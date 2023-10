He Manaʻo Hou e pili ana i ka Lā Eclipse: Nā ʻike mai ka Radio Observations

ʻOiai ua hauʻoli ka hapa nui o ka poʻe Kaleponi i ka pōʻeleʻele o ka lā ma ʻOkakopa 14, ua lawe ka poʻe noiʻi ma ka Owens Valley Radio Observatory (OVRO) i kahi ala ʻē aʻe. Me ka hoʻohana ʻana i kā lākou Long Wavelength Array (OVRO-LWA) i hoʻonui ʻia, ua hopu lākou i kahi kiʻi "radio eclipse" kū hoʻokahi e hoʻomālamalama ana i ke corona o ka lā a me nā mea e pili ana.

ʻO ka mea maʻamau, ʻike ʻia nā pōkā o ka lā ma o ka mālamalama ʻike ʻia, akā ua ana ʻo OVRO-LWA i nā lōʻihi hawewe lekiō ma waena o 20 a me 88 megahertz (MHz) e hana i kahi kiʻi o ka eclipse ma kahi kikoʻī electromagnetic ʻē aʻe. ʻO ke kiʻi hopena, hiki ke ʻike ʻia ma ka wikiō ma lalo nei, e hōʻike ana i ka wahi o ka mahina e like me ka hōʻike ʻia e nā laina kikoʻī a me ka lālā ʻike ʻia o ka lā me nā laina paʻa. ʻO ka mea nui, paʻa pū ka wikiō i nā distortions i hoʻokumu ʻia e ka ionosphere o ka lā, e hana ana i kahi hopena ripple e like me ka nānā ʻana i ka lā ma o ka wai nalu.

ʻO nā nalu lekiō e ʻoi aku ana ma waho o ka lihi o ka lā ma ke kiʻi i hoʻokuʻu ʻia mai kona corona, e hana ana i kahi hopena "apo o ke ahi" ma waho o ke ala o ka eclipse annular piha. Hāʻawi kēia hiʻohiʻona kūʻokoʻa i nā ʻepekema i ka manawa e aʻo ai i ka corona lōʻihi o ka lā me ka hoʻonā ʻike ʻole ʻia ma nā lōʻihi hawewe lekiō.

ʻO Bin Chen, he loea astrophysicist o ka lā a me ke kaukaʻi ma ka New Jersey Institute of Technology (NJIT), nāna i alakaʻi i ka noiʻi ʻana o OVRO-LWA ma ka lā, ua hoʻokūpaʻa i ke koʻikoʻi o kēia ʻike. Ma ka hoʻohana ʻana i ka lālā o ka mahina ma ke ʻano he "maka pahi" e neʻe nei, hiki ke hoʻonui nui ʻia ka hoʻonā angular angular o ke corona o ka lā.

ʻO ka hoʻomaikaʻi ʻana o OVRO-LWA, i kākoʻo ʻia e ka National Science Foundation, ua hiki i ka telescope ke nānā i ka lewa me ka wikiwiki ma mua o nā telescope ʻē aʻe e hana ana ma nā alapine ma lalo o 100 MHz. Hāʻawi kēia mea hana ikaika i ka nānā mau ʻana i ka lewa, e hāʻawi ana i nā ʻike waiwai i nā ʻano ʻano astronomical like ʻole, me nā coronal mass ejections mai nā hōkū kokoke, exoplanet magnetism, a me ka honua mua.

Me kona hiki ke kiʻi i nā kiʻi lekiō o ka pō o ka lā, hāʻawi ʻo OVRO-LWA i kahi hiʻohiʻona hou a waiwai i kā mākou hōkū kokoke loa, e wehe ana i nā ala hou no ka ʻimi ʻepekema a me ka ʻike.

Nā nīnau i nīnau pinepineʻia (FAQ)

He aha ka lōʻihi hawewe lōʻihi (LWA)?

ʻO ka Long Wavelength Array (LWA) he telescope lekiō i hoʻolālā ʻia e nānā a nānā i nā mea lani ma nā lōʻihi hawewe lōʻihi, mai ka ʻumi a hiki i nā haneli mika. Hiki iā ia ke hopu i nā nalu lekiō i hoʻokuʻu ʻia e nā kumu astronomical like ʻole, e hāʻawi ana i nā ʻike kūʻokoʻa i ke ao holoʻokoʻa.

He aha ke korona o ka lā?

ʻO ke corona ka ʻāpana ʻaoʻao loa o ka lewa o ka lā e hoʻolōʻihi i miliona mau kilomita i ka lewa. Ua haku ʻia me nā kinoea ionized wela loa e ʻike ʻia i ka wā o ka pō o ka lā ma ke ʻano he ʻālohilohi keʻokeʻo ʻeleʻele a me ka momi e hoʻopuni ana i ka pōʻeleʻele o ka lā.

No ke aha he mea koʻikoʻi ka nānā ʻana i ka lekiō i nā eclipses?

Hāʻawi ka ʻike lekiō o nā eclipses i ka poʻe ʻepekema i kahi manaʻo ʻē aʻe i ke corona o ka lā a me nā mea e pili ana. Ma ke aʻo ʻana i ka hoʻokuʻu ʻia ʻana o nā hawewe lekiō mai ke corona, hiki i nā mea noiʻi ke loaʻa nā ʻike e pili ana i kona dynamics, magnetic field, a me nā waiwai ʻē aʻe ʻaʻole hiki ke ʻike maʻalahi ma o ka nānā ʻana i nā kukui ʻike kuʻuna. Hoʻonui kēia mau hiʻohiʻona kūʻokoʻa i ko mākou ʻike i ka lā a me kona hopena i ka ʻōnaehana solar.