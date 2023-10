ʻIke i ka holomua a me ka hoʻohana ʻana i nā mea 2D

Hōʻike kēia ʻatikala i ka loiloi hou i alakaʻi ʻia e Roman Engel-Herbert, Luna Hoʻokele o ka Paul-Drude-Institut für Festkörperelektronik (PDI), a ʻo Joao Marcelo J. Lopes, he ʻepekema kiʻekiʻe ma PDI, ma ke kahua o nā mea papa ʻelua-dimensional. 2DLM). ʻO kā lākou loiloi, i kapa ʻia ʻo "Recent Advances in 2D Material Theory, Synthesis, Properties, and Applications," i paʻi ʻia ma ACS Nano. Hāʻawi nā mea kākau i nā ʻike waiwai i nā ʻano o kēia manawa a me nā mea e hiki mai ana e pili ana i ka synthesis a me nā waiwai o kēia mau mea.

Hoʻoikaika ka loiloi mai ka 9th Annual Graphene and Beyond workshop i mālama ʻia ma 2022. Hoʻokomo pū ʻia ka hana hou a PDI i ka ulu ʻana o nā heterostructure magnetic kiʻekiʻe me ka hoʻohana ʻana i nā ʻano epitaxial. Nui nā kumuhana i uhi ʻia i loko o ka loiloi, ʻo ia hoʻi ke kumumanaʻo, synthesis a me ka hoʻoili ʻana, nā waiwai waiwai, ka hoʻohui ʻana i nā mea, ke aʻo ʻana i nā mea hana, a me nā heterostructure 2D wili.

ʻO kekahi o nā kumuhana koʻikoʻi i kūkākūkā ʻia ma ka loiloi e pili ana i ka hoʻohālikelike ʻana i nā hemahema a me nā intercalants, e kālele ana i nā ala hoʻokumu a me nā hana hoʻolālā. Hōʻike pū ʻia ke kuleana o ke aʻo ʻana i ka mīkini i ka synthesis a me ka sensing. Hōʻike ka loiloi i nā hanana koʻikoʻi i ka synthesis, ka hana ʻana, a me ke ʻano o nā mea 2D like ʻole. Hoʻohui ʻia, ʻimi ʻo ia i nā waiwai optical a me phonon o kēia mau mea, i hoʻomalu ʻia e ka inhomogeneity material, multidimensional imaging, biosensing, a me ka loiloi aʻo mīkini.

Hoʻokomo ʻia ka manaʻo o nā heterostructures mix-dimensional me ka hoʻohana ʻana i nā poloka hale 2D no ka loiloi o ka hanauna aʻe a me nā mea hoʻomanaʻo. ʻIke pū nā mea kākau i ke koʻikoʻi o nā homojunctions twist-angle i ka halihali quantum a hāʻawi i nā hiʻohiʻona e hiki mai ana no ke kahua o 2DLM.

ʻO ka hāʻawi ʻana i nā mea kākau i ka loiloi he poʻe loea mai nā ʻoihana US like ʻole a me nā hui honua e like me ke Kulanui o Innsbruck. Mālama kēia hui pū ʻana i kahi hiʻohiʻona ākea a me ka honua e pili ana i ka holomua a me ka hoʻohana ʻana i nā mea 2D.

Ma ke ʻano holoʻokoʻa, ʻo ka loiloi a Engel-Herbert lāua ʻo Lopes e hāʻawi i kahi hiʻohiʻona piha o ke kūlana o kēia manawa o ke kula a hōʻike i nā manaʻo hoihoi no ka wā e hiki mai ana o nā mea 2D.

