He Papahana Hou e Hoʻihoʻi Mai i ka Manaʻo o ka Night Sky Observing

I ka honua o ka ʻike hōkū, ʻo ka hoʻopaʻapaʻa ma waena o ka hoʻohana ʻana i nā telescopes nui a paʻakikī e kūʻē i nā binocular portable a maʻalahi hoʻi ke kumuhana o ke kūkākūkā. ʻOiai ʻo nā telescopes ko lākou wahi, nui ka poʻe astronomers e ʻike e hāʻawi ana nā binoculars i kahi ʻike maoli a immersive o ka lani pō. ʻAʻole ʻoi aku ka maʻalahi o nā binoculars, akā hāʻawi pū lākou i kahi ala kūʻokoʻa a hoihoi e makaʻala a aʻo e pili ana i ka lewa.

ʻO Analog Sky, kahi papahana na Robert Asumendi, ua hoʻolaha hou nei i kahi pahu hana hoʻohiwahiwa i kapa ʻia ʻo Magic. Ke manaʻo nei kēia pāhana e hoʻihoʻi mai i ke kilokilo o ka nānā ʻana i ka lani ma o ka ʻae ʻana i nā mea hoʻohana e hana i kā lākou mau pahu kiʻi kilo hōkū. Hoʻohui ka pahu i nā hiʻohiʻona maikaʻi loa o nā binoculars a me nā telescopes, e hāʻawi ana i kahi ala hou a ʻano hou e makaʻala i ka lani pō.

ʻO ke kūkulu ʻana i ka Magic he hana maʻalahi hiki ke hoʻokokoke ʻia i ʻekolu mau ala like ʻole. Hiki i nā mea hoʻohana ke paʻi 3D i ka hapa nui o nā ʻāpana (ʻaʻohe optics) e pili ana i nā kikoʻī i hāʻawi ʻia, kauoha i nā ʻāpana mai nā mea hoʻolako i manaʻo ʻia, a i ʻole e lawe i kahi ala hybrid a hoʻohui i nā ʻano ʻelua. ʻO ka hopena hope, he telescope binocular compact a māmā hoʻi me ka nānā ʻana i ke kihi ʻākau, e like me nā mea nānā ʻo Project Moonwatch i hoʻohana ʻia i ka makahiki 1960.

ʻAʻole maʻalahi ka hoʻohana ʻana i ka magic, akā he nui nā noi. Hiki ke hoʻohana ʻia no ka nānā ʻana i ka honua, ka nānā ʻana i nā manu, a kaʻana like i waena o nā mea nānā he nui. Hiki ke hoʻololi koke ʻia ka spacing eyepiece diopter, hiki ke hoʻokuʻu lima ʻole ʻia o ka ʻike mai kekahi kanaka a i kekahi. Eia kekahi, ua hoʻolālā ʻia ʻo Magic e paʻa a māmā hoʻi, i mea kūpono no nā hālāwai porch mua wikiwiki a i ʻole nā ​​​​keiki e lawe iā lākou iho.

Hiki ke hoʻonui ʻia ka kit Magic me nā kānana a loaʻa i kahi pointer laser 4-milliwatt no ka ʻimi ʻana a me kahi mea ʻimi foldout 1x i mea hoʻihoʻi. ʻO ka nui o ke kumukūʻai no ke kūkulu ʻana i ka Magic mai kahi liʻiliʻi ma luna o $300 inā paʻi ʻia nā ʻāpana 3D a ma kahi o $500 inā hoʻohana ʻia ka tripod i ʻōlelo ʻia. Ke noʻonoʻo nei i hiki ke kūʻai ʻia nā binocular astronomical kiʻekiʻe a hiki i hoʻokahi kaukani kālā, ʻoi aku ka maʻalahi o ke kumukūʻai o ke kūkulu ʻana iā Magic.

Hāʻawi ka Analog Sky's Magic i kahi manawa no nā ʻohana e komo i kahi papahana kaʻana like a hui hou me ka maʻalahi a me ka nani o ka lani pō. I kahi au i hoʻomalu ʻia e ka screen-time, hāʻawi ʻo Magic i kahi ala hōʻoluʻolu a immersive e hauʻoli pū ai i nā mea kupanaha o ke ao holoʻokoʻa.

