ʻO ka hopena pōʻino o ke ahi ma ka Pantanal i 2020

ʻO ka Pantanal, i ʻike ʻia ʻo ia ka ʻāina pulu wai maʻemaʻe nui loa a me kahi wahi wela koʻikoʻi koʻikoʻi, ua loaʻa i nā ahi koʻikoʻi ma 2020. Ua luku ʻia nā ahi ma kahi o 30% o ka ʻāpana ʻo Brazilian o ka biome, e like me kahi ʻāpana o 44,998 kilomika square. Ua ʻoi aku kēia ma mua o nā kuhi mua, mai 14,307 km² a i 36,017 km².

Ua hoʻohana nā mea noiʻi ma ka National Space Research Institute (INPE) ma Brazil i nā kiʻi ukali mai ka satellite SENTINEL-2 o ka European Space Agency e hoʻohālikelike pono i ka nui o nā wahi i puhi ʻia. Ua loaʻa i kēia ala ka pololei o 96%, ʻoi aku ma mua o nā kumu hoʻohālike satellite ʻē aʻe no ka Pantanal. E kōkua ana nā ʻike o ka noiʻi ʻana i ka hoʻomaikaʻi ʻana i nā manaʻo kuhi o ke kinoea a me nā aerosol e pili ana i ka puhi ʻana i ka biomass.

He mea koʻikoʻi ka loiloi ʻana i ka hopena o ke ahi ma luna o nā kaiaola a me nā mea ola like ʻole ma nā wahi pili i ke aniau e like me ka Pantanal, me ka noʻonoʻo ʻana i ka piʻi nui ʻana o ka maloʻo i lawe ʻia e ka El Niño o kēia makahiki. ʻO ka ʻaoʻao ʻākau o ka Pantanal a me nā wahi e pili ana i ka Upper Paraguay Basin hiki ke maloʻo a maʻalahi i ke ahi.

Hōʻike ka haʻawina i ka ikaika o nā kiʻi ukali i hāʻawi ʻia e ka Multispectral Instrument (MSI) ma luna o ka moku SENTINEL-2, me kāna hoʻonā spatial kiʻekiʻe o 20 mika, e hāʻawi ana i ka ʻike kikoʻī e pili ana i nā wahi i puhi ʻia, a me ka hoʻonā kino o 5 mau lā.

ʻO ka pilikia o ke ahi ʻo Pantanal 2020 i kumu nui ʻia e ka maloʻo nui, a ʻo ka hoʻomaopopo ʻana i ka hopena o kēia mau hanana i ka biome a me kāna biodiversity he mea nui ia no ka hoʻokele ahi a me nā papahana mitigation. Hiki i kēia ʻike ke kōkua i nā keʻena kaiapuni a me nā mea kuni ahi i ka hoʻoholo ʻana i nā wahi koʻikoʻi a me nā hana e hakakā a hoʻomalu i ke ahi.

He mea koʻikoʻi ka hopena o ke ahi ma ka Pantanal. ʻIke pinepine ka ʻāina i nā pae wai kiʻekiʻe i ka wā ua, akā ʻo kahi maloʻo lōʻihi i ka makahiki 2019 a ukali ʻia e nā kūlana ʻino i ka makahiki 2020 ka hopena he 34% ka emi ʻana o ka ʻili wai i hoʻohālikelike ʻia i ka awelika. He 200% ka nui o ka wahi i puhi ia ma mua o ka awelika lōʻihi, me 35% i puhi ʻia no ka manawa mua ma ka mōʻaukala i hoʻopaʻa ʻia.

Ua pōʻino ka hopena o ke kaiaola o ke ahi, ʻoi aku ka nui o ka heluna o ka jaguar, ka ʻano puaa nui loa ma ʻAmelika. Ua hoʻopau ke ahi i ka 45% o ka heluna jaguar i manaʻo ʻia, e pili ana i ka 79% o ko lākou wahi home a me 54% o nā wahi i pale ʻia. Ua manaʻo ʻia aia ma kahi o 16 miliona mau holoholona liʻiliʻi a me 944,000 mau holoholona nui i make i ke ahi ahi.

ʻO ke kumukūʻai hoʻokele waiwai no ka hoʻihoʻi ʻana i nā wahi i hoʻopilikia ʻia ua manaʻo ʻia ma USD 123 miliona. Eia kekahi, ua hoʻonui ʻia ka nui o nā hale maʻi no nā pilikia hanu ma nā mokuʻāina ʻo Mato Grosso a me Mato Grosso do Sul, e hōʻike hou ana i nā hopena ʻino o ke ahi i ke olakino kanaka.

Hōʻike ka haʻawina i ka pono o nā hana hoʻomau e hoʻomaikaʻi i ka pololei o ka ʻikepili a hoʻopuka i nā kuhi kikoʻī, e ʻae ana i ka hoʻokele ahi maikaʻi a me ka mālama ʻana i ke kaiapuni ma Pantanal a me nā wahi pilikia ʻē aʻe.