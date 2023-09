Hoʻomaopopo i nā Kuki a me nā Kulekele Pilikino

hōʻuluʻulu manaʻo:

Hōʻike kēia ʻatikala i ke koʻikoʻi o nā kuki a me nā kulekele pilikino ma nā pūnaewele. Ma ka ʻae ʻana i nā kuki, ʻae nā mea hoʻohana i ka ʻae ʻana i nā pūnaewele e mālama a mālama i kā lākou ʻike no nā kumu like ʻole, me nā hoʻolaha pilikino, hoʻokele pūnaewele, a me nā hana kūʻai. Hoʻoikaika ia i ka pono o nā mea hoʻohana e ʻike i ko lākou pilikino a hāʻawi i ke alakaʻi i ka mālama ʻana i nā hoʻonohonoho kuki e hōʻole i nā kuki pono ʻole.

I kēia au kikohoʻe, ua lilo nā kuki i mea nui o ka mākaʻikaʻi pūnaewele. Ke kipa mākou i kahi pūnaewele a kaomi i ka pihi "Accept All Cookies", hāʻawi mākou i kā mākou ʻae e ʻae i ka pūnaewele e mālama i nā ʻāpana liʻiliʻi o ka ʻikepili ma kā mākou hāmeʻa. Hāʻawi kēia mau kuki i nā kumu he nui, e like me ka hoʻonui ʻana i ka hoʻokele pūnaewele, ka hoʻolaha pilikino, ka nānā ʻana i ka hoʻohana ʻana i ka pūnaewele, a me ke kōkua ʻana i nā hana kūʻai.

Ma ka hana ʻana i ka ʻike i loaʻa ma o nā kuki, hiki i nā pūnaewele a me kā lākou mau hoa kalepa ke hoʻomaopopo maikaʻi i ka makemake o ka mea hoʻohana a hoʻololi i kā lākou ʻike e like me ia. Eia nō naʻe, he mea koʻikoʻi i nā mea hoʻohana ke ʻike i ko lākou pilikino i ka wā e ʻae ai i nā kuki. He mea nui e nānā i nā kuki a me nā kulekele pilikino o ka pūnaewele e hōʻoia i ka mālama pono ʻia ʻana o ka ʻikepili pilikino a me nā koi kānāwai.

No ka mālama pono ʻana i nā hoʻonohonoho kuki, hiki i nā mea hoʻohana ke kaomi i ke pihi "Cookie Settings" e hoʻopilikino i kā lākou makemake. ʻO ka hōʻole ʻana i nā kuki pono ʻole hiki ke kōkua i ka pale ʻana i ka ʻike pilikino a hoʻopaʻa i ka nānā pono ʻole. ʻO ka nānā mau ʻana a me ka hoʻonui ʻana i kēia mau hoʻonohonoho hiki ke hāʻawi i nā mea hoʻohana i ka mana nui aʻe i kā lākou pilikino pūnaewele.

I ka hopena, hana koʻikoʻi nā kuki i ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka ʻike mea hoʻohana ma nā pūnaewele. Eia nō naʻe, he mea koʻikoʻi i nā mea hoʻohana ke hoʻomaopopo ʻia e pili ana i ka hoʻohana ʻana i nā kuki a me kā lākou pili pilikino. Ma ka hoʻomaopopo ʻana a me ka hoʻokele ʻana i nā hoʻonohonoho kuki, hiki i nā mea hoʻohana ke hana i kahi kaulike ma waena o ka pilikino a me ka pilikino, e hōʻoia ana i kahi ʻike mākaʻikaʻi palekana a ʻoi aku ka maikaʻi.

Nā wehewehena:

- Nā kuki: nā faila liʻiliʻi i mālama ʻia ma kahi mea hoʻohana e hōʻiliʻili i ka ʻike e pili ana i kā lākou hana ʻimi a me nā makemake.

- Nā Kulekele Pilikino: Nā palapala e hōʻike ana i ke ʻano o kahi pūnaewele a i ʻole hui e hōʻiliʻili, hoʻohana, a mālama i ka ʻike mea hoʻohana.

