ʻO Australian Cane Toads: Cannibalistic Tadpoles Speed ​​Up Evolution

Ke kū nei nā koʻo koʻo ma Australia i ka hoʻoweliweli koʻikoʻi mai kā lākou ʻano ponoʻī—nā ʻūpī cannibalistic. ʻAi pinepine kēia mau tadpoles i nā ʻōpala, e hoʻoulu iā lākou e ulu i ka wikiwiki. Eia naʻe, hiki mai kēia ulu wikiwiki ʻana ma ke kumu kūʻai.

Ua hoʻokomo ʻia nā koʻo koʻo ma Australia i ka makahiki 1935 e hoʻomalu i nā pīkoi. Akā, ua lilo ka toads i ʻano ʻano invasive, hoʻonui ʻia ma waho o ka mana a hoʻoweliweli i ke kaiaola. ʻO ka ʻawaʻawa o kēia mau toads e hoʻopilikia ai i nā marsupial kino maoli.

ʻOiai he 25 knm (10 ʻīniha) ka lōʻihi o ka lōʻihi o nā koʻo makua, ʻo kā lākou mau tadpoles ka mea e hōʻike ana i ka hana ʻai ʻai, e ʻai ana i ko lākou ʻano ponoʻī. ʻAʻole maʻamau kēia ʻano i nā ʻano rana a me nā ʻano toad, e hana pinepine ʻia i ka wā liʻiliʻi nā kumuwaiwai. Akā naʻe, hōʻike pinepine ʻia kēia ʻano e nā koʻo Australian.

Ma kahi hoʻokolohua i hana ʻia e Jayna DeVore mea ola kino invasive a me kāna mau hoa hana, ua ʻike lākou he 2.6 manawa ʻoi aku ka nui o nā tadpoles Australia i ka ʻai ʻana i nā ʻōpala i hoʻohālikelike ʻia me nā tadpoles ʻaʻole Australia. Ua hōʻike ʻia kekahi hoʻokolohua ʻē aʻe he 30 manawa ʻoi aku ka hoihoi ʻana o nā tadpoles Australia i nā ʻōpala ma mua o nā tadpoles ʻē aʻe.

ʻOi aku ka wikiwiki o ka ulu ʻana o nā hatchlings ma Australia ma mua o ko lākou mau hoa ma nā wahi ʻē aʻe. ʻOiai ʻo kēia hoʻomohala wikiwiki e hoʻonui i ko lākou manawa e ola ai, haʻalele ia iā lākou i ka liʻiliʻi o ka ulu ʻana ma mua o nā koʻokoʻo non-Australian i ka tadpole a me nā pae oʻo o ko lākou ola.

Ua ulu kēia mau ʻōpuʻu i mea e wikiwiki ai ko lākou ulu ʻana ke ʻike lākou i ka hele ʻana o nā tadpoles ʻē aʻe, e hōʻike ana i ka hoʻokūkū a me ka hiki ke ʻai kanaka. ʻO kēia hoʻololi evolutionary hiki iā lākou ke hōʻemi i ka lōʻihi o ko lākou pae nāwaliwali.

Hiki ke ʻike ʻia ka ʻai ʻai ma waena o nā koʻo ma ke ʻano he ʻano o ka hoʻomalu ʻana i ka heluna kanaka, no ka mea, hoʻopau ia i ka hoʻokūkū no nā kumuwaiwai liʻiliʻi o ka loko. Hōʻike pū ia i ka wikiwiki kupaianaha e hiki ai ke hoʻololi. Ua ulu nui nā koʻo Australian mai ko lākou hoʻokomo ʻana i ka ʻāina.

Hoʻohui ʻia kēia noiʻi i ko mākou ʻike i ka hoʻoikaika paʻakikī o nā ʻano invasive a me ka hopena i hiki ke loaʻa iā lākou i nā kaiaola maoli. Ua paʻi ʻia ke aʻo ʻana ma PNAS a e hōʻike ana i ka heihei evolutionary e hoʻomau nei ma waena o ke kahua cannibalistic tadpole a me nā hua manu palupalu a me nā pae hatchling i nā wahi i hoʻouka ʻia.

