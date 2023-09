He Kiʻi Mosaic Hou o ka Lunar South Pole i hōʻike ʻia e NASA

By

Ua hoʻokuʻu ʻo NASA a me National Geographic i kahi kiʻi hoʻonā kiʻekiʻe o ka pole hema o ka mahina, e hōʻike ana i ka ʻāina ʻo Shackleton Crater. Ua hana ʻia ke kiʻi me ka hoʻohana ʻana i nā kiʻi i paʻi ʻia e nā kiʻi kiʻi ʻelua NASA ma orbit a puni ka mahina: ka Lunar Reconnaissance Orbiter Camera (LROC) a me ka ShadowCam. Ke hoʻopuni nei ka LROC i ka mahina mai ka makahiki 2009, ʻoiai ʻo ShadowCam kahi mea hana kālā i kākoʻo ʻia e NASA ma ka Korea Pathfinder Lunar Orbiter (KPLO).

Hāʻawi ke kiʻi hoʻohui i kahi hiʻohiʻona nani o ka pole hema o ka mahina, me ka loko o ka lua o Shackleton, i uhi ʻia i ka pouli mau. Ua kiʻi ʻo ShadowCam, i ʻike ʻia no kona hiki ke nānā aku i nā wahi malu o ka ʻili o ka mahina, i nā kiʻi o ka lua, ʻoiai ua hāʻawi ka LROC i nā kiʻi o nā wahi a puni.

Ma waho aʻe o ke kiʻi mosaic, ua hoʻopuka pū ʻo National Geographic i kahi palapala topographical o ka pole hema o ka mahina, e hōʻike ana i nā pae pae ʻāina no ka mikiona Artemis 3. Hōʻike ka palapala ʻāina i ʻekolu o nā moho pae ʻāina he 13 no nā astronauts. ʻO ka mikiona Artemis 3 kahi ʻāpana o ka hoʻolālā o NASA e hoʻouna i kahi hui o nā astronauts i ka pole hema o ka mahina ma 2025.

Ua hōʻike mai kekahi mau ʻāina i ka hoihoi e ʻimi i ka pole hema o ka mahina. Ua hoʻokō ʻo India i kahi pae ʻāina palupalu kaulana kokoke i ka pole hema o ka mahina me kāna misionari Chandrayaan-3. ʻO ka Luna-25 ʻo Rūsia, ua pau i ka hāʻule ʻole i ka wā i hāʻule ai kona pae ʻāina i ka ʻili o ka mahina. He manaʻo nō hoʻi ʻo Kina a me ʻAmelika e hoʻouna aku i nā luina kanaka i ka pole hema o ka mahina i kēia mua aku.

Hāʻawi kēia kiʻi mosaic a me ka palapala ʻāina e pili pū ana i nā ʻike koʻikoʻi e pili ana i ka ʻāpana pole hema o ka mahina a me nā pae pae ʻāina no nā misionari e hiki mai ana. He hōʻike lākou i ka mākaʻikaʻi mau ʻana o ko mākou hoa noho lani kokoke loa.

