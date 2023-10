ʻO ka Shukrayaan-1 o India: Ke ʻimi nei i nā mea huna o Venus

Ke hoʻomaka nei ke kikowaena kikowaena o India, ʻo ka Indian Space Research Organization (ISRO), i kāna huakaʻi hoʻomaka hou me Shukrayaan-1. ʻAʻole i ʻike ʻia ʻo "Shukrayaan-1," makemake kēia misionari e wehe i nā mea pohihihi o Venus, ko mākou hoalauna honua. Ua hoʻomaka ka ʻike a ISRO no ka ʻimi ʻana iā Venus i ka makahiki 2012, a i ka makahiki 2017, ua hoʻomaka ʻia nā haʻawina mua ma hope o ka hoʻonui kālā nui. Ua kono ke keʻena i nā noi uku uku mai nā keʻena noiʻi, e hoʻonohonoho ana i ke kahua no kahi misionari koʻikoʻi e hoʻokūpaʻa i ke kūlana o India i ka ʻimi ākea.

ʻO ka pahuhopu nui o Shukrayaan-1 ʻo ia ke aʻo piha ʻana iā Venus. Manaʻo ka misionari e loiloi i ka ʻili a me ka lewa o Venus, ke kālailai ʻana i kāna ʻano ʻano honua, a e ʻimi i ka pilina ma waena o ka pāhawewe lā a me nā ʻāpana ʻili. He honua hoʻohihi mau ʻo Venus ma muli o kona mānoanoa o ka lewa, he mea paʻakikī ke aʻo ʻana i kona ʻili. Ma ke komo ʻana i kēia pale, manaʻolana ʻo ISRO e wehe i nā mea pohihihi i hūnā ʻia ma lalo.

He koʻikoʻi nui ʻo Shukrayaan-1 ʻaʻole wale no India, akā no ke kaiāulu ʻepekema honua. Manaʻo ka poʻe noiʻi e ʻike i ka mōʻaukala o ka Honua ma ke aʻo ʻana iā Venus, i kapa pinepine ʻia ʻo ko mākou "kaikuahine honua." ʻO ka loaʻa ʻana o ka phosphine i loko o nā ao o Venus ua hoʻonui i nā mea hoʻohiwahiwa o ke ola microbial e noho nei ma nā wahi ʻoluʻolu o ka honua. ʻOiai ke manaʻo ʻia nei he hiki ʻole ke ola ma luna o ka ili wela o Venus, ua hoʻopau kēia ʻike i ka manaʻolana a me ka ʻimi e pili ana i ka hiki ke ola ma waho o ka Honua.

I kēia manawa, ʻaʻole i hōʻike ʻo ISRO i ka lā hoʻomaka a i ʻole nā ​​​​mea kikoʻī koʻikoʻi o ka misionari Shukrayaan-1. Eia nō naʻe, ke kūkulu nei ka manaʻo i loko o ke kaiāulu ʻepekema a me ka poʻe leʻaleʻa ma muli o ka holomua o ka track record o ISRO. Ke hōʻike nei kēia mikiona i kahi holomua wiwo ʻole i ka ʻimi honua, me ka hiki ke wehe i nā mea huna o Venus a hāʻawi i nā ʻike i ka wā i hala aku nei o ko mākou honua kokoke, a me nā hōʻailona e pili ana i ka hiki ke ola ma waho o ka Honua.

