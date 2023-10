Ka Nani o ka Lani: Star Party in the Hanle Dark Sky Reserve

Ua hoʻonohonoho hou ka Indian Institute of Astrophysics (IIA) i ka pāʻina hōkū mua no ka poʻe ʻike hōkū ʻike ma ka Hanle Dark Sky Reserve (HDSR) ma Ladakh, India. ʻO Hanle ka home o ka IIA's Indian Astronomical Observatory, a ʻo kona lani ʻeleʻele a me ka wā maloʻo e lilo ia i wahi kūpono no nā telescope ʻoihana.

Ma kahi o 30 mau kilo kilo mai nā kūlanakauhale like ʻole ma India i huakaʻi i Hanle me kā lākou telescopes a me kā lākou pahupaʻiwikiō e ʻike i ka nani o ka lani i hoʻopaʻa ʻole ʻia, me ka ʻole o ka pollution māmā. Ua ʻiʻini ka poʻe i komo e kiʻi i nā kiʻi o nā mea lani nawaliwali i paʻakikī ke nānā aku ma nā wahi ʻē aʻe.

ʻO ka Hanle Dark Sky Reserve (HDSR), e hoʻopuni ana i kahi o 22 km radius a puni Hanle, ua koho ʻia e ka UT Ladakh e nānā a hoʻopaʻa i ka pollution māmā ma ia wahi. Ke manaʻo nei kēia inoa e mālama i ka lani ʻeleʻele maʻemaʻe no ka noiʻi astronomical.

Hoʻopili ʻia i kā lākou mau hana kiʻi kiʻi kiʻi kiʻi kiʻi, hoʻonohonoho ka poʻe i komo i kā lākou telescopes ma waho o ka hale nānā. ʻAʻole i hoʻohiolo nā pō anuanu iā lākou, ʻoiai lākou e ʻaʻa ana i ka haʻahaʻa haʻahaʻa, ua pūʻulu ʻia me nā lole mehana, e nānā i kā lākou telescopes. Ua hōʻike ʻia ka lehulehu o nā ao kinoea a me nā galaxia, me kahi pae kikoʻī paʻakikī ke ʻike ʻia mai nā kūlanakauhale a me nā kūlanakauhale haumia māmā.

Ua haʻi aku ʻo Sudhash Natarajan mai ka Bangalore Astronomical Society i kona ʻike no ka nānā ʻana i nā aniani ʻeleʻele ma HDSR, mahalo i ka lani Bortle-1 pōʻeleʻele. Ua hōʻike ʻo ia i nā pilikia i loaʻa i ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe, ke anuanu, ka nele o ka oxygen, a me ka lawe ʻana i nā mea koʻikoʻi, akā ua ʻōlelo ʻo ia he mea pono ka hana.

Hāʻawi ka pāʻina hōkū i kahi manawa kūʻokoʻa no ka poʻe ʻike hōkū ʻike e ʻimi i nā mea kupanaha o ke ao holoʻokoʻa, i loko o kahi kaiapuni i hoʻopaʻa ʻole ʻia e ke keakea ʻana o nā kumu kukui hana. ʻO ka holomua o kēia hanana he hōʻailona maikaʻi no nā hui e hiki mai ana e hiki ai i ka poʻe hoihoi ke hoʻomau i ka ʻimi ʻana i nā mea kupanaha o ka lani pō.

