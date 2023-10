Ua ʻike nā mea noiʻi i ke ʻano Molecular Mechanism of Complement Receptor Activation and Signaling

Ua hana nā mea noiʻi mai ka Indian Institute of Technology (IIT) Kanpur i kahi holomua nui i ka hoʻomaopopo ʻana i ke ʻano molekala o ka hoʻokō ʻana i ka hoʻāla a me ka hōʻailona. Ua alakaʻi ʻia e Professor Arun K Shukla, ua ʻike ka hui mai ka Department of Biological Sciences and Bioengineering i nā ʻike koʻikoʻi e pili ana i ka hana anaphylatoxin receptors, hiki ke loaʻa i nā hopena e hiki mai ana no ka loaʻa ʻana o ka lāʻau i nā maʻi ʻeha.

Ua nānā ka haʻawina i ka ʻōnaehana hoʻopihapiha, kahi ʻāpana koʻikoʻi o kā mākou pane ʻana i ka pale ʻana, a me kona hilinaʻi ʻana i nā anaphylatoxins e like me C3a a me C5a. Hoʻopili kēia mau anaphylatoxins me nā mea loaʻa kikoʻī, i kapa ʻia ʻo C3aR a me C5aR1, a ua ʻimi ka hui e hoʻomaopopo maikaʻi i ka ʻike ʻana o kēia mau mea hoʻokipa i kā lākou mau pahuhopu, hoʻāla, a hoʻomalu i ka hōʻailona.

Ma waho aʻe o ka hoʻomālamalama ʻana i ka hana ʻana o nā mea loaʻa anaphylatoxin, ua hōʻike pū ka noiʻi i kahi hana kūlohelohe e hōʻemi ai i ka pane ʻeha i hana ʻia e C5a. Hoʻopili kēia hana i ka wehe ʻana i kahi ʻāpana kikoʻī o ka mole C5a. Eia kekahi, ua ʻike ka haʻawina i kahi peptide e hoʻāla i ka C3aR, e hōʻike ana e hiki i nā mea ʻae ke pane ʻokoʻa i nā pūhui like ʻole.

Hiki i nā ʻike o ka hui ke hoʻomaopopo i ka loaʻa ʻana o ka lāʻau hou i ka mālama ʻana i nā ʻano maʻi o ke kanaka, e like me ka arthritis, asthma, a me sepsis. Ma ka loaʻa ʻana o ka ʻike maopopo loa i ke ʻano o ka hana ʻana o nā mea loaʻa anaphylatoxin, hiki i nā ʻepekema ke hoʻomohala i nā lāʻau lapaʻau i hoʻopaʻa ʻia e hoʻololi i ka pane immune a hoʻēmi i ka ʻā.

Ua paʻi ʻia ka noiʻi ma ka nūpepa ʻepekema honua, Cell. ʻO ka hui pū ʻia ʻo Prof Shukla, a me nā mea noiʻi mai IIT Kanpur's Department of Biological Sciences and Bioengineering, the University of Southern California's Department of Biological Science, a me ka Molecular and Computational Biology Section.