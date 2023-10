ʻO ka Hanle Dark Sky Reserve: He Haven no nā Astronomers Amateur

ʻO ke kauhale ʻo Hanle, aia i loko o ka Changthang Wildlife Sanctuary, kaulana ʻia no kona mau lewa ʻeleʻele a me nā kūlana maloʻo maloʻo, e lilo ia i wahi kūpono no ka noiʻi astronomical. ʻO ka home o ka Indian Astronomical Observatory a me ka lua o ka ʻike kiʻekiʻe kiʻekiʻe loa o ka honua, ua koho ʻia ʻo Hanle ma ke ʻano he Hanle Dark Sky Reserve (HDSR) e ka Union territory o Ladakh.

Manaʻo ka HDSR e pale i ka wahi mai ka pollution māmā i hana ʻia e ke kanaka a mālama i kona pōʻeleʻele kupaianaha no ka nānā ʻana i nā hōkū. Hoʻolaha pū ia i ka mākaʻikaʻi, hāʻawi i nā malihini i ka manawa e ʻike ai i ka nani o ka lani pō. Ua kiʻi ʻia ka poʻe kilo hōkū i Hanle ma muli o kona mau lani ʻeleʻele, e ʻae iā lākou e nānā i nā mea lani nāwaliwali a hopu i nā kiʻi kikoʻī.

ʻO kekahi o nā mea koʻikoʻi o ka pāʻina hōkū i mālama ʻia ma Hanle, ʻo ia ka manawa e ʻike ai i nā hanana astronomical kakaʻikahi, e like me ka "fase wanaʻao" a me ka "zodiacal light." ʻO ka wanaʻao wahaheʻe e pili ana i ka ʻālohilohi ma mua o ka puka ʻana o ka lā e hiki ke ʻike ʻia mai nā wahi pōʻeleʻele, ʻoiai ʻo ka zodiacal kukui ʻo ia ka lā palupalu i hoʻopuehu ʻia e ka lepo ma ka mokulele o ka ʻōnaehana solar.

ʻO nā mea komo mai nā wahi like ʻole o India, ʻo Bengaluru, Chennai, Delhi, Mandi, Ahmedabad, Lakshadweep, a me Mumbai, a me nā kamaʻāina kūloko a me nā mākaʻikaʻi, ʻākoakoa ma Hanle e lilo i ʻāpana o ka pāʻina hōkū. Ua hoʻokipa ʻia ka hanana i nā astronomers amateur a me nā mea nānā maka i hiki ke mahalo i nā ʻanuʻu pohihihi i ʻike ʻia ma ka lani Bortle-1 (pouli loa) o ka HDSR.

I ka hoʻoikaika ʻana e komo i ke kaiāulu kūloko a hoʻolaha i ka astro-tourism, ua hāʻawi ka Indian Institute of Astrophysics (IIA) i nā telescope liʻiliʻi i nā kamaʻāina i koho ʻia a hoʻomaʻamaʻa iā lākou ma ke ʻano he "ʻelele astronomy." ʻAʻole kōkua wale kēia hana i ka hoʻomohala socio-economic o ia wahi akā e hōʻoiaʻiʻo i ka loaʻa ʻana o ka poʻe mākaʻikaʻi i ke alakaʻi ʻike a me ka ʻike e pili ana i ka lani pō.

Ke nānā nei i ka wā e hiki mai ana, hoʻolālā ka poʻe hoʻonohonoho e hana i ka HDSR Star Party i hanana makahiki, me ka manaʻo e hoʻowalewale i ka poʻe hoihoi astronomy mai India a ma waho. Me ke kākoʻo mau ʻana o nā kaiāulu kūloko a me ka hoʻoikaika ʻana o ka IIA, e noho mau ka lewa o Hanle i wahi punahele no nā hōkū a me nā kilo hōkū.

