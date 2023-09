ʻO ka moʻomeheu waiwai o India no ka noiʻi lā

He moʻolelo lōʻihi ko India no ka noiʻi ʻana i ka lā, mai ka hopena o ke kenekulia 19. Ua hoʻomaka ʻia nā hana noiʻi lā o ka ʻāina e HF Blanford, ka Luna Nui mua o ke Keʻena Meteorological India, nāna i noi i ka makahiki 1881 i ka pono o nā moʻolelo pololei o ka mana hoʻomehana o ka lā a me kona hopena ma ka ʻili honua. ʻO Ruchi Ram Sahni, he paionia o ka hoʻolaha ʻana i ka ʻepekema ma Punjab, i hui pū me ka hui o Blanford i ka makahiki 1885 ma ke ʻano he Kokua ʻelua Meteorological Reporter.

Ua hoʻokumu ʻia ka Kodaikanal Solar Observatory (KSO) i ka makahiki 1899 a ua lilo ia i wahi koʻikoʻi no ka nānā ʻana i ka lā. I ka makahiki 1909, ua ʻike ʻia ka mea kilo hōkū Pelekane ʻo J Evershed i kahi mea i ʻike ʻia ma ka KSO, i kapa ʻia ʻo "Evershed effect." Ua hana pū ka KSO i ka loaʻa ʻana o ka "Raman effect" kaulana i ka makahiki 1928, me KS Krishnan kekahi o nā mea kākau o ka pepa noiʻi.

I ka hoʻomau ʻana i ka hoʻoilina noiʻi lā o India, ua hoʻokumu ʻia ka Indian Institute of Astrophysics (IIA) ma Bengaluru i ka makahiki 1971. Ua komo ia i nā hale kiaʻi ma Kodaikanal a me Kavalur a mai ia manawa ua hana nui i ka noiʻi lā. Ua hoʻomohala ka IIA i ka Visible Line Emission Coronagraph, kahi mea nui o ka mikiona nānā ʻana o India e hiki mai ana, ʻo Aditya-L1.

Hoʻomaka ʻo Aditya-L1 e hōʻea i kāna huakaʻi i ka hoʻomaka ʻana o ka makahiki aʻe, kahi e nānā ai i ka photosphere, chromosphere, a me nā papa o waho. ʻO kāna pahuhopu nui naʻe, ʻo ia ke aʻo ʻana i ka lewa ākea a nānā i nā spike hiki ʻole ke ʻike ʻia i ke kahua magnetic i hoʻokumu ʻia e ka coronal mass ejections mai ka lā. Hiki i kēia mau hoʻokuʻu ʻana i ka coronal ke hoʻoweliweli i ka moʻomeheu hilinaʻi ʻenehana ma o ka hoʻopōʻino ʻana i nā satelite a me nā grids uila.

ʻO ka manawa o ka misionari a Aditya-L1 e kūlike me ka mea i manaʻo ʻia o ka pōʻai hana sunspot i ka makahiki 2026. ʻO nā hui ʻē aʻe, e like me NASA a me ke aupuni UK, ke nānā pū nei i ka lewa ākea e hoʻēmi i kona mau pilikia.

Ua hāʻawi nui nā hoʻokolohua cosmic ray India i ka noiʻi lewa. ʻO ka hoʻokolohua GRAPES-3, kahi hui pū ma waena o India a me Iapana, ua ʻike i kahi "hoʻonāwaliwali mau o ka pale magnetic o ka honua" i hoʻopili ʻia me kahi ʻino o ka lā ma 2015. ʻO kēia noiʻi, i paʻi ʻia ma Physical Review Letters, hōʻike i ke koʻikoʻi o ka manawa hōʻea ʻino pololei. wānana e hōʻemi i nā poho waiwai i ka wā o ka pani honua.

ʻO ka moʻomeheu waiwai o ka noiʻi lā ma India, i hui pū ʻia me kona ʻike ulu ʻana i ka nānā ʻana i ka lewa, e hōʻike ana i ka manaʻo o ka ʻāina i ka holomua ʻana i ka ʻike ʻepekema a me ka pale ʻana i nā pōʻino e pili ana i ka hana o ka lā.

Nā Puna: Arun Kumar Grover