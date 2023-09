ʻIke Hou: Ua hoʻohana nā kānaka mua i ka lāʻau e kūkulu i nā hale ma mua o 476,000 mau makahiki i hala.

Ua loaʻa i nā mea noiʻi mai ke Kulanui o Liverpool a me Aberystwyth University i kahi ʻike archaeological koʻikoʻi ma ke kahua ʻo Kalambo Falls ma Zambia. Ua loaʻa iā lākou kahi puʻu o nā lāʻau i hoʻopaʻa ʻia i ka makahiki 476,000, e hōʻike ana ua hoʻohana nā kānaka mua i ka lāʻau no ke kūkulu ʻana i nā hale ma mua o ka mea i manaʻo ʻia ma mua.

ʻAʻole kakaikahi nā mea hana lāʻau mai ka Early Stone Age i nā moʻolelo archaeological ma muli o ka pala maoli o ka lāʻau i ka wā. Eia naʻe, ua mālama ʻia kēia mau lāʻau i nā kūlana wai kū hoʻokahi o ka wailele ʻo Kalambo Falls, a lilo lākou i mea hōʻike kahiko loa o nā hale lāʻau i ʻike ʻia a hiki i kēia lā.

Ua ʻike pū nā mea noiʻi i kahi wili, kahi lāʻau ʻeli, kahi lāʻau i ʻoki ʻia, a me kahi lālā notched ma ke kahua. Ma ka nānā ʻana i nā kaha i ʻoki ʻia ma nā koena lāʻau, ua manaʻo lākou ua hana nā kānaka mua a hōʻuluʻulu i nā lāʻau nui, malia paha no ka hana ʻana i nā kumu a i ʻole nā ​​​​wahi o nā hale.

Ke hoʻohālikelike nei kēia ʻike hou i ka manaʻo mua i kaupalena ʻia ka hoʻohana ʻana i ka lāʻau i nā mea kaua e like me nā ihe a me nā lāʻau ʻeli. Hōʻike ʻia ua hana ʻia ka hana lāʻau i ka hapalua miliona mau makahiki i hala. ʻO ke aʻo ʻana, i paʻi ʻia ma ka puke pai Nature, hoʻomālamalama i nā ʻenehana hana lāʻau a me nā hiki o nā kānaka mua i ka wā Paleolithic.

Hōʻike ʻia nā lāʻau i mālama ʻia i kahi ʻano hana lāʻau i ʻike ʻole ʻia ma nā wahi ʻē aʻe ma ʻApelika a i ʻole Eurasia mai ka manawa like, e ʻoi aku ka ʻokoʻa o kēia ʻike. Hāʻawi nā lāʻau hoʻopili i nā ʻike waiwai i ka hana kūkulu ʻana o nā kānaka kahiko a me kā lākou hoʻohana ʻana i ka lāʻau i mea kūkulu hale.

Ke wehe nei kēia noiʻi ʻāina i nā mea hiki ke noiʻi hou aku i nā moʻomeheu kanaka mua a me kā lākou hana hoʻolālā. Hoʻohui ia i ko mākou ʻike i ka noʻonoʻo a me ka waiwai o nā kānaka mua i ka hoʻohana ʻana i nā mea kūlohelohe no ke kūkulu ʻana.

Ua wehe ʻia ʻo Tasmanian Tiger DNA ma o ka RNA Analysis, ka hoʻonui ʻana i ka noiʻi Genetic

Ua hoʻokō ka poʻe ʻepekema i kahi holomua nui ma ke kahua o ka palaeogenomics ma o ka lawe ʻana a me ka hoʻopaʻa ʻana i ka waikawa ribonucleic (RNA) mai kahi kiʻi tiger Tasmanian 130 makahiki i mālama ʻia. ʻO kēia ka manawa mua i loaʻa ai ka RNA mai kahi ʻano i pau, e hōʻailona ana i kahi mea nui i ka noiʻi genetic.

Kūleʻa ʻo Palaeogenomics i ke aʻo ʻana i ke ʻano genetic o nā ʻano mea kahiko a me nā mea i pau e hoʻomaopopo i ko lākou ulu ʻana, nā loli o ka heluna kanaka, a me nā kuleana kaiaola. ʻOiai he mea waiwai nui ka hoʻokaʻina ʻana o DNA ma kēia kahua, aia nā palena i ka hāʻawi ʻana i ka ʻike kikoʻī e pili ana i ka dynamics expression gen a me ka hoʻoponopono.

ʻO RNA, ma ka ʻaoʻao ʻē aʻe, pili i ka hōʻike gene a hiki ke hāʻawi i nā ʻike kikoʻī i ka hana ʻano kikoʻī kikoʻī. Ma ka nānā ʻana i ka RNA i unuhi ʻia mai ka ʻiʻo a me ka ʻili o ka tiger Tasmanian, ua loaʻa i nā mea noiʻi ka ʻike waiwai e pili ana i kāna hana genetic, e like me nā ʻano ʻiʻo a me nā hiʻohiʻona pili koko.

Eia kekahi, ua hoʻomaikaʻi ka haʻawina i ka hōʻike ʻana i ka genome o ka tiger Tasmanian, e ʻike ana i nā mea genetic hou a me nā microRNA i ʻike ʻole ʻia ma mua. Ua hōʻike pū ʻia ka loiloi i ka hele ʻana o nā maʻi RNA kahiko i loko o ka ʻiʻo, e hāʻawi ana i nā ʻike hiki i ka ulu ʻana o nā maʻi i ka manawa.

ʻAʻole i hāʻawi ʻia kēia haʻawina haʻahaʻa honua i kahi ʻike hohonu o ka genetic dynamics i kahi ʻano i pau ʻole akā ua wehe pū kekahi i nā manaʻo hoihoi no ka noiʻi hou ʻana ma ke kahua o ka palaeogenomics. Ma ka wehe ʻana i ka ʻike genetic i mālama ʻia ma RNA, hiki i nā ʻepekema ke hoʻonui i ko mākou ʻike no ke ola kahiko a me kāna mau paʻakikī genetic.

Hana nā ʻepekema ʻepekema i kahi silika Spider ikaika a hoʻomau me ka hoʻohana ʻana i nā ilo silika i hoʻololi ʻia

Ua hoʻomohala nā mea noiʻi mai ke Kulanui ʻo Donghua Kina i kahi ʻano silika spider hou i ʻoi aku ka ikaika a ʻoi aku ka paʻakikī ma mua o nā mea kahiko e like me Kevlar. Ua hoʻokō ka poʻe ʻepekema i kēia koʻikoʻi ma o ka hoʻohana ʻana i nā enuhe silika i hoʻololi ʻia e hana i ka siliki spider.

Ua ʻike ʻia ka silika spider no kona ikaika a me ka lōʻihi akā ua hōʻike paʻakikī i ka hana hou ʻana ma ke kālepa. Ma ka hoʻohui ʻana i nā waiwai o ka siliki a me ka polyamide fibers, ua hana nā ʻepekema i nā fiber silk spider i ikaika a paʻakikī.

ʻO ka pahuhopu ka hoʻopuka ʻana i nā fibers pili i ke kaiapuni i hiki ke hana maʻalahi. ʻO nā fiber synthetic e like me ke nylon a me Kevlar he ikaika akā ʻaʻole maoli. ʻO ka hoʻohana ʻana i nā ʻanuhe silika i hoʻololi ʻia i ka genetically i hiki ai i nā mea noiʻi ke hana hou i nā ʻano kūlohelohe o ka silk spider ma ke ʻano kumu kūʻai a hiki ke hoʻonui ʻia.

Hiki i kēia mea hou ke hoʻololi i nā ʻoihana like ʻole, me ka textiles a me nā mea ʻoki. Hiki ke hoʻololi i nā mea hana synthetic i nā fiber silk spider lōʻihi a paʻa, e hāʻawi ana i kahi koho ʻoi aku ka maikaʻi.

ʻO nā mea hou aʻe i ka hoʻolaha ʻana i ka siliki spider hiki ke loaʻa i nā noi ākea a hoʻopilikia i nā ʻāpana he nui, e hāpai ana i kahi ala hoʻomau a ʻike i ke kaiapuni i ka hana waiwai.

Hōʻike ka haʻawina i ke ala neural i loko o ka lolo o nā makuahine e pane ana i ka uē pēpē

ʻO kahi noiʻi hou i alakaʻi ʻia e nā mea noiʻi mai ke kula ʻo New York University School of Medicine e hoʻomālamalama i ke ala neural i loko o ka lolo o nā makuahine e pane ana i ka uē pēpē. Hōʻike nā ʻike i kahi ala neural kikoʻī e lawe i nā hōʻailona auditory o ka uē pēpē i nā neurons kuleana no ka hana ʻana i ka oxytocin i ka lolo o nā makuahine.

He kuleana koʻikoʻi ka Oxytocin i nā kaʻina hana makuahine e like me ka hānau ʻana a me ka hānai. ʻO ke aʻo ʻana, i alakaʻi ʻia ma nā ʻiole makuahine a me kā lākou mau pēpē, ua ʻimi i ka hoʻāla ʻana o ke ala neural e pili ana i ka hoʻokuʻu ʻana i ka oxytocin i pane i ka uē pēpē.

Ua hoʻohana ka noiʻi i nā leo electrophysiological a me nā ʻenehana photometry e ana i nā hōʻailona neural i nā ʻiole. Ua ʻike ʻia ka haʻawina ʻo ke ala neural no ka oxytocin i hoʻokumu ʻia e ka uē ʻana o nā pēpē, e hōʻike ana i kahi pane kūʻokoʻa i hoʻohālikelike ʻia me nā leo ʻē aʻe.

Ke hana nei kēia ala neural ma ke ʻano he hoʻololi, kaohi ʻana i ka hoʻokuʻu ʻana o ka oxytocin a hoʻohuli i ka ʻano o ka makuahine i ka lohe ʻana i kāna pēpē e uē. Hōʻike ka haʻawina i ke ʻano o ka hoʻohui ʻia ʻana o nā ʻike naʻau mai ka pēpē i loko o ka lolo o ka makuahine, e hōʻoiaʻiʻo ana i nā pane kūpono no ka hana makua maikaʻi.

ʻO ka hoʻomaopopo ʻana i nā hana neural ma hope o ka pane ʻana o ka makuahine i ka uē pēpē hiki ke hāʻawi i nā ʻike i ke ʻano paʻakikī o ka hoʻopaʻa ʻana a me ka mālama ʻana. Hāʻawi nā ʻike o ka noiʻi i ko mākou ʻike i ka pilina paʻakikī ma waena o ka hana o ka lolo, ka hana, a me nā ʻano makuahine.

