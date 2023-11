ʻO Auroras ma Uranus: Wehe i ka mea pohihihi ma hope o ka wela o ka Honua

Ua ʻike hou ʻia nā ʻepekema ʻepekema e pili ana i ka honua Uranus - ka loaʻa ʻana o nā aurora infrared. Hiki mai kēia holomua ma hope o ʻekolu mau makahiki o ka noiʻi nui ʻana a hāʻawi i ka ʻike koʻikoʻi i ke kumu e mālama ai ʻo Uranus, ʻoiai ka lōʻihi o kona mamao mai ka Lā, i kahi mahana kiʻekiʻe ma mua o ka mea i manaʻo ʻia.

Hoʻokumu ʻia ʻo Auroras, nā kukui kūlohelohe i ka lewa o ka honua, i ka wā e launa pū ai nā ʻāpana i hoʻopaʻa ʻia mai ka Lā me nā kinoea i ka lewa luna. Loaʻa kēia mau mea i ka wā o ka hana kiʻekiʻe o ka lā, e like me ka lapalapa o ka lā a me ka hoʻokuʻu ʻana i ka coronal mass ejections. Hiki ke ʻike ʻia lākou a puni ka ʻĀkau a me ka Hema Magnetic Poles o nā hōkūhele like ʻole i kā mākou ʻōnaehana solar.

Ua ʻike ʻia ʻo Jupiter a me Saturn no kā lākou aurora ikaika a ikaika hoʻi, ma muli o ko lākou mau māla ikaika a me nā lewa lewa. ʻO Uranus a me Neptune, ma ka ʻaoʻao ʻē aʻe, he aurora palupalu a nani. I ka hihia o Uranus, a hiki i kēia manawa, ua ʻike ʻia nā aurora ultraviolet wale nō mai ka makahiki 1986. Eia naʻe, ua loaʻa i nā ʻepekema i kahi noiʻi hou i alakaʻi ʻia e ka astrophysicist Emma Thomas mai ke Kulanui o Leicester i nā hōʻike o nā aurora infrared i ka lewa Uranus.

Ma ka nānā ʻana i nā kiʻi 224 a me ke aʻo ʻana i ke ʻano o kahi ʻāpana ionized kikoʻī i kapa ʻia ʻo H3+, ua ʻike nā mea noiʻi i ka piʻi ʻana o kona mānoanoa me ka ʻole o ka hoʻololi like ʻana i ka mahana. Hōʻike ikaika kēia ʻike i ke ola ʻana o nā aurora infrared ma Uranus, e like me nā mea i ʻike ʻia ma Jupiter a me Saturn. Hiki i ka noho ʻana o kēia mau aurora ke wehewehe i ka wela kiʻekiʻe o ka honua.

"ʻO kēia pepa ka hopena o 30 mau makahiki o ka noiʻi auroral ma Uranus, ka mea i hōʻike hope i ka aurora infrared a hoʻomaka i kahi makahiki hou o nā noiʻi aurora ma ka honua. E hoʻomāhuahua ana kā mākou mau hopena i ko mākou ʻike no ka hau nunui aurora a hoʻoikaika i ko mākou ʻike i nā kahua magnetic planetary i kā mākou ʻōnaehana solar, ma nā exoplanets, a me kā mākou honua ponoʻī, "wahi a Emma Thomas.

ʻAʻole i hoʻomālamalama wale kēia mau ʻike honua i nā mea pohihihi o Uranus akā kōkua pū kekahi i ka hoʻonui ʻana i ko mākou ʻike ʻana i nā aurora ma mua o kā mākou ʻōnaehana solar. Ke hoʻomau nei ka poʻe ʻepekema i ka ʻimi ʻana i ka hohonu enigmatic o ka lewa, ʻo ke aʻo ʻana i nā hanana lani e like me auroras e wehe i nā puka hou e wehe i nā mea huna o ke ao holoʻokoʻa.

NPP

1. He aha nā aurora?

ʻO Auroras nā hōʻike māmā maoli i ka lewa o luna o ka honua ma muli o ka hoʻopili ʻana o nā mea i hoʻopaʻa ʻia mai ka Lā me nā kinoea.

2. Ma hea i hana ʻia ai nā aurora?

Hiki ke ʻike ʻia ʻo Auroras a puni ka ʻĀkau a me ka Hema Magnetic Poles o nā hōkūhele like ʻole, me ka Honua, Venus, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, a me Neptune.

3. No ke aha i koʻikoʻi ai nā aurora o Uranus?

ʻO ka loaʻa hou ʻana o nā aurora infrared ma Uranus e hāʻawi i nā ʻike koʻikoʻi i ke kiʻekiʻe o ka wela o ka honua me ka mamao mai ka Lā.

4. He aha nā aurora e haʻi mai ai iā mākou e pili ana i nā hokele ʻē aʻe?

ʻO ke aʻo ʻana i nā aurora ma nā hīkū like ʻole e kōkua i ka poʻe ʻepekema e hoʻomaopopo i ka ʻano o nā māla magnetic, ka lewa, a me nā ʻano ʻano honua ʻē aʻe i loko o kā mākou ʻōnaehana solar a ma waho.

5. Pehea ka ʻokoʻa ʻana o nā aurora ma nā hōkūhele like ʻole?

Loaʻa i kēlā me kēia aurora nā hiʻohiʻona kūʻokoʻa e pili ana i nā mea e like me ka ikaika o ke kahua magnetic, ka nui o ka lewa, a me ka pilina ma waena o nā mea i hoʻopaʻa ʻia a me nā kinoea. No ka laʻana, ʻoi aku ka mālamalama a me ka ikaika o nā aurora o Jupiter ma mua o ko ka Honua, ʻoiai ʻo Venus a me Mars he mau aurora palupalu ma muli o nā ʻano hana like ʻole.