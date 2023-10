ʻO nā Misiona Space Ambitious o India: Ke hoʻomākaukau nei no ka wā e hiki mai ana

Ua hoʻokō ʻo India i kahi mea nui i ka ʻimi ʻana i ka lewa ma ka pae ʻana i Chandrayaan-3 ma ka ʻaoʻao hema o ka mahina, a ʻo ia ka ʻāina ʻehā e hoʻokō i kēia hana. Ke kūkulu nei ma luna o kēia kūleʻa, ua kau mua ka Indian Space Research Organization (ISRO) i kāna mau hiʻohiʻona i nā mikiona hou, e komo pū ana me ka misionari solar Aditya-L1 a me ka misionari mokulele kanaka Gaganyaan.

Hoʻolālā ʻia ka misionari Aditya-L1 e hōʻea i kāna huakaʻi, ʻo ka Lā, i ka waena o Ianuali o ka makahiki aʻe. I kēia manawa, ʻo ka mikiona Gaganyaan ka huakaʻi lele lele kanaka mua loa a ISRO, me ka pahuhopu o ka hoʻokuʻu ʻana i kahi hui o ʻekolu mau astronauts i ka orbit honua haʻahaʻa. Ua hoʻokaʻawale ʻia kahi kumukūʻai o Rs 10,000 crore no kēia papahana makemake.

Ke hoʻolālā nei hoʻi ʻo India e hoʻokumu i kāna kikowaena kikowaena ponoʻī, i kapa ʻia ʻo Bharatiya Antariksha Station, ma 2035. Eia kekahi, manaʻo ʻo ISRO e hoʻouna i nā kānaka i ka mahina ma 2040, e hōʻailona ana i kekahi o nā papahana ākea nui loa o India a hiki i kēia lā.

Ma ke ʻano he ʻāpana o ka papahana Gaganyaan, ua alakaʻi hou ʻo ISRO i ka Flight Test Vehicle Abort Mission-1 (TV-D1), ʻo ia ka mea mua ma nā ʻano hoʻokolohua unmanned. Ua manaʻo kēia hoʻāʻo e loiloi i nā ʻōnaehana kaʻa a me ka Crew Escape System, a me nā ʻano a me nā ʻōnaehana deceleration o ka Crew Module ma ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe. Hoʻolālā ʻo ISRO e hana i ʻekolu mau mikiona kaʻa hoʻāʻo unmanned ma mua o ka hoʻokō ʻana i ka lele kanaka.

Eia kekahi, ma hope o ka holomua ʻana o ka Misiona Mars Orbiter o India i ka makahiki 2014, ke hoʻolālā nei ʻo ISRO i kahi kipa hoʻi i ka honua ʻulaʻula me Mangalyaan-2. ʻOiai ʻaʻole i hoʻolaha ʻia nā kikoʻī kūhelu o ka misionari, ua manaʻo ʻia e lawe i ʻehā mau uku e hoʻokō i nā hoʻokolohua like ʻole ma Mars.

ʻO ka manaʻo nui o India ma mua o Mars, e like me ka manaʻo o ISRO e hoʻouna i kahi orbiter i Venus i ka wā e hiki mai ana. Ua kapa pinepine ʻia ʻo Venus ma ke ʻano he māhoe o ka Honua ma muli o ke ʻano like o ka nui a me ka nuipaʻa, akā he ʻokoʻa koʻikoʻi nā ʻokoʻa ʻelua i ka lewa a me nā kūlana o ka honua. Hōʻike nā hōʻike mua i ka Venus Orbiter Mission, i kapa ʻia ʻo Shukrayaan-1, hiki ke hoʻolako ʻia me ʻelima mau mea kani.

ʻO nā hana hou a India a me nā hoʻolālā o ka wā e hiki mai ana i ka ʻimi ākea e hōʻike ana i kona kūpaʻa e lilo i alakaʻi ma ke kahua. Me nā hana hoʻokiʻekiʻe ma ka lewa, ua mākaukau ʻo India e hāʻawi i nā haʻawina nui i ko mākou ʻike ʻana i ke ao holoʻokoʻa.

Nā wehewehena:

- Chandrayaan-3: ʻO ka misionari lunar o India i pae kūleʻa i ka mahina.

- Aditya-L1: Ua hoʻonohonoho ʻia ka misionari solar o India e hōʻea i ka Lā i Ianuali 2021.

– Gaganyaan: ʻO ka huakaʻi lele mokulele kanaka o India i manaʻo e hoʻokuʻu i ʻekolu mau astronauts i ka orbit honua haʻahaʻa.

– Ke kahua mokulele ʻo Bharatiya Antariksha: Ke kahua mokulele i hoʻolālā ʻia ma India.

– Mangalyaan-2: ʻO ka Misiona ʻo Mars Orbiter ʻelua o India.

- Shukrayaan-1: ʻO ka huakaʻi a India i Venus.

