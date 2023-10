Hōʻike nā Astronomers i ka Aurora Infrared Mua ma Uranus, e hoʻomālamalama ana i ka mālamalama ma nā kahua Magnetic Bizarre

Ua ʻike ʻia e ka poʻe astronomers, ʻoiai lākou i ʻike i kahi aurora infrared ma ka honua Uranus no ka manawa mua loa. Hāʻawi kēia hoʻomohala hoihoi i nā ʻike koʻikoʻi e pili ana i nā māla magnetic ʻokoʻa e kū nei ma nā pilikua hau mamao loa i kā mākou ʻōnaehana solar.

ʻO Aurorae, ka mea i ʻike nui ʻia ʻo ka Northern and Southern Lights, ma muli o ka hui ʻana o ka makani o ka lā me nā mea i hoʻopiʻi nui ʻia i ka lewa o ka Honua. Hoʻopili kēia hui ʻana i nā ʻāpana, e hoʻokuʻu i ka mālamalama a hana i nā hiʻohiʻona ʻōmaʻomaʻo a me ka poni a mākou e ʻike ai ma nā ʻāpana polar.

Ua ʻike ʻia nā ʻano aurora like ʻole ma nā hōkūhele ʻē aʻe, e like me ka lani pilikia o Jupiter a me kona mau mahina. I ka makahiki 1986, ua hāʻawi ka Voyager 2 probe i ka ʻike mua o ka ultraviolet aurorae ma Uranus. Eia nō naʻe, ʻo kēia ʻike hou e hōʻailona ai i ka manawa mua i kākau ʻia kahi aurora infrared ma ka honua.

ʻAʻole like me ka lewa o ka Honua, ka mea i haku mua ʻia me ka nitrogen a me ka oxygen, he lewa ko Uranus i hoʻomalu ʻia e ka hydrogen a me ka helium. ʻO ka hopena, hoʻopuka ka aurorae ma Uranus i ka mālamalama i nā lōʻihi nalu ma waho o ka spectrum ʻike ʻia, e like me ka infrared. ʻO ia hoʻi, ʻaʻole ʻike ʻia kēia mau hiʻohiʻona lani e ka maka o ke kanaka, me ka nele i nā waihoʻoluʻu i ʻike ʻia ma ka honua honua.

Eia nō naʻe, me ka hoʻohana ʻana i ka telescope Keck II ikaika ma Hawaiʻi, ua hiki i nā ʻepekema ke nānā a nānā i nā lōʻihi hawewe kikoʻī o ke kukui infrared i hoʻopuka ʻia e Uranus. Ua kālele lākou i ke kukui infrared i hoʻokuʻu ʻia e kahi ʻāpana i hoʻopaʻa ʻia i kapa ʻia ʻo H3+, e kōkua ana i ke ana ʻana i ka wela o ka ʻāpana a me ka nui o ka lewa.

Ua ʻike nā mea noiʻi ua hoʻonui ʻia ka mānoanoa o H3+ i ka lewa o Uranus e 88 pakeneka, ʻoiai nā loli liʻiliʻi o ka mahana. Hāʻawi lākou i kēia i ka hana auroral e hoʻoulu ai i ka ionization ikaika. Hāʻawi kēia mau ʻike i nā hōʻike koʻikoʻi no ke kumumanaʻo e hoʻokani nui ʻia ka aurorae ikaika i ka hoʻomehana ʻana i nā hōkū honua nunui e like me Uranus, e hoʻokuke ana i ka wela mai ka aurora i ka equator magnetic.

Eia kekahi, ʻo nā māla magnetic ʻē aʻe o Uranus a me kāna hoa hau ʻo Neptune ua lōʻihi ka pīhoihoi i nā ʻepekema. Ua kuhi hewa ʻole ʻia nā pole makeke o kēia mau hoku me ko lākou mau koʻi milo. Ma muli o ka pili pili ʻana o ka hana auroral i ka māla magnetic o ka honua, manaʻo ka hui ʻo ke aʻo ʻana i ka aurora o Uranus e hiki ke kōkua i ka wehe ʻana i ka mea pohihihi ma hope o nā māla magnetic misaligned.

ʻO ka mea hoihoi, hiki i kēia noiʻi ke hoʻomālamalama i nā kaʻina hana enigmatic e kū nei ma ka Honua, e like me ka hoʻohuli geomagnetic, kahi e hoʻololi pono ai nā pole ʻākau a me ka hema o ka honua. He mea koʻikoʻi ka hoʻomaopopo ʻana i ka hopena o kēia mau hanana no nā ʻōnaehana hilinaʻi i ke kahua magnetic o ka Honua, me nā satelite, kamaʻilio, a me ka hoʻokele.

ʻO ka haʻawina haʻahaʻa honua, alakaʻi ʻia e Emma Thomas, he haumāna PhD ma ke Kulanui o Leicester School of Physics and Astronomy, e hoʻonui i ko mākou ʻike i nā pilikua hau mamao o kā mākou ʻōnaehana solar. Ma ka wehe ʻana i nā mea pohihihi o ka aurora o Uranus a me ka wehe ʻana i nā mea huna o kāna māla magnetic, manaʻo ka poʻe ʻepekema e loaʻa nā ʻike waiwai i nā exoplanets ʻē aʻe me nā ʻano like, e hōʻike ana i ko lākou kūpono no ke kākoʻo ʻana i ke ola.

Pinepine ninau ninaninau 'ana i

Nīnau: He aha ka aurora?



A: He ʻano kūlohelohe ka aurora ma muli o ka launa pū ʻana ma waena o nā makani lā a me nā mea i hoʻopaʻa ʻia i loko o ka lewa o ka honua, i hopena i ka puka ʻana o ka mālamalama.

Nīnau: He aha ke kumu o nā kukui ʻĀkau a me Hema ma ka Honua?



A: ʻO nā kukui ʻĀkau a me Hema ke kumu o ka hui ʻana o ka makani lā me nā mea i hoʻopaʻa ʻia i ka lewa o ka Honua, ʻoi loa ma kahi kokoke i nā pou o ka honua.

Nīnau: No ke aha i ʻike ʻole ʻia ai ka aurorae ma Uranus i ka maka kanaka?



A: Hoʻopuka ʻo Aurorae ma Uranus i ka mālamalama i nā lōʻihi nalu ma waho o ka spectrum ʻike ʻia, e like me ka infrared. No ka mea hiki i ka maka kanaka ke ʻike i ka mālamalama ʻike ʻia, ʻaʻole ʻike ʻia kēia mau aurorae.

Nīnau: Pehea i ʻike ʻia ai ka aurora infrared ma Uranus?



A: Ua hoʻohana ka poʻe ʻepekema i ka telescope Keck II ma Hawaiʻi no ka nānā ʻana a me ka nānā ʻana i nā lōʻihi hawewe o nā kukui infrared i hoʻopuka ʻia e ka honua Uranus, e kālele ana i ka mālamalama i hoʻokuʻu ʻia e kahi mea i hoʻopaʻa ʻia i kapa ʻia ʻo H3+.

Nīnau: Pehea e hiki ai i ke aʻo ʻana i ka aurora ʻo Uranus ke kōkua i ka hoʻomaopopo ʻana i ke kahua magnetic o ka Honua?



A: Hāʻawi ka ʻepekema ʻepekema ʻo Uranus i kahi manawa kūpono e aʻo ai i nā hopena o ka hana auroral a me nā pā magnetic. Hiki i kēia noiʻi ke hāʻawi i nā ʻike i nā kaʻina hana e like me ka geomagnetic reversal, hiki ke hoʻopilikia i ke kahua magnetic o ka Honua a me nā ʻōnaehana hilinaʻi iā ia.