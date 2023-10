Hōʻike ka ʻIke Hou i ka Enigmatic Infrared Aurora o Uranus

Ua ʻike hou nā Astronomers i kahi ʻike e pili ana i nā hōʻike kukui enigmatic o Uranus. No ka manawa mua, ua ʻike maikaʻi lākou i ka aurora infrared o ka pilikua hau, e hoʻomālamalama ana i kāna mau mea huna. ʻAʻole like me nā kukui ʻĀkau o ka Honua, hōʻike ʻo Uranus i kahi ʻano kūʻokoʻa i kona lewa.

E like me ka Honua, ua hoʻā ʻia nā aurora o Uranus i ka wā e hui pū ai nā ʻāpana i hoʻopiʻi ʻia mai ka makani lā me ke kahua magnetic o ka honua, e alakaʻi ana iā lākou i nā pole. Eia naʻe, aia kekahi ʻokoʻa. ʻOiai e hoʻopuka nā aurora o ka Honua i nā waihoʻoluʻu ʻoliʻoli ma muli o ka hui ʻana me ka oxygen a me nā ʻātoma nitrogen, ua kaena ʻo Uranus i kahi hiʻohiʻona ʻokoʻa.

ʻO Uranus, he pilikua kinoea, ʻo ka hydrogen a me ka helium i loko o kona lewa. Aia kēia mau kinoea lewa ma nā mahana anuanu ʻoi aku ka maikaʻi ma mua o ko mākou honua honua. ʻO ka hopena, ʻo ka ʻālohilohi auroral i hoʻokuʻu ʻia e Uranus ka mea nui i ka ultraviolet a me nā nalu infrared, e hana ana i kahi ʻokoʻa ʻike maka.

ʻO ka loaʻa ʻana o ka aurora infrared ʻo Uranus he manawa lōʻihi e hiki mai ana. Ua ʻike mua ʻia ka ultraviolet aurora i ka lele lele ʻana o Voyager 2 o NASA i ka makahiki 1986, akā ua hala ʻo ia ma kahi o ʻehā mau makahiki e ʻike ai i kāna hoa infrared. Hāʻawi kēia hiʻohiʻona hou i kahi ʻike i ʻike ʻole ʻia i kēia ao mamao.

Ua hoʻokō ʻia ka mea i hoʻokō hou ʻia e kahi hui o nā kilo hōkū, i alakaʻi ʻia e ka haumāna puka puka ʻo Emma Thomas mai ke Kulanui o Leicester ma ʻEnelani. Ua ʻimi lākou i ka ʻikepili waihona i hōʻiliʻili ʻia i ka makahiki 2006 me ka Keck II Near-Infrared Spectrometer (NIRSPEC). Ma o kā lākou loiloi, ʻike lākou i nā laina hoʻokuʻu mai ka mole H3+, kahi trihydrogen cation kūʻokoʻa e pāʻani ana i kahi kuleana nui i ka hoʻopuka ʻana i ka hoʻokuʻu ʻana o Uranus.

Hāʻawi kēia ʻike koʻikoʻi i kahi manawa kakaikahi e hoʻomaopopo i nā kukui ʻākau o Uranus a me kā lākou hopena. Hāpai pū ia i nā nīnau hoihoi e pili ana i ka wela o ka honua ma mua o ka mea i manaʻo ʻia. Noʻonoʻo ʻo Emma Thomas i hoʻokahi wehewehe ʻana - ʻo ka aurora ikaika e hoʻopuka a hoʻokuʻu i ka wela mai ka aurora i ka equator magnetic.

Ke hoʻomau nei ka mākaʻikaʻi ʻana iā Uranus i ka poʻe astronomers a me nā ʻepekema ʻoiai lākou e hoʻoikaika nei e wehe i nā mea pohihihi o kēia ao mamao a hoihoi.

FAQs

1. He aha ke kumu o ka aurora o Uranus?

Hoʻā ʻia nā aurora ʻo Uranus i ka wā e hui pū ai nā ʻāpana i hoʻopaʻa ʻia mai ka makani lā me ke kahua magnetic o ka honua, e alakaʻi ana iā lākou i nā pole.

2. Pehea ka ʻokoʻa o nā aurora o Uranus me nā aurora ma ka Honua?

ʻOiai ke hoʻopuka nei nā aurora o ka Honua i nā waihoʻoluʻu ikaika ma muli o ka hui ʻana me ka oxygen a me nā ʻātoma nitrogen, ʻo Uranus' auroras ka mea e hoʻopuka mua i nā lōʻihi ultraviolet a me ka infrared ma muli o ke ʻano o kona lewa, ʻo ia ka hydrogen a me ka helium.

3. No ke aha he mea koʻikoʻi ka ʻike hou ʻana o Uranus 'infrared aurora?

Hāʻawi ka ʻike ʻana o Uranus 'infrared aurora i kahi ʻano i ʻike ʻole ʻia o kēia ao mamao, e hāʻawi ana i nā ʻike hou i kāna mau hiʻohiʻona māmā mesmerizing a hāʻawi i ko mākou ʻike i nā waiwai kūʻokoʻa o ka honua.

4. Pehea ka ʻike ʻia ʻana?

ʻO kahi hui o nā kilo hōkū, i alakaʻi ʻia e ka haumāna puka puka ʻo Emma Thomas, i kālailai i ka ʻikepili waihona i hōʻiliʻili ʻia ma 2006 me ka hoʻohana ʻana i ka Keck II Near-Infrared Spectrometer. Ma o kā lākou loiloi, ʻike lākou i nā laina hoʻokuʻu mai ka mole H3+, e hōʻike ana i ke alo o ka ʻālohilohi infrared auroral ma Uranus.

5. He aha nā hopena o kēia mau ʻike?

ʻO ka ʻike hou ʻana o Uranus' auroras e wehe i nā ala no ka noiʻi hou ʻana i ke aniau, ka lewa, a me ka mahana o ka honua. Hāpai pū ia i nā nīnau hoihoi e pili ana i ke kumu o ka wela o ka honua ma mua o ka mea i manaʻo ʻia.