lapalapa i kuhikuhi ʻia i ka Honua.

Nīnau: He aha nā neutrino?

ʻO Neutrinos nā ʻāpana subatom i loaʻa ʻole ka uku uila a me ka launa pū ʻana me ka mea. Hiki iā lākou ke hana ʻia ma o ka launa pū ʻana o ka cosmic ray i nā hanana astrophysical ikaika nui e like me nā lapalapa blazar.

Nīnau: Pehea ka pili ʻana o nā lapalapa gamma-ray mai nā blazars i nā neutrino ikaika nui?

Manaʻo ka poʻe ʻepekema ʻo ka gamma-ray flazars paha ke kumu nui o ke kuleana no ka ʻike ʻana i nā neutrino ikaika i ka lewa. ʻO ka manawa a me ka hoʻonohonoho ʻana o kahi hanana neutrino ikaika nui i ʻike ʻia e IceCube i hoʻopili ʻia me kahi lapalapa blazar, e hōʻike ana i ka pilina ma waena o nā mea ʻelua.

Nīnau: He aha ka mea i ʻike ʻia e ka hui noiʻi?

Ua ʻike ka hui noiʻi ʻoi aku ka maʻamau o nā blazars me nā pōʻai haʻahaʻa haʻahaʻa a me nā hakina ikehu i kā lākou laʻana. Ua ʻike pū lākou i kahi ʻokoʻa koʻikoʻi i nā pōkā hana flare ma waena o nā ʻano blazars. Hoʻohui ʻia, ua hoʻokumu lākou i nā palena kiʻekiʻe i nā hāʻawi o nā lapalapa i ka isotropic diffuse neutrino flux.

