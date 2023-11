Nā nīnau i nīnau pinepineʻia (FAQ)

ʻO ke ao paʻakikī o Enteric Glia: Wehe i ka lolo ʻelua o ka ʻōpū



Mai ka manawa e komo ai ka meaʻai i ko mākou waha a hiki i ka manawa e puka ai i waho o ko mākou kino, paʻakikī ko mākou ʻōpū i ka hana a me ka ʻeli ʻana i kēia mea haole. Hoʻokaʻawale ʻo ia i ka meaʻai i loko o nā ʻāpana liʻiliʻi, hoʻokaʻawale i nā meaʻai mai nā mea ʻawaʻawa, a komo wale i nā mea e pono ai. ʻO kēia kaʻina hana paʻakikī e hiki ke hana ʻia e ka ʻōpū o ka ʻōpū, i kapa pinepine ʻia ʻo "ka lolo lua." I loko o kēia ʻōnaehana, ʻo enteric glia, kahi ʻano o nā pūnaewele nerve, e hana koʻikoʻi i ka hoʻonohonoho ʻana i ka ʻai ʻana, ka lawe ʻana i nā meaʻai, ke kahe koko, a me nā pane kūlohelohe.

Ua manaʻo ʻia ʻo Glia he "glue" wale nō ma waena o nā neurons, akā ua hōʻike ʻia nā noiʻi hou i kā lākou hana ikaika a me nā ʻokoʻa i loko o ka lolo a me ka ʻōpū. I loko o ka ʻōpū, ua hoʻopili ʻia ka enteric glia i nā maʻi ʻeha a me nā hōʻailona ʻeha. Ke manaʻoʻiʻo nei ka poʻe ʻepekema ʻo ka hoʻomaopopo ʻana i nā hana like ʻole o ka enteric glia he mea nui i ka hoʻomohala ʻana i nā lāʻau lapaʻau no kēia mau maʻi.

I nā makahiki he ʻumi i hala iho nei, ua ʻae ka holomua o ka ʻenehana i ka poʻe ʻepekema e aʻo pono i ka enteric glia. Ua hōʻike kēia mau mea hana i ka enteric glia i waena o nā mea pane mua i ka hōʻeha o ka ʻōpū a i ʻole ka mumū. Kōkua lākou i ka mālama ʻana i ka pale o ka ʻōpū, hoʻoponopono i ka ʻoki ʻana o ka ʻōpū, hoʻoponopono i ka kamaʻilio ma waena o ka microbiome, neurons, a me nā cell immune, a hiki i ka hiki ke hoʻololi i ko lākou ʻike i ka pane ʻana i ka ʻano loli mau o ka ʻōpū.

Eia nō naʻe, ʻoiai kēia mau ʻike, nui ka mea e aʻo ai e pili ana i ka enteric glia. ʻAʻole pane ʻia nā nīnau kumu e pili ana i ka helu o nā ʻano enteric glia. ʻO nā mea noiʻi e like me Marissa Scavuzzo, kahi mea noiʻi postdoctoral ma Case Western Reserve University, ua hoʻolaʻa ʻia i ka wehe ʻana i nā paʻakikī o enteric glia e ʻike i nā lāʻau lapaʻau maikaʻi no nā poʻe maʻi me nā pilikia o ka ʻōpū.

Nīnau: He aha ke ʻano o ka ʻōnaehana hoʻoweliweli enteric?

ʻO ka ʻōnaehana neʻe enteric he ʻupena o nā pūnana aʻalolo e holo ana ma nā paia o ka ʻōpū, mai ka esophagus a i ka rectum. He kuleana koʻikoʻi ia i ka hoʻonohonoho ʻana i ka digestion a me nā hana ʻē aʻe.

Nīnau: He aha nā glia?

ʻO Glia kekahi ʻano o nā pūnana aʻalolo i manaʻo ʻia he mau pūnana kākoʻo no nā neurons. Eia naʻe, ua hōʻike ʻia ka noiʻi ʻana he kuleana ko ka glia i nā kaʻina hana physiological like ʻole i ka lolo a me ka ʻōpū.

Nīnau: Pehea e kōkua ai ka enteric glia i ka ʻai ʻana?

Hoʻopili ʻia ka Enteric glia i ka wāwahi ʻana i ka meaʻai, ka hoʻoponopono ʻana i nā ʻokiʻoki o ka ʻōpū e hoʻomaʻamaʻa i ka neʻe ʻana o ka meaʻai, ka lawe ʻana i nā meaʻai, a me ka mālama ʻana i ka pale o ka ʻōpū e pale i ke komo ʻana o nā toxins.

Nīnau: Pehea ke kamaʻilio ʻana o enteric glia me nā cell ʻē aʻe?

Kūkākūkā ʻo Enteric glia me ka microbiome, neurons, a me nā cell immune, mālama a hoʻonohonoho i kā lākou mau hana. ʻO ko lākou hiki ke launa pū me nā ʻano cell like ʻole e hiki ai i nā kaʻina hana digestive maikaʻi.

Nīnau: He aha ke ʻano o ka hoʻomaopopo ʻana i ka enteric glia no nā maʻi ʻōpū?

ʻO ka hoʻomaopopo ʻana i nā kuleana o ka enteric glia i nā maʻi ʻōpū kikoʻī a me nā hōʻailona ʻeha hiki ke kōkua i nā mea noiʻi e hoʻomohala i nā lāʻau lapaʻau no kēia mau kūlana.