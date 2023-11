Wehe i nā mea huna o ka ʻike mua ʻana i nā pēpē

Ua hōʻike ʻia kahi noiʻi hoʻāʻo ʻana ʻoiai ʻo ka muli loa o nā pēpē, ʻoiai ʻehā mahina o ka makahiki, loaʻa nā hōʻailona o ka ʻike iā lākou iho. Ua hoʻomaka kēia ʻike i kahi ʻike hou o ka hoʻomohala ʻana i ka naʻau mua a loaʻa nā hopena hohonu i ko mākou ʻike ʻana i ka ʻike kanaka.

I loko o kēia haʻawina, nānā a kālailai nā mea noiʻi i nā ʻano o nā kamaliʻi i ka wā o nā hoʻokolohua i hoʻolālā maikaʻi ʻia. Ma ka hoʻohana ʻana i kahi hui kūʻokoʻa o nā hiʻohiʻona ʻike a me nā noʻonoʻo aniani, ua hiki iā lākou ke loiloi inā hiki i nā pēpē ke ʻike iā lākou iho he poʻe kaʻawale.

He mea kupanaha ka hopena. Ua ʻike ʻia nā pēpē i ʻehā mahina e hōʻike i nā hōʻailona maopopo o ka ʻike pilikino. Hōʻike lākou i nā ʻano e like me ka hoʻopā ʻana a me ka ʻimi ʻana i ko lākou kino ponoʻī, a me ka hana ʻana i nā neʻe hoʻokele ponoʻī ʻoiai e nānā ana i kā lākou mau hiʻohiʻona. Hōʻike kēia i ka hoʻomaopopo ʻana iā lākou iho he ʻokoʻa mai ko lākou puni.

Kūlike ʻole i nā manaʻoʻiʻo mua e ulu nui ana ka ʻike pilikino ma hope o ka wā kamaliʻi, hoʻohālikelike kēia haʻawina i kā mākou mau manaʻo mua e pili ana i ka hiki ke noʻonoʻo mua. ʻO ia ke kumu o ka ʻike ʻana iā ia iho ma mua o ka mea i manaʻo ʻia ma mua, e waiho ana i ke kumu no ka lehulehu o nā kaʻina hana noʻonoʻo paʻakikī e hoʻomau i ka ulu ʻana i ke ola o ke keiki.

NPP:

Nīnau: He aha ka ʻike pilikino?

A: ʻO ka ʻike ponoʻī ka hiki ke hoʻomaopopo iā ia iho he kanaka kaʻawale mai nā poʻe ʻē aʻe, me ka hoʻomaopopo pinepine ʻana i kona mau manaʻo, manaʻoʻiʻo, a me nā manaʻo.

Nīnau: Pehea i hana ʻia ai ka haʻawina?

A: ʻO ke aʻo ʻana e pili ana i ka nānā ʻana a me ka nānā ʻana i nā ʻano o nā pēpē me ka hoʻohana ʻana i nā ʻike maka a me nā hiʻohiʻona aniani e loiloi i ko lākou hiki ke ʻike iā lākou iho.

Nīnau: He aha nā ʻike o ka haʻawina?

A: Ua hōʻike ʻia ka haʻawina e hōʻike ana nā kamaliʻi i ka ʻōpio ʻehā mahina i nā hōʻailona o ka ʻike ponoʻī iā lākou iho, e hoʻokūkū ana i nā manaʻoʻiʻo mua e ulu nui ana ka ʻike iā lākou iho i ka wā kamaliʻi.

Nīnau: No ke aha he mea nui kēia haʻawina?

A: Hāʻawi kēia haʻawina i kahi hiʻohiʻona hou e pili ana i ka ulu ʻana o ka naʻau mua, me ka wehe ʻana i ka ʻike ʻana iā ia iho ma kahi ʻōpio ʻoi loa ma mua o ka ʻike mua ʻia.