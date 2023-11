E ʻimi ana i ka hopena o nā makahiki makua i ka lōʻihi o ke ola a me ke ola kino o nā nalo a me nā ilo

Ua paʻi ʻia kahi noiʻi ʻāina i paʻi ʻia ma ka puke pai ʻo Aging i ka pilina ma waena o ka makahiki makua a me ke ola a me ke ola olakino o nā mea hoʻohālike ʻelua: ka lele hua Drosophila melanogaster a me ka nematode Caenorhabditis elegans.

Ua hoʻāʻo nā haʻawina i hala e wehe i ka hopena o ka makahiki makua ma nā ʻano ʻokoʻa like ʻole, e like me ka hana hou ʻana, ke ola, a me ke olakino holoʻokoʻa. Eia nō naʻe, ua hāʻawi pinepine kēia mau noiʻi i nā hopena inconclusive ma muli o nā ʻano like ʻole o nā ʻano like ʻole a me ka nui o nā hopena haʻahaʻa.

Alakaʻi ʻia e nā mea noiʻi ʻo Camille Lenzi, Alexis Piat, Pascal Schlich, Judith Ducau, Jean-Claude Bregliano, Hugo Aguilaniu, a me Anne Laurençon mai nā hui hanohano me IM Projet, Caduceum, INRAE, IBDM, Instituto Serrapilheira, a me Universite Claude Bernard-Lyon 1, Ua ʻimi kēia noiʻi hou e hoʻomālamalama i nā ʻano molekala e pili ana i ka mana o ka makahiki makua i ke ola o nā keiki.

Ua nānā pono nā mea noiʻi i nā laina isogenic genetic o Drosophila melanogaster a me Caenorhabditis elegans. Ma ka hoʻohālikelike ʻana i ka hānau ʻana o nā mākua ʻōpio a me nā mākua kahiko, ua ʻike lākou i kahi ʻano hiʻohiʻona: ʻoi aku ka pōkole o nā hanauna o nā mākua kahiko i ka pōkole loa o ke ola o nā keiki ma nā ʻano ʻelua.

ʻO ka mea kupaianaha, ua ʻike pū ka hui e hiki ke hoʻohuli ʻia nā hopena maikaʻi ʻole o nā makahiki makua kahiko i ke ola a me ke olakino. ʻO ka hoʻololi wale ʻana i hoʻokahi hanauna o nā mākua ʻōpio i hoʻomaikaʻi maikaʻi i ka lōʻihi o ke ola a me ke olakino holoʻokoʻa o ka ʻohana.

Hōʻike kēia mau ʻike i ka loaʻa ʻana o kahi mīkini non-genetic maikaʻi e hoʻopau i ka hopena pōʻino o ka makahiki makua makua i ke ola a me ke ola olakino o nā keiki.

Wehe ka haʻawina i nā ala hou o ka noiʻi no ka hoʻomaopopo ʻana i ka pilina paʻakikī ma waena o nā makahiki makua a me nā hopena olakino lōʻihi o nā hanauna e hiki mai ana. Ma ka wehewehe ʻana i nā kaʻina molekala lalo i ka hana, hiki i nā ʻepekema ke ʻike i nā hana e hiki ai ke hoʻēmi i nā hopena maikaʻi ʻole e pili ana i nā makahiki makua.

Nā nīnau i nīnau pinepineʻia (FAQ)

Nīnau: No ke aha he mea nui ka makahiki makua?



A: Hiki i nā makahiki makua ke loaʻa nā hopena like ʻole i nā keiki, me ke ola a me ke olakino holoʻokoʻa. Ua pili ka makahiki makua kahiko me ka nui o ka pilikia no kekahi mau ma'i genetic a me ka pōkole o ke ola o kekahi mau ʻano.

Nīnau: He aha nā mea ola i aʻo ʻia ma kēia noiʻi?



A: Ua nānā ka poʻe noiʻi i ʻelua mau kumu hoʻohālike: ka hua lele Drosophila melanogaster a me ka nematode Caenorhabditis elegans.

Nīnau: Ua loaʻa anei i ke aʻo ʻana kekahi mau hopena maikaʻi me ka ʻelemakule makua?



A: ʻAe, ua hōʻike ka haʻawina ʻo ka hoʻololi ʻana i hoʻokahi hanauna o nā mākua ʻōpio hiki ke hoʻomaikaʻi i ka lōʻihi o ke ola a me ke olakino holoʻokoʻa o nā keiki.

Nīnau: He aha nā laina isogenic genetic?



A: ʻO nā laina isogenic genetic e pili ana i nā heluna o nā mea ola i like like ke ʻano koe wale nō nā ʻokoʻa i koho mua ʻia. ʻO kēia ka mea e hiki ai i nā mea noiʻi ke aʻo i ka hopena o nā ʻokoʻa genetic kikoʻī i nā ʻano like ʻole.

Nīnau: He aha nā hopena o kēia haʻawina?



A: Ke hōʻike nei kēia haʻawina e hiki ke hoʻopaʻa i nā hopena maikaʻi ʻole o ka makahiki makua i ke ola a me ke ola olakino o nā keiki. Pono e noiʻi hou aʻe e wehe i nā kaʻina molekala e pili ana a e ʻimi i nā mea hiki ke hana.