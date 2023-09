ʻO ka pau ʻana o ke Tiga Tasmanian: He Pohō ʻino

ʻO ka tiger Tasmania, ʻo ia hoʻi ʻo ka Thylacine, he mea ʻokoʻa a hoihoi hoʻi i noho ma Australia a me ka mokupuni ʻo Tasmania. He ʻano like me ka ʻīlio hae me nā ʻili e like me ka tiger ma kona kua, ʻaʻole naʻe ua lawe ʻia kēia marsupial a pau.

ʻO ka hōʻea ʻana mai o nā kānaka i Australia ma kahi o 50,000 mau makahiki i hala aku nei ua hoʻemi nui ʻia ka heluna kanaka no nā holoholona Australia maoli, me ka tiger Tasmanian. Eia naʻe, ʻo ka hōʻea ʻana mai o ka poʻe colonizers ʻEulopa i ke kenekulia 18 i hoʻopaʻa ʻia i ka hopena o kēia ʻano hiʻona.

ʻO ka poʻe noho ʻEulopa, me kā lākou hoʻokomo ʻana i nā holoholona, ​​he mea hoʻoweliweli i ka heluna tiger Tasmanian, e alakaʻi ana i ka ʻimi ʻimi nui a me nā hoʻāʻo e hoʻopau iā lākou. ʻO ke koena o ka heluna kanaka, ʻo ka hapa nui i hoʻopaʻa ʻia ma ka mokupuni ʻo Tasmania, ua kū i ka pōʻino hou aʻe i ka hāʻawi ʻia ʻana o nā makana ma luna o lākou ma muli o ko lākou manaʻo hoʻoweliweli i nā holoholona. ʻO kēia mau hana i alakaʻi ai i ko lākou emi ʻana a i ka pau ʻana.

ʻO ka mea pōʻino, ua make ka tiger Tasmanian hope loa i loko o kahi zoo Tasmanian i ka makahiki 1936, e hōʻailona ana i ka hopena kūhelu o kēia ʻano mea kupaianaha. ʻOiai ʻo ka hoʻāʻo ʻana e mālama a hoʻomalu i ka Thylacine, ʻaʻole hiki iā ia ke pale aku i nā koʻikoʻi i hoʻokau ʻia ma luna ona e ka hana kanaka.

ʻO ka hoʻopau ʻia ʻana o ka tiger Tasmanian he mea hoʻomanaʻo hoʻomanaʻo no ka hopena pōʻino e hiki ke loaʻa i ke kanaka ma ke koena o nā kaiaola. Hōʻike pū ia i ke koʻikoʻi o nā hana mālama a me ka pono e pale i nā ʻano mea palupalu mai ka pōʻino hiki ʻole ke hoʻihoʻi ʻia.

ʻOiai ʻaʻole hiki iā mākou ke hoʻopau i ka wā i hala, hiki i ka hoʻomaopopo ʻana a me ke aʻo ʻana mai ka nalo ʻana o ka tiger Tasmanian ke kōkua i ka hoʻomaopopo ʻana i kā mākou mau hana i ka wā e hiki mai ana i ka mālama ʻana a me ka pale ʻana i nā ʻano mea ʻē aʻe. E hoʻomanaʻo kākou i kēia poho pōʻino ma ke ʻano he kumu hoʻoikaika i ka hoʻoikaika ʻana i ke ola mau a me ka lokahi me ke ʻano.

Nā wehewehena:

ʻO ka tiger Tasmanian (Thylacine): He kanaka marsupial carnivorous i pau i Australia a me Tasmania.

Sources:

