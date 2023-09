ʻO ka Misiona Aditya-L1 o India e hōʻiliʻili i nā ʻikepili ma nā ʻāpana lā a puni ka honua

Ua hoʻomaka ka misionari Aditya-L1 o India e hōʻiliʻili i ka ʻikepili e pili ana i ke ʻano o nā ʻāpana e hoʻopuni ana i ka Honua. ʻO ka misionari, i hoʻokuʻu ʻia i ka lā 2 o Kepakemapa, ke manaʻo nei e aʻo i nā hana o ka lā e hoʻomaopopo maikaʻi i ke aniau a me kona hopena ma ka Honua.

Ua ho'ā 'ia ka mea kani Supra Thermal & Energetic Particle Spectrometer (STEPS) i ka lā 10 o Kepakemapa, oiai he 31,068 mile ka mamao o ka mokulele mai ka Honua. Aia nā STEPS i ʻeono mau mea ʻike e ana i nā ion super thermal a me ka ikaika a me nā electrons ma nā ʻaoʻao like ʻole me ka hoʻohana ʻana i nā spectrometers haʻahaʻa a me ka ikaika kiʻekiʻe.

Ke hele nei ʻo Aditya-L1 i ka Earth-Sun Lagrange Point 1, aia ma kahi o 1 miliona mile ka mamao. E hoʻomau ka mākaʻikaʻi i nā ʻāpana e hoʻopuni ana i ko mākou honua mai kēia perch orbital mamao. E kōkua nā ʻikepili i hōʻiliʻili ʻia i nā ʻepekema e noiʻi i ke kumu, ka wikiwiki, a me ka anisotropy (nā ʻano like ʻole o ka ikaika a me nā ʻano ma muli o ke kuhikuhi) o ka makani lā a me nā ʻano ʻano o ka lewa.

Lawe ka misionari i ʻehiku mau mea hana ʻepekema ma luna o ka moku. ʻEhā o kēia mau mea kani e kālele ʻia i ka nānā pono ʻana i ka Lā, ʻoiai ʻo ke koena ʻekolu e ana i nā ʻāpana ma Lagrange Point 1 e aʻo ai i nā hopena o ka hoʻoikaika ʻana o ka lā ma ka waena waena honua.

ʻO Chandrayaan-3 ka huakaʻi mahina mua o India, ua pae maikaʻi ʻia ma ka ʻili o ka Moon ma ʻAukake 23. ʻOiai ke moe nei ka misionari i kēia manawa i ke ʻano hiamoe e ola ai i ka pō mahina, ua hoʻolālā ka Indian Space Research Organization (ISRO) e hoʻāla i ka lander a me ka rover i ka wā. piʻi ka Lā ma ka ʻili lua o ka mahina.

Me ka mikiona Aditya-L1 a me kona manaʻo nui i ke aʻo ʻana i ka Lā, manaʻo ʻo India e hoʻonui i kona ʻike no ka lewa ākea a hāʻawi i ka ʻike o ke kaiāulu ʻepekema ākea o kā mākou hōkū hoʻokipa.

