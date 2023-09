Ua holomua ka poʻe ʻepekema i ka ulu ʻana i ke kino kanaka i loko o ka puaʻa

Ua hoʻokō ka poʻe ʻepekema i kahi koʻikoʻi nui i ka noiʻi lāʻau lapaʻau ma o ka hoʻoulu ʻana i ke kino kanaka i loko o kekahi holoholona. I loko o kahi noiʻi hoʻoheheʻe honua i paʻi ʻia ma ka puke pai ʻo Cell Stem Cell, ua hoʻokomo nā mea noiʻi i nā pūnaewele kino kanaka i loko o nā embryos puaʻa genetically modified. I ka wā i hoʻokomo ʻia ai kēia mau embryos i loko o nā makuahine puaʻa pani, ua hoʻomohala lākou i nā puʻupaʻa kanaka i ka wā mua ma kahi o 28 mau lā.

ʻAʻole i kūleʻa nā hoʻāʻo mua e ulu i nā kino kanaka i loko o ka puaʻa, e hana ana i kēia holomua i holomua koʻikoʻi ma ke kula. Manaʻo ka poʻe noiʻi e hiki i kēia ʻenehana ke kōkua i kekahi lā e hoʻoponopono i ka hemahema o nā kino kanaka e pono ai no ka hoʻololi ʻana.

ʻO nā puʻupaʻa he mau mea koʻikoʻi ke kuleana no ka kānana ʻana i ke koko a me ka wehe ʻana i ka ʻōpala a me ka wai nui mai ke kino. Hoʻololi pinepine ʻia lākou, akā ʻoi aku ka nui o ke koi no nā puʻupaʻa ma mua o ka lako. No ka laʻana, i ka makahiki 2020, ma kahi o 100,000 poʻe ma US i ka papa inoa e kali ana no ka transplant kidney, akā 23,000 wale nō i loaʻa hoʻokahi.

ʻO kahi hoʻonā hiki i ka hemahema o ke kino, ʻo ia ka hoʻohui ʻana i nā pūnaewele pluripotent stem cell (iPSCs) i hoʻokomo ʻia, hiki ke hoʻomohala i loko o kēlā me kēia ʻano cell, i loko o nā embryos o nā mammals ʻē aʻe. ʻO ka puaʻa kahi koho maikaʻi loa no kēia kaʻina hana no ka mea ua like ko lākou mau kino me ke kanaka a ua like ko lākou ulu ʻana o ka embryonic. Eia naʻe, hiki mai nā pilikia no ka mea, ʻoi aku ka maikaʻi o nā pūnae pua puaʻa i loko o ka embryo ma mua o nā pūnaewele kanaka a loaʻa iā lākou nā ʻano meaʻai like ʻole a me nā koi.

Ma kēia haʻawina, ua lanakila nā mea noiʻi i kēia mau pilikia ma o ka hoʻohana ʻana i ka ʻenehana CRISPR e hoʻopau i nā genes kikoʻī e pili ana i ka hoʻomohala ʻana i nā ʻōpū i nā embryos puaʻa. Ua ʻae kēia i nā iPSC kanaka e hoʻopiha i ka hakahaka i ka hoʻomohala ʻana i nā ʻokiʻoki. Hoʻopili pū ka hui i nā iPSC kanaka e hoʻohālikelike i ka pae hoʻomohala o nā puaʻa puaʻa, hoʻonui i ka hoʻohui.

Ua hoʻokomo ka poʻe noiʻi i 1,820 o kēia mau embryos i hui pū ʻia i loko o 13 mau makuahine puaʻa pani a hoʻopau i ka hāpai ʻana ma kahi o hoʻokahi mahina ma hope e unuhi i nā embryos. ʻElima o kēia mau embryo i loaʻa i nā puʻupaʻa mua loa i haku ʻia he 50% a 60% mau pūnaewele kanaka, he mea maʻamau ia no kēia pae o ka ulu ʻana. ʻO ka mea nui, aia ka nui o nā cell kanaka i loko o nā puʻupaʻa a ʻaʻole i ʻike ʻia i loko o nā ʻiʻo ʻē aʻe e hiki ke hāpai i nā hopohopo pili.

ʻOiai he lōʻihi loa kēia ʻenehana mai ka hoʻohana ʻia ʻana no ka hoʻololi ʻana i ke kino kanaka, wehe ia i nā mea hou no ke aʻo ʻana i ka ulu ʻana o ke kino kanaka a me nā maʻi ulu. Ma waho aʻe o ka hoʻoponopono ʻana i ka pilikia o ka hōʻole ʻana a me ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka pono, pono e noiʻi hou e holomua i kēia ʻenehana.

Ma ke ʻano holoʻokoʻa, ʻo kēia haʻawina haʻahaʻa e hōʻike ana i kahi pae koʻikoʻi i mua, e hāʻawi ana i ka manaʻolana no ka holomua o ka wā e hiki mai ana i ka hoʻololi ʻana i ke kino a me ko mākou ʻike i ka ulu ʻana o ke kino kanaka.

Sources:

– J. Wang et al/Cell Stem Cell 2023