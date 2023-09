ʻO ke ala hou ʻana o ka maʻi Nipah make ma Kerala, India

I loko o kahi haukapila ma Kozhikode, Kerala, ua kū ʻia ka loea mālama koʻikoʻi ʻo Anoop Kumar i kahi kūlana paʻakikī. ʻEhā mau lālā o ka ʻohana hoʻokahi i hoʻokomo ʻia i kona haukapila me nā hōʻailona like o ke kuni, ka ʻū, a me ka maʻi like ʻole. I ko lākou ʻimi ʻana i ka moʻolelo olakino o ka ʻohana, ua ʻike lākou ua make koke ka makuakāne o nā kaikaina ʻelua me nā hōʻailona like. Hoʻopili koke ka hui i ka maʻi Nipah make.

Ua ʻike mua ʻia ma Kerala i Mei 2018, ʻo ka maʻi Nipah he maʻi zoonotic i manaʻo ʻia e laha ʻia mai nā ʻōpeʻapeʻa i nā kānaka. He kiʻekiʻe ka nui o ka make, mai 40 a 75 pakeneka. I ka 2018 outbreak, 18 ka poʻe i maʻi, a he 17 i make. ʻAʻohe lāʻau lapaʻau ʻae ʻia a i ʻole nā ​​lāʻau lapaʻau no Nipah, he mea koʻikoʻi ka ʻike koke a me ka hoʻopaʻa ʻana.

Ua hoʻokaʻawale ka hui ma ka haukapila i nā maʻi a hoʻouna i nā laʻana no ka hoʻāʻo. ʻEkolu o nā maʻi, ʻo ia hoʻi ke keiki kāne a me ke kaikunāne a ka makua kāne i make, i hōʻike maikaʻi ʻia no Nipah. ʻO kekahi maʻi pili ʻole me nā hōʻailona like i hoʻāʻo maikaʻi ʻia. ʻO ka hihia mua o ka makua kāne make, ʻo Mohammed Ali, ua ʻike ʻia ʻo ia ka hihia mua loa i kēia maʻi maʻi, akā aia kekahi mau hihia ʻike ʻole ʻia ma muli o ka manawa incubation o ka maʻi o 14 a 21 mau lā.

ʻO ka hōʻoia ʻana o Nipah i hoʻomaka i ka pane wikiwiki mai nā luna olakino o Kerala. Ua kau ʻia nā ʻano hana e hoʻopaʻa i ka laha a pale i ka laha hou. Hāʻawi ʻia i nā hopena pōʻino inā laha ka maʻi, ʻo ka ʻike mua a me ka hoʻokaʻawale ʻana i nā hihia ka mea nui.

Hoʻouna ʻia ʻo Nipah ma o ka hoʻopili pololei ʻana me nā holoholona i maʻi ʻia, e like me ka ʻōpeʻa a i ʻole ka puaʻa, a i ʻole ma o ka ʻai ʻana i ka meaʻai a i ʻole ka wai i haumia. Hiki i ka pilina pili me ka poʻe maʻi ke hōʻike aku i kekahi i ka maʻi maʻi. Ua ʻike ʻo Kerala i nā maʻi nui o Nipah, a ke hoʻomau nei nā hana kiaʻi.

ʻO kēia ala hou ʻana o ka maʻi maʻi Nipah he mea hoʻomanaʻo i ka hoʻoweliweli mau ʻia e nā maʻi zoonotic a me ka pono o ka mākaʻikaʻi ikaika, ʻike koke, a me nā hoʻolālā hoʻopaʻa pono.

Sources:

- ʻO Thekkumkara Surendran Anish, Luna Hoʻokele no ka Lapaʻau Kaiapuni ma ke Kulanui Lapaʻau Aupuni ma Manjeri, Kerala

- Halemai Aster MIMS ma Kozhikode, Kerala