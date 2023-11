ʻO ke au hou o ka lele ʻana o ke kanaka: E hoʻopaʻa i ka helu o nā hoʻokuʻu ʻana ma US i manaʻo ʻia ma 2024

ʻO ka ʻāina o ka lele ʻana o ke kanaka e kokoke ana e ʻike i kahi loli nui, me ka 2024 i manaʻo ʻia e lilo i makahiki hoʻomaka no ka hoʻomaka ʻana o ka orbital e pili ana i ka US. He ʻehiku mau mikiona, i hoʻonohonoho ʻia e haʻalele mai Kennedy Space Center a me Cape Canaveral Space Force Station, ua hoʻonohonoho ʻia e hoʻouna aku i 26 astronauts i ka orbit. ʻO kēia ka helu kiʻekiʻe loa o nā holo moku mai ka Space Coast mai ka makahiki 2009 i ka wā i hoʻokuʻu ʻia ai ʻelima mau mokulele mokulele me 35 mau astronauts ma luna o ka moku. Eia kekahi, inā holo nā mea a pau e like me ka mea i hoʻolālā ʻia, e ʻike ʻo 2024 i ka neʻe ʻana o ka poʻe holo moku mai ka makahiki 1997, ka mea i ʻike i ʻewalu mau mokulele mokulele.

Ua hana koʻikoʻi ʻo SpaceX i ka hoʻolaʻa hou ʻana i ka mokulele kanaka i hoʻokumu ʻia ma US mai ka hopena o ka papahana mokulele mokulele. ʻO ka haʻalele kūleʻa ʻana o ka hui o ka Crew Dragon Endeavor i Mei 2020, e lawe ana i nā astronauts NASA i ka International Space Station (ISS), ua paʻa i ke ala no kahi manawa hou o ka lele mokulele. Mai ia manawa, ʻo SpaceX wale nō ka mea hoʻolaha kanaka i hoʻokumu ʻia e US, e hana ana i kahi hui o nā misionari ma lalo o ka NASA's Commercial Crew Program a me nā ʻoihana pilikino i ka ISS a me nā mokulele orbital.

Ke nānā nei mākou i mua o 2024, ʻoi aku ka nui o nā manaʻo hoihoi i ka pae. Ke hoʻolālā nei ʻo SpaceX i ʻelima mau mikiona, me ka Axiom Space 3 mission, kahi e kipa aku ai i ISS. Na ka Crew-8 e hoʻouna aku i ʻehā mau lālā o ka hui i ke kahua ākea no kahi noho ʻeono mahina. Eia kekahi, aia nā manaʻolana no ka holo mua ʻana o ka papahana Artemis o NASA, e hōʻike ana i ka mokulele Orion, a me ka lele hoʻāʻo holo lōʻihi o Boeing CST-100 Starliner.

Hōʻike kēia mau hanana i kahi huli nui i ka ʻimi ʻana i ke ākea, ʻoiai ʻoi aku ka nui o nā mea pāʻani e komo i ke kahua. Ma waho aʻe o Rūsia a me Kina e hoʻomau nei i nā mikiona holo moku, ʻo nā hui pilikino e like me Virgin Galactic a me Blue Origin ke hana nei i nā holomua i ka lele suborbital. ʻO kēia hoʻonui ʻana i nā manawa e hiki ai ke komo i ka lewa, ʻaʻole ia e pōmaikaʻi i nā superpower i hoʻokumu ʻia akā e hoʻomaʻamaʻa pū kekahi i ka hana like ʻana o ka honua, ʻoiai ke ʻimi nei nā aupuni e hoʻoulu i kā lākou mau papahana astronaut.

Ke manaʻo nui nei mākou i ka wā e hiki mai ana o ka lele ʻana o ke kanaka, ʻo ka helu helu o ka hoʻokuʻu ʻana ma US ma 2024 e hōʻike ana i ka holomua kupaianaha a mākou i hana ai a hōʻailona i kahi au hou o ka ʻimi ʻana a me ka ʻike.

Nā nīnau i nīnau pinepineʻia (FAQ)

1. ʻEhia ka nui o nā hoʻokuʻu orbital ma US i manaʻo ʻia ma 2024?

ʻEhiku mau mikiona i hoʻopaʻa ʻia mai Kennedy Space Center a me Cape Canaveral Space Force Station ma 2024, kahi e hoʻouna ai i 26 astronauts i ka orbit.

2. Pehea e hoohalike ai me na makahiki i hala?

ʻO ka hoʻomaka ʻana i hoʻolālā ʻia i ka makahiki 2024 ʻo ia ka helu kiʻekiʻe loa o nā holo moku mai Space Coast mai ka makahiki 2009. ʻO ia hoʻi ka nui o nā holo moku mai ka makahiki 1997.

3. ʻO wai ka hui ka mea hoʻolaha mua o nā kānaka ma US?

ʻO SpaceX ka mea hoʻolaha nui o nā kānaka ma US mai Mei 2020, ma hope o ka hoʻomaha ʻana o ka papahana mokulele mokulele.

4. He aha nā hanana ʻē aʻe e hiki iā mākou ke manaʻo i ka makahiki 2024?

Ma kahi o nā mikiona a SpaceX, hiki iā 2024 ke ʻike i ka lele holo mua o ka papahana Artemis a NASA a me Boeing CST-100 Starliner. Hōʻike kēia mau milestone i nā manawa like ʻole no ka ʻimi ākea a me ka hui pū ʻana.

5. Pehea ka hopena o kēia mau holomua i ka wā e hiki mai ana o ka lele ʻana o ke kanaka?

ʻO ka hoʻonui ʻia ʻana o ka hoʻokuʻu ʻana a me ke komo ʻana o nā mea pāʻani like ʻole i ke kahua e hōʻike ana i kahi au hou o ka mākaʻikaʻi lewa, e hiki ai i nā lāhui a me nā hui ʻē aʻe ke aʻo ma waho o nā palena o ka Honua a kōkua i ko mākou ʻike i ke ao holoʻokoʻa.