Kaʻana like ʻo Aditya-L1 Spacecraft i nā kiʻi kiʻi mua loa

Ua hoʻokuʻu ʻia nā kiʻi kiʻi mua loa mai kāna huakaʻi nānā ʻana i ka lā. Ua kiʻi ʻia nā kiʻi e kahi kāmela i kau ʻia ma ka mokulele Aditya-L1, ke hele nei i ka Lā. Ua hōʻike ʻo Isro i nā kiʻi hoʻohiwahiwa ma ka pāhana kaiapili, e hōʻike ana i ko mākou honua honua a me ka mahina i hoʻokahi kiʻi.

ʻO ka Aditya-L1 spacecraft, i kapa ʻia ma muli o ka huaʻōlelo Hindi no ka Lā, ʻo ia ka mea hoʻokele lā ma India. Hāʻawi kēia mau kiʻi mua i kahi ʻike i ka mea hiki i ka satellite ke hopu. Hoʻokahi kiʻi e hōʻike ana i ka Honua, e ʻikea nui ana ma ke kua o ka lewa, aʻo ka mahina he kiko wale nō ma kahi mamao. ʻO ke kiʻi ʻelua he "selfie" o ka mokulele Aditya-L1 ponoʻī, e hōʻike ana i ʻelua o kāna mau mea hana ʻepekema ʻehiku.

Hoʻokuʻu ʻia i ka lā 2 o Kepakemapa, aia ka Aditya-L1 i kēia manawa ma kahi huakaʻi 932,000 mile mai ka Honua, e hana ana ma kahi o 1% o ka mamao o ka Honua-Lā. Aia ia i ka lae Lagrange 1 (L1), ʻo ia ka wahi ʻoluʻolu ma waena o nā mana umekaumaha o ka Lā a me ka Honua, e ʻae ana i ka mokulele e lele. Ke hiki aku ʻo Aditya-L1 i kēia wahi L1, hiki iā ia ke hoʻokaʻawale i ka Lā ma ka helu like me ka Honua, e koi ana i ka wahie liʻiliʻi no ka hana.

Mai kēia kūlana koʻikoʻi, e alakaʻi ka mokulele i ka noiʻi nui e kōkua i nā ʻepekema i ke aʻo ʻana i ka hana o ka lā, e like me nā lapalapa o ka lā a me ka coronal mass ejections. Hiki i kēia mau hanana ke hana i nā aurora nani ma ka Honua i ka wā e hoʻopilikia ai i nā ʻoihana koʻikoʻi e like me nā satelite. E noiʻi pū ana ʻo Aditya-L1 i ka "pilikia hoʻomehana coronal" - ka lewa waho wela o ka Lā, a hiki i ka wela a hiki i 2 miliona degere Fahrenheit.

Inā kūleʻa, e hui pū ʻo India i kahi hui kūʻokoʻa o nā lāhui e aʻo ikaika ana i ka Lā. ʻO ka misionari Aditya-L1 e hoʻonui i ko mākou ʻike i nā hanana o ka lā a kōkua i ka hoʻomau ʻana i nā noiʻi ʻepekema. ʻO kēia mau kiʻi mua he hiʻohiʻona hoʻohiwahiwa o ka ʻikepili koʻikoʻi e hōʻiliʻili ai ka mokulele i ka wā e hoʻomau ana i kāna huakaʻi e wehe i nā mea huna o kā mākou hōkū kokoke loa.

