Hoʻonui i ka hoʻopaʻa ʻana i ke kalapona kūlohelohe: ke kuleana o ka maikaʻi o ka ea

ʻO kahi noiʻi hou i alakaʻi ʻia e kahi hui noiʻi i alakaʻi ʻia e Carnegie Institution for Science ua hoʻomālamalama i ka hopena o ka pollution ea i ka hiki o nā mea kanu ke wehe i ke kalapona mai ka lewa ma o photosynthesis. ʻO nā mea i ʻike ʻia, i paʻi ʻia ma ka Proceedings of the National Academy of Sciences, e hōʻike ana i ka hopena koʻikoʻi o ka pollution particulate i ka huahana kaiaola a hōʻike i nā pono kūpono o ka maikaʻi o ka ea.

He kuleana koʻikoʻi nā mea kanu i ka hoʻēmi ʻana i ka hoʻololi ʻana i ke aniau ma o photosynthesis. Ma ka hoʻololi ʻana i ka lā i ikehu kemika, hoʻopau lākou i ka carbon dioxide mai ka lewa a mālama iā ia ma ke ʻano he mea olaola. Eia nō naʻe, hiki i nā ʻāpana aerosol, i hana ʻia e nā hana kanaka e like me ka hele ʻana a me ka puhi ʻana i nā wahie mōʻalihaku, hiki ke hōʻemi i kēia kaʻina hana koʻikoʻi. ʻAʻole kōkua wale kēia mau ʻāpana i ka maikaʻi ʻole o ka ea a me nā pilikia olakino o ke kanaka akā hoʻopuehu a hoʻomoʻa paha i ka lā, e like me ka noho ʻana i ka malu, ke keʻakeʻa nei i ka ulu ʻana o nā mea kanu.

Ke hoʻohana nei i nā ana satellite, ʻike nā mea noiʻi i ka pilina ma waena o ka hana photosynthetic a me ka pollution aerosol. Ua ʻike lākou ua hopu nā mea kanu i ke kalapona hou aʻe i nā hopena pule a i ka wā paʻa COVID-19 i ka wā e hoʻemi ʻia ai ka hana ʻoihana a ua kaupalena ʻia ka commuting. Hōʻike kēia i ka hoʻohaʻahaʻa ʻana i ka pollution particulate i loko o ka hebedoma hiki ke hoʻonui i ka lawe kalapona kūlohelohe e nā mea kanu.

Ma ka mālama ʻana i nā pae hopena pule o ka hana photosynthetic, ua manaʻo ʻia aia ma waena o 40 a me 60 megatons o carbon dioxide hiki ke hoʻoneʻe ʻia mai ka lewa i kēlā me kēia makahiki. Eia kekahi, hiki i kēia hoʻemi ʻana i ka haumia ke hoʻonui i ka huahana mahiʻai me ka ʻole o ka pono o ka ʻāina hou. He mau kulekele koʻikoʻi kēia mau ʻike no nā aupuni e manaʻo ana e hōʻemi i ka pollution kalapona a hoʻokō i nā pahuhopu aniau.

ʻO nā ʻike o ke aʻo ʻana i ka pōʻai wiki o ka hana photosynthetic a me kona pilina me ka pollution aerosol e hāʻawi i kahi hiʻohiʻona hou i ke koʻikoʻi o ka maikaʻi o ka ea i ka hoʻomaikaʻi ʻana i ke kalapona kūlohelohe. ʻO ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka maikaʻi o ka ea ʻaʻole wale ka pōmaikaʻi i ke olakino kanaka akā kōkua pū kekahi i ka hakakā ʻana i ka hoʻololi ʻana i ke aniau. Hōʻike kēia noiʻi i ka pono o ka hoʻomau ʻana i ka hoʻāʻo ʻana e pale i ka pollution particulate a me ka hana mua i nā hana hoʻomau e hoʻonui i ka hiki o nā mea kanu i ka hoʻēmi ʻana i ka hoʻokuʻu kalapona.

