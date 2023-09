Hoʻihoʻi ʻia ʻo RNA mai ka Tiger Tasmanian Extinct, e hoʻoikaika ana i ka hoʻoikaika ʻana i ka noiʻi De-Extinction.

Ua loaʻa i nā kānaka ʻepekema ka RNA mai kahi tiger Tasmanian, ʻike ʻia hoʻi ʻo ka thylacine, i mālama ʻia ma ka hale hōʻikeʻike ma Stockholm mai ka makahiki 1891. ʻOiai ua hana mua ʻia ka unuhi ʻana o DNA mai nā holoholona a me nā mea kanu kahiko, ʻo ia ka manawa mua i lanakila ai ka RNA. hoʻihoʻi ʻia mai kahi ʻano mea i pau. ʻO ka RNA, e like me DNA, he moleke biomolecular i loaʻa i nā cell ola a pau a nona ke kuleana no ka lawe ʻana i ka ʻike genetic a me ka synthesizing protein. ʻO ka hiki ke unuhi, kaʻina, a me ka nānā ʻana i ka RNA kahiko hiki ke kōkua i ka leʻaleʻa o nā ʻano mea make a kōkua i ka hoʻomaopopo ʻana i nā maʻi maʻi viral i hala.

ʻO ka tiger Tasmanian he mea ʻaihue kiʻekiʻe i kaʻahele i ka ʻāina ʻo Australia a me nā mokupuni pili. ʻO ka hōʻea ʻana mai o nā kānaka i Australia i hāʻule ai ka ʻano, a ʻo ka poʻe colonizer o ʻEulopa i ke kenekulia 18, ua kōkua hou lākou i ko lākou pau ʻana. ʻO ke aʻo ʻana i ka make ʻana o ka tiger Tasmanian i manaʻo ʻia ʻo ia kekahi o nā hihia i kākau maikaʻi ʻia o ka luku ʻia ʻana o ke kanaka.

Hāʻawi ka RNA i hoʻihoʻi ʻia i nā ʻike i ka biology a me ka hoʻoponopono metabolic o ka tiger Tasmanian ma mua o kona pau ʻana. He mea koʻikoʻi ka hoʻomaopopo ʻana i ka hoʻopiha ʻana i nā gene a me nā hana gene o nā ʻano mea i pau i ka hana hou ʻana iā lākou. ʻOiai ke kānalua nei ka hiki ke hoʻāla hou ʻia nā ʻano mea make me ka hoʻohana ʻana i ka hoʻoponopono gene ma luna o nā ʻohana ola, ua paipai ʻia ka noiʻi hou ʻana i ke ʻano o kēia mau holoholona make.

ʻO ka hoʻihoʻi ʻana o ka RNA mai ka Tasmanian tiger's koena kahaha ka poʻe ʻepekema, ʻoiai ʻo ka RNA i manaʻo ʻia ʻaʻole paʻa ma mua o DNA a ua manaʻo ʻia he pōkole ke ola. ʻO ke kūlana maloʻo o nā koena ma ka Hale Hōʻikeʻike Moʻolelo Kūlohelohe o Suedena, me ka mālama ʻana i ka ʻili, nā ʻiʻo, a me nā iwi, ua kōkua paha i ka mālama ʻana i ka RNA.

Wehe kēia noiʻi i nā mea hou i ke kahua o ka de-extinction a hoʻomālamalama i ke ʻano o nā ʻano mea make. ʻOiai he hana koʻikoʻi ka hana hou ʻana i kahi ʻano mea make, ʻo ka hoʻomaopopo ʻana i kā lākou genetic makeup a me nā kaʻina olaola he mea nui ia i ka hoʻōla ʻana a me ke aʻo ʻana mai nā mea i pau i hala.

Sources:

- "Ua loaʻa hou ka RNA mai ka tiger Tasmanian i pau" - Reuters

- "He aha ka RNA?" – National Human Genome Research Institute

- "He aha ka DNA?" – National Human Genome Research Institute