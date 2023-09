Noho e like me ka Analog Astronaut ma Antarctica

I Nowemapa 2022, ua hoʻomaka ʻo Tara Sweeney i kahi huakaʻi noiʻi i Thwaites Glacier ma West Antarctica. ʻOiai ʻo kāna pahuhopu nui ʻo ia ke aʻo ʻana i ka ʻikehonua o ka glacier a me ka hoʻoheheʻe ʻana o ka hau, ʻaʻole hiki iā Sweeney ke hoʻomanaʻo i ke ʻano o ke ʻano he kanaka mākaʻikaʻi. Ma ke ʻano he luna Air Force ma mua a he haumāna kauka kauka i kēia manawa i ka ʻenekia lunar, ua manaʻo ʻo ia i ka like ma waena o nā huakaʻi Antarctic a me nā mikiona lewa.

No nā makahiki, ua aʻo nā ʻepekema lewa i nā ʻike o ka poʻe e noho ana i nā kaiapuni koʻikoʻi e like me Antarctica e hoʻomaopopo maikaʻi i nā pilikia a me nā kūlana e kū ai nā astronauts ma nā honua ʻē aʻe. Hana ʻia kēia mau huakaʻi polar ma ke ʻano he analog waiwai no ka ʻimi ākea, e hāʻawi ana i nā ʻike i nā ʻano physiological a me ka noʻonoʻo o nā misionari lōʻihi.

I kona noho ʻana i 16 mau lā ma Thwaites Glacier, noho ʻo Sweeney a me kāna hui i loko o nā hale lole a hoʻoikaika i nā kūlana ʻino. Ua alo lākou i nā ʻino a me nā makani ʻino, e hoʻopau ana i nā lā i loko o ko lākou mau hale lole. Ua loaʻa ʻo Sweeney iā ia iho i loko o kahi keʻokeʻo, e hoʻohālikelike ana i ka ʻike i loko o ka pōpō ping-pong. ʻOiai nā pilikia, ua manaʻo ʻo ia i ka manaʻo o ka manaʻo a me ka hauʻoli i ʻike ʻole ʻia ma kona ʻāina home.

ʻO ka hele ʻana i ka 2023 Analog Astronaut Conference i Mei hāʻawi iā Sweeney i kahi manawa kūʻokoʻa e ʻimi hou aku ai i ka ʻike astronaut analog. Ua hōʻuluʻulu ka ʻaha kūkā i nā poʻe e hoʻohālike i ka huakaʻi huakaʻi lōʻihi ma ka Honua. Hoʻopaʻa ʻia ma Biosphere 2, kahi noho ponoʻī ma ka wao nahele ʻo Arizona, ua manaʻo ka hanana e hoʻomaopopo i ka hiki ke hoʻokumu ʻia i nā wahi noho ma nā honua ʻenemi.

ʻO ka huakaʻi a Sweeney i Thwaites Glacier a me kona komo ʻana i ka Analog Astronaut Conference e hōʻike ana i ka pilina ma waena o ka ʻimi polar a me nā mikiona lewa. Hāʻawi kēia mau ʻike i nā ʻike koʻikoʻi i nā pilikia kino a me ka noʻonoʻo e hiki ai i nā astronauts ke hālāwai i nā misionari e hiki mai ana i ka Moon, Mars, a ma waho.

