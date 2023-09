Ke hoʻāʻo nei ka Indian Space Research Organization e hoʻokumu i ke kamaʻilio me Chandrayaan-3's Vikram lander a me Pragyan rover

By

Ke hoʻoikaika nei ka Indian Space Research Organization (ISRO) e hoʻokumu i ke kamaʻilio me ka Vikram lander a me Pragyan rover o ka misionari Chandrayaan-3. ʻO ka pahuhopu e hoʻoholo i kā lākou mau kūlana hoʻāla, akā i kēia manawa, ʻaʻohe hōʻailona i loaʻa mai iā lākou. Ua ʻōlelo ʻo ISRO e hoʻomau lākou i kā lākou hana e hoʻokumu i ka pilina.

Ua hōʻoia pū ke Kuhina Hui o India, ʻo Jitendra Singh, ʻaʻole i loaʻa nā hōʻailona mai ka lander a me ka rover. Manaʻo ʻo Singh ʻo ka lōʻihi o ke anuanu o ke anuanu ma ka mahina, me nā mahana i hiki ke haʻahaʻa ma lalo o -150 degere Celsius, i ka pō o ka mahina he kumu ia e hoʻomaka ai ka nele o ka hōʻailona. Eia naʻe, paʻa mau ʻo ISRO e hoʻomau i kā lākou hoʻāʻo e hoʻokumu i ka pilina.

Ua hoʻolālā ʻo ISRO e hoʻāla hou i ka lander a me ka rover, aia ma kahi "mode hiamoe" ma kahi o 16 mau lā honua ma mua o ka pō mahina. Ua manaʻo ʻia e hoʻāla ʻia ka lander a me ka rover i ka wā i piʻi ai ka mahana o ka mahina ma luna o 10 degere Celsius, e hoʻomaka ana i ka "ala ala" koʻikoʻi e pili ana i ke kamaʻilio koʻikoʻi.

Ua paʻi maikaʻi ka Vikram lander ma kahi kokoke i ka pole hema o ka mahina ma ʻAukake 23, e hoʻopau ana i ka pahuhopu mua o ka misionari Chandrayaan-3. Hoʻohana maikaʻi ka lander a me ka rover ma kahi o 10 mau lā honua. Ua komo ka rover i ke ʻano hiamoe i ka lā 2 o Kepakemapa, a ma hope o ka pae ʻāina i ka lā 4 o Kepakemapa.

Ua hoʻolaha ka Luna Hoʻokele o Space Applications Center, ʻo Nilesh Desai, ua hoʻopanee ʻia ka hana hou ʻana o ka rover a me ka lander i ka lā 23 Kepakemapa. e nā kānaka ʻepekema ISRO.

ʻOiai nā paʻakikī i kū i ka wā o ka misionari, hoʻomau mau ʻo ISRO a hoʻomau i kāna mau hana e hoʻokumu i ke kamaʻilio me ka Vikram lander a me Pragyan rover. ʻO ka ʻikepili i hōʻiliʻili ʻia e ka rover a hiki i kēia manawa ke paʻa i ka mana nui no nā ʻike ʻepekema hou aʻe i ka ʻimi ʻana i ka lewa.

