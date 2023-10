E hui pū me nā ʻahaʻaina Lunar: International Observe the Moon Night Event

I kēlā me kēia makahiki, hoʻonohonoho ʻo NASA i kahi hanana kupaianaha e hōʻuluʻulu i nā poʻe mai nā wahi a puni o ka honua e nānā i ka mahina - kokoke. ʻO ka International Observe the Moon Night he hoʻolauleʻa lehulehu i kēlā me kēia makahiki e manaʻo ana e hoʻohui i ka poʻe ʻoluʻolu Moon, e hāpai i ka ʻepekema mahina a me ka ʻimi ʻana, a e hoʻohanohano i ko mākou moʻomeheu a pilikino pili i ka hoa lani o ka Honua.

Aia ka nani o kēia hanana i kona hiki ke komo. Ma waho o kou wahi, hiki iā ʻoe ke komo i nā ʻahaʻaina mahina. Loaʻa iā ʻoe ke koho e hele a hoʻokipa i nā hanana virtual a i ʻole ke kanaka, a i ʻole e nānā pono i ka mahina mai ka hōʻoluʻolu o kou home ponoʻī. Hoʻohui pū ʻia ke kaiāulu mahina o ka honua ma o nā paepae like ʻole e like me ka ʻaoʻao Facebook o ka hanana, nā kaila media social e hoʻohana ana i #ObserveTheMoon, a me ka hui International Observe the Moon Night Flickr.

Ua wehewehe ʻo NASA i kekahi mau pahuhopu no kēia hanana. ʻO ka mea mua, he hoʻolauleʻa ia, e hui pū ana i nā poʻe mai ka honua holoʻokoʻa e like me ka makemake no ka Moon. Ke manaʻo nei hoʻi e hoʻonui i ka ʻike o nā papahana lunar NASA, e hiki ai i ka lehulehu ke ʻike i ka ʻepekema lunar a me ka ʻimi ʻana. Eia kekahi, hāʻawi ka International Observe the Moon Night i nā kānaka e ʻimi i ke aupuni o ka Moon a me ka ʻepekema lewa, me ka hoʻohana ʻana i ka Earth's Moon i wahi hoʻomaka no kā lākou huakaʻi ʻike.

Hoʻoikaika ka hanana i ka kaʻana like ʻana i nā moʻolelo, nā kiʻi, nā hana kiʻi, a me nā mea hou aʻe, e hoʻoulu ana i kahi pilina noʻonoʻo i ko mākou hoa noho lani. Ma ka hoʻoulu ʻana i ka hoihoi i ka nānā ʻana i ka mahina, hoʻonui ka International Observe the Moon Night i kona hopena i ka lani ākea a me ka honua a puni mākou, e hoʻoikaika ana i ka ʻimi ʻana.

No laila e hōʻailona i kāu kalena! Hiki ke ʻike ʻia ka hanana International Observe the Moon Night o kēia makahiki ma o ka NASA TV Broadcast. E hoʻolohe i ka hola 7 pm EDT / 23:00 UTC ma ʻOkakopa 21, 2023, a hui pū me ke kaiāulu mahina honua ma kahi huakaʻi hoʻohiwahiwa o ka ʻike a me ka mahalo i ka Moon.

Sources:

-ʻO ka Misiona Lunar Reconnaissance Orbiter o NASA, ka Māhele ʻImi Pūnaehana Solar ma Goddard Space Flight Center o NASA, a me nā hui NASA a me nā astronomical ʻē aʻe.