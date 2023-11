ʻO ka nani o nā kukui Urban mai ka lewa mai

ʻOiai e lele ana ma luna o ka Honua ma luna o ka International Space Station (ISS), kahaha ʻo Jasmin Moghbeli i nā kukui nani o ke kūlanakauhale ʻo ʻAmelika Hui Pū ʻIa. Mai kona wahi kūlana he 262 mau mile ma luna aʻe o Maine, ua kiʻi ʻo ia i nā kiʻi kupanaha o nā kūlanakauhale nui me Long Island, New York; Philadelphia, Pennsylvania; a me Wakinekona, DC

Kiʻi ʻia ke kiʻi i kahi hiʻohiʻona hoʻohiwahiwa: ʻo ka ʻoihana hoʻomālamalama ākea o ka moʻomeheu kanaka i ʻike ʻia mai ka lewa. He mea hoʻomanaʻo ia i nā holomua kupaianaha i hana ʻia e ke kanaka a me ka nani a me ka pilina o ko kākou honua.

ʻO ka ISS, e kaapuni ana i ka honua i kēlā me kēia 90 mau minuke, e ʻike i kahi 16 orbit o ka Honua i loko o 24 mau hola. ʻO ia hoʻi, ʻike ka poʻe astronauts ma luna o ka moku i ka puka ʻana a me ka napoʻo o ka lā he 16 i kēia manawa. Hōʻike ʻia kēlā ʻano wikiwiki o nā pōʻai o ke ao a me ka pō i ka ʻokoʻa kupaianaha ma waena o ka pouli o ka lewa a me nā kukui uila e puka mai ana mai ko mākou mau kūlanakauhale.

Inā hoihoi ʻoe i ka lewa a makemake ʻoe e kiʻi i ka ISS iā ʻoe iho, hiki iā ʻoe ke kipa i ka pūnaewele Spot the Station, kahi e ʻike ai ʻoe i kahi e kū ai ka ISS i kēia manawa a me ka wā e hala ai i kou wahi. He mea kupanaha ka ʻike ʻana i kēia mea kupanaha i hana ʻia e ke kanaka e hele ana ma ka lani o ka pō, e hoʻopili ana i nā poʻe mai nā kihi like ʻole o ka honua me kona alo.

ʻO ke kiʻi i paʻi ʻia e Astronaut Jasmin Moghbeli e hoʻomanaʻo mai iā mākou i ka mana o ka hoʻokō kanaka a me ke ʻano o kā mākou moʻomeheu i ulana ʻia i kahi ʻāpana kukui a puni ka Honua. He hōʻike ia i ko mākou akamai, holomua, a me ko mākou hiki ʻole ke ʻimi a hoʻokau i nā palena.

No laila, i ka manawa aʻe e ʻike ʻoe iā ʻoe iho e nānā ana i ka lani o ka pō, e hoʻokaʻawale i kahi manawa e mahalo ai i ka nani o nā kukui kūlanakauhale e ʻālohilohi mai ana mai ka lewa mai, he hōʻike i ka nani o ke kanaka a me nā mea kupanaha o ko kākou honua.

