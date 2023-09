Nā ʻike e pili ana i ka Biodiversity o Annelids ma ka ʻāpana Clarion-Clipperton

Ua hāʻawi ʻia kahi noiʻi hou i nā ʻike hou e pili ana i ke ʻano like ʻole o nā annelids ma ka Clarion-Clipperton Zone (CCZ), ka ʻāina ʻimi kola hohonu hohonu loa o ka honua. ʻO Annelids, ʻo ia hoʻi nā ilo, ʻo ia kekahi o nā hui nui o nā macroinvertebrates i loaʻa i loko o ka lepo e uhi ana i ka papahele kai o ka CCZ.

Ua hoʻohana nā mea noiʻi mai ke Kulanui o Gothenburg a me ka Natural History Museum London i ka hui pū ʻana o nā ʻano morphological kuʻuna a me nā ʻenehana molekala hou e ʻike ai ma luna o 300 mau ʻano annelids i ka CCZ. Aia kēia me 129 mau ʻano ma waena o nā ʻohana annelid 22, a he nui nā mea i manaʻo ʻia he mea hou i ka ʻepekema.

He mea koʻikoʻi ka hoʻomaopopo ʻana i ke ʻano biodiversity o ka CCZ no ka hoʻomaopopo ʻana i ka pale ʻana i kēia mau kaiaola kū hoʻokahi, ʻoi aku ka nui o ka ʻoihana ʻoihana eli kai hohonu ma ia wahi. He mea koʻikoʻi ka Taxonomy no kēia ʻike. ʻO ka mea pōʻino, hoʻopōʻino pinepine ʻia nā annelids palupalu i ka wā o ka hōʻiliʻili ʻana, i kaupalena ʻia nā ala morphological kuʻuna. No laila, hoʻohana nui ʻia nā ʻenehana DNA e hoʻokō i ka ʻike morphological.

Ua hoʻoikaika nui nā mea noiʻi e hoʻolaha a kaʻana like i kā lākou ʻikepili annelid i mea e pōmaikaʻi ai ke kaiāulu ʻepekema ākea a me nā mea e pili ana i ka hoʻoholo ʻana e pili ana i ka ʻeli kai hohonu. ʻO kā lākou papa inoa o nā annelids CCZ, ʻoiai ʻaʻohe hapa, he hana koʻikoʻi ia i ka hana ʻana i nā alakaʻi alakaʻi no nā holoholona hihiu o ia wahi.

Ke noʻonoʻo nei ka International Seabed Authority i nā noi mining no CCZ, ua lilo ka hoʻohana ʻana i nā ʻikepili olaola no ka hoʻokele kaiapuni ma mua o ka wā. Hāʻawi kēia haʻawina i ka pani ʻana i ka ʻike ʻike e pili ana i ke ʻano biodiversity o ka CCZ a hōʻike i ka pono o ka noiʻi hou aʻe a me nā hana palekana i kēia mau wahi noho kai hohonu.

