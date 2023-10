ʻO ka mea noiʻi IIAS Kellie Gerardi e hui pū me Galactic 05 Research Spaceflight

Ua hoʻolaha ka International Institute for Astronautical Sciences (IIAS) e hōʻike ana ka mea noiʻi bioastronautics a me ka loea uku uku ʻo Kellie Gerardi i ka Institute ma ka huakaʻi noiʻi 'Galactic 05' me Virgin Galactic.

Hoʻomaka ʻia e wehe ʻia ma Nowemapa 2, 2023, ʻo 'Galactic 05' ke ono o ka mokulele mokulele ʻo Virgin Galactic i kēia makahiki. E komo ka misionari i ka hoʻololi ʻana o ka moku i loko o kahi keʻena kikowaena suborbital i hoʻolaʻa ʻia no ka noiʻi ʻana i ka lewa.

E hui pū me Gerardi ma kēia mikiona, ʻo Kauka Alan Stern, he kanaka ʻepekema honua ʻAmelika a he hope peresidena hui ma ke Keena Space Sector o ka Southwest Research Institute, a he kanaka hoʻokele moku pilikino o ka lāhui Franco-Italian.

E like me ka mea noiʻi kākoʻo ʻoihana mua o ka honua i ʻaelike e lele ma luna o kahi mokulele kalepa, e hana ana ʻo Gerardi i ʻekolu mau hoʻokolohua uku i ka wā o ka mokulele. E kālele ana kēia mau hoʻokolohua i ka ikaika o ka wai, ka biometric kanaka, a me ka nānā ʻana i ka glucose. Eia hou, e loiloi ʻo Gerardi i ka ʻike noiʻi e hoʻomaikaʻi i nā mokulele a me nā papahana hoʻomaʻamaʻa i kākoʻo ʻia e IIAS.

Ua hui pū ʻo Virgin Galactic a me IIAS i ka hoʻohui ʻana i ka uku a me ka choreography in-flight e hoʻonui i ka holomua ʻepekema a me ka ʻenehana mai ka misionari 'Galactic 05'. Hōʻike kēia mikiona i kahi milestone no IIAS i kā lākou hoʻokō ʻana i ka hoʻoulu ʻana i ka wā e hiki mai ana ma o ka noiʻi ʻana i ka pōmaikaʻi honua.

E hele pū ana me Gerardi ma Spaceport America nā mea noiʻi IIAS ʻo Yvette Gonzalez, Kauka Aaron Persad, a me Kauka Shawna Pandya. Hāʻawi lākou i ke kākoʻo no ka hoʻohui ʻana i ka uku a hana i ka ʻikepili ʻikepili post-flight.

ʻAʻole hōʻike wale kēia mikiona i nā holomua i ka noiʻi ākea akā hōʻike pū i ka ulu ʻana o ka laulima ma waena o nā ʻoihana mokulele mokulele a me nā keʻena noiʻi. Hōʻike ia i kahi ʻanuʻu ʻē aʻe i mua o ka ʻimi ʻana i ka holomua ʻepekema a me ka ʻimi ʻana i nā palena hou.

Sources:

- ʻatikala kumu: Virgin Galactic (ʻaʻole hāʻawi ka ʻatikala kumu i ka URL)

- ʻO ka podcast SpaceWatch.global e hōʻike ana iā Kellie Gerardi (ʻaʻole hāʻawi ka ʻatikala kumu i ka URL)