Kiʻi ʻo Hubble Telescope o NASA i nā kiʻi kupaianaha o Cosmic Reef

Ke hoʻomau nei ka Hubble Space Telescope o NASA i ka pīhoihoi i ka poʻe hoihoi i ka lewa a hopu i nā kiʻi kupaianaha o ke ao holoʻokoʻa. I kāna hoʻolaha hou loa i ka lima Instagram, ua hōʻike ʻo NASA i ʻelua mau kiʻi hoihoi i lawe ʻia e ka telescope Hubble. Hōʻike kēia mau kiʻi i kahi "cosmic reef" aia ma kahi o 163,000 mau makahiki māmā mai ka Honua ma ka hui hōkū ʻo Dorado.

Hōʻike nā kiʻi i ʻelua mau ao o ka lepo honua a me ke kinoea: ʻo ka nebula ʻulaʻula nui NGC 2014 a me ka nebula polū liʻiliʻi NGC 2020. Aia i loko o ka Large Magellanic Cloud, he hōkūhele ukali o ka Milky Way e piha ana i nā hōkū nui, hana kēia mau nebulae. ma luna o kahi ʻāpana hoku nui.

Wahi a NASA, ʻoi aku ka nui o nā hōkū kokoke i ke kikowaena o ke kiʻi ma mua o ko mākou Lā, mai 10 a 20 mau manawa o kona nui. Hoʻomaʻamaʻa ka radiation ikaika e kēia mau hōkū i nā kinoea mānoanoa a puni, me ka oxygen, i nā mahana ma kahi o 20,000°F (11,000°C). ʻO ka nebula i ʻike ʻia ma ka ʻaoʻao hema hema o ke kiʻi i hana ʻia mai kahi hōkū i ʻoi aku ka 200,000 manawa ʻoi aku ka māmā ma mua o ko mākou Lā a ua kipaku ʻia ke kinoea ma o nā ʻano pele.

ʻO ke kiʻi kupanaha i hoʻokuʻu ʻia e NASA e hōʻike ana i kahi apo uliuli ʻulaʻula me kahi kiko uliuli liʻiliʻi ma waena. ʻO nā nalu ʻulaʻula a me ka ʻalani kinoea ʻalani mai ka ʻaoʻao hema a i ka ʻaoʻao ʻākau o ke kiʻi, me kahi kikowaena uliuli māmā e puka mai ana mai ke kai ʻulaʻula. Eia hou, ua hoʻopuehu ʻia kekahi mau kiko keʻokeʻo keʻokeʻo a puni ke kiʻi. Ma ka ʻaoʻao ʻākau, ʻike ʻia ke kinoea uliuli ʻeleʻele e puka mai ana mai ka ākea o ka lewa.

Ua kiʻi ʻia ke kiʻi me ka Hubble's Wide Field Camera 3 no ka hoʻomanaʻo ʻana i nā makahiki he 30 o ka telescope i ka lewa. Mai kona hoʻokuʻu ʻia ʻana ma ʻApelila 24, 1990, ua hopu ka Hubble Space Telescope ma luna o 1.4 miliona mau ʻike o kahi kokoke i 47,000 mau mea lani. Kapa ʻia ma hope o ka mea kilo hōkū ʻAmelika ʻo Edwin P. Hubble, nāna i hōʻoia i ka hoʻonui ʻia ʻana o ko kākou ao, ua hoʻopau ka telescope ma mua o 175,000 orbit a puni ka Honua, e uhi ana i kahi mamao ma kahi o 4.4 biliona mile.

ʻO ka hoʻokuʻu ʻia ʻana o kēia kiʻi kupaianaha mai NASA's Hubble Telescope i loaʻa i ka manaʻo nui mai ka poʻe leʻaleʻa. Ua hōʻike ka poʻe hoʻohana i ko lākou mahalo, kamahaʻo a me ka mahalo, me kekahi kanaka e wehewehe ana i ka hopu ʻana he "nani" a ʻo kekahi e ʻike ana i nā kala hoʻonani. Ua hāʻawi mai ka Hubble Telescope iā mākou i kahi ʻike kupaianaha i nā mea kupanaha o ka honua.

