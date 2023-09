ʻIke ʻia ka Moon Rover o India i ka hiki ʻana mai o ke ōlaʻi mahina

By

Ua ʻike paha ka misionari lunar o India, ʻo Chandrayaan-3, i nā hōʻike o kahi "ʻōlaʻi mahina" ma ka ʻili o ka mahina. Ua ʻike ʻia ka mea hana no ka Lunar Seismic Activity (ILSA), i hoʻopili ʻia me ka Vikram lander, i ka hana seismic ma ʻAukake 26th, e hōʻailona ana i ke ōlaʻi mua loa mai ka makahiki 1970. Hiki i kēia ʻike, a me nā neʻe ʻana o Pragyan rover o India, ke hāʻawi i nā ʻike waiwai i ka haku mele honua o ka mahina.

Ua ʻike ʻia ke ōlaʻi ma hope koke iho o ka pae ʻana o ka pae ʻāina ʻo Vikram i ka pole hema o ka mahina i ka lā 23 ʻAukake. Ua ʻōlelo ka Indian Space Research Organization (ISRO) he mea kūlohelohe ka hanana a ke hoʻokolokolo ʻia nei. ʻO nā mikiona lunar Apollo i nā makahiki 1960 a me 1970 ka mea mua i ʻike i ka hana seismic ma ka mahina, e hōʻike ana i kona ʻano papa honua paʻakikī.

ʻO nā holomua hou i nā mea hana loiloi a me nā hiʻohiʻona kamepiula i ʻae i nā ʻepekema e loaʻa i ka ʻike maikaʻi aʻe o ka loko o ka mahina. Ua hōʻike ʻia nā haʻawina e pili ana paha ka mahina i ke kumu hao i hoʻopuni ʻia e kahi pōlele hao paʻa. Eia hou, hiki ke kaʻawale nā ​​ʻōpala o ka ʻaʻahu hoʻoheheʻe ʻia o ka mahina mai nā mea ʻē aʻe, e hopena i nā ōlaʻi i ko lākou piʻi ʻana i luna.

He ʻokoʻa loa ke kahua mākēneki o ka mahina mai ko ka Honua. ʻOiai he kahua mākēneki ikaika ko ka Honua, ua maloʻo ka hapa nui o ka mahina i loko o ka mahina a ʻaʻohe wahi mākia ikaika. Eia nō naʻe, ʻo nā pōhaku i kiʻi ʻia i ka wā o nā mikiona Apollo o NASA e hōʻike ana he mana ikaika paha ka mahina i ka wā ma mua.

Manaʻo ʻo Chandrayaan-3 e hoʻomālamalama i kēia mau mea pohihihi ma ka hoʻomau ʻana i kāna ʻimi ʻana i ka ʻili o ka mahina. Aia ka lander a me ka rover i ke ʻano hiamoe i kēia manawa akā e hoʻomaka hou i ka hana ke komo ka mahina i ke ao ma ka lā 22 o Kepakemapa. Me ko lākou mana hiki i ka lā, ua kūpono kēia mau mea kani e wehe i nā mea huna o ka hale o loko o ka mahina a hāʻawi i nā ʻike waiwai i kona mōʻaukala.

Sources:

- Hui ʻImi ʻImi ʻĀina (ISRO)

– NASA