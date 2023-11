ʻO ka wā e hiki mai ana o ka huakaʻi huakaʻi kanaka: Ke kali nei i ka piʻi ʻana o ka US Orbital launches e 2024

ʻOiai ʻo nā lā hanohano o ka papahana kaʻa kaʻa i ka wā ma mua, ke piʻi hou nei ka ʻoihana o ka hoʻouna ʻana i nā kānaka i ka lewa. Wahi a nā kuhi hou, hiki i ka 2024 ke hōʻailona i kahi mea nui i ka mōʻaukala o ka hoʻokuʻu ʻana o ka orbital e pili ana i ka US, me ka helu kiʻekiʻe o nā mikiona holo i loko o 15 mau makahiki.

Ua hoʻonohonoho ʻia ʻo Kennedy Space Center a me Cape Canaveral Space Force Station e hoʻokipa i ʻehiku mau misionari, e manaʻo ana e hoʻouna i 26 mau kānaka i ka orbit. Ke hoʻohiki nei kēia piʻi ʻana o ka hana e ʻoi aku ma mua o nā mea i hoʻokō ʻia i ka makahiki 2009 i ka wā i hoʻokuʻu ʻia ai ʻelima mau kaʻa, e lawe ana i ka huina o 35 mau astronauts.

ʻIke ʻia ka manaʻolana e pili ana i kēia mau hoʻolaha e hiki mai ana. ʻAʻole wale lākou e hōʻike i kahi hoʻohiki hou i ka ʻimi ʻana i nā wahi kanaka, akā hoʻolaha pū lākou i kahi au hou o ka hui pū ʻana a me ka hana hou. I kēia manawa, ʻaʻole wale ka manaʻo i nā misionari alakaʻi aupuni. Akā, ke pāʻani nei nā ʻoihana pilikino i kahi hana koʻikoʻi i ka hoʻokele ʻana i kēia ala hou.

I nā makahiki i hala iho nei, ua hoʻololi ka puka ʻana o nā ʻoihana mokulele mokulele e like me SpaceX a me Blue Origin i ka ʻāina o ka ʻimi ākea. Ua lawe mai kēia mau hui i nā manaʻo hou, nā ʻenehana ʻokiʻoki, a me ka hoʻonui ʻana i ka pono i ke kula. Me kā lākou mau hoʻolālā koʻikoʻi, e like me SpaceX's Crew Dragon spacecraft a me Blue Origin's New Shepard, ke ʻike nei lākou i kahi wā e hiki mai ana i kahi huakaʻi ākea e lilo i mea maʻalahi a maʻamau.

Eia naʻe, i ka ulu ʻana o ka hauʻoli, nui nā nīnau e ala mai. He aha nā pilikia e pili ana i ka lele lewa kanaka? Pehea ka hoʻohālikelike ʻana o ke kumukūʻai me nā mikiona kanaka ʻole? Aia kekahi mau hopena lōʻihi no ka mākaʻikaʻi lewa? No ka pane ʻana i kēia mau nīnau a me nā mea hou aʻe, ua hōʻuluʻulu mākou i kahi papa inoa o nā nīnau i nīnau pinepine ʻia e pili ana i ka wā e hiki mai ana o ka huakaʻi huakaʻi kanaka.

Nīnau: He aha nā pilikia nui e pili ana i ka lele lewa kanaka?

A: ʻOiai ua hoʻokō ʻia nā holomua nui o ka ʻenehana a me nā kaʻina palekana, ke lawe mau nei ka lele ʻana o ke kanaka i nā pilikia kūlohelohe, e like me ka ʻike ʻana i ka radiation, nā loli physiological i ka microgravity, a me ka hiki ke hana hewa ʻole.

Nīnau: Pehea ka hoʻohālikelike ʻana o ke kumukūʻai o ka lele ʻana o ke kanaka me nā mikiona manuahi?

A: Ua ʻoi aku ka nui o ke kumukūʻai o nā mikiona mokulele kanaka ma mua o nā mikiona manuahi ma muli o nā koi hou no nā ʻōnaehana kākoʻo ola, ka hoʻomaʻamaʻa ʻana i nā holokai, a me ka hōʻoia ʻana i ka palekana a me ka maikaʻi o nā astronauts a puni ka huakaʻi.

Nīnau: He aha nā hopena lōʻihi o ka mākaʻikaʻi lewa?

A: Hiki i ka mākaʻikaʻi lewa ke wehe i nā ala hou no ka ʻimi ʻana, ka noiʻi ʻepekema, a me nā manawa pāʻoihana ma ka lewa. Eia nō naʻe, pono e noʻonoʻo pono i ka hopena o ke kaiapuni, ka mālama ʻana i nā kino lani, a me nā noʻonoʻo pono e pili ana i kēia ʻoihana e kū nei.

Ke hoʻomaka nei ka helu ʻana i ka makahiki 2024, ʻoi aku ka mālamalama o ka wā e hiki mai ana o ka huakaʻi huakaʻi kanaka. Me ka hoʻonui ʻia ʻana o ka hoʻokuʻu ʻana a me nā hui like ʻole o ke aupuni a me nā hana pilikino, ke kali nei mākou i ka mokuna aʻe o kā mākou ʻimi ʻana i ka honua.

