Minamina ʻo Frank Rubio i ka misionari makahiki lōʻihi mai ka ʻohana, ʻoiai ʻo ka hoʻokō ʻana i ka moʻolelo.

By

ʻO Astronaut Frank Rubio, ka mea e paʻa nei i ke poʻo inoa no ka manawa lōʻihi loa e ka NASA astronaut, ua hōʻike ʻo ia e hōʻole ʻo ia i ka misionari inā ʻike ʻo ia e hoʻonui ʻia i hoʻokahi makahiki ma mua o nā mahina ʻeono i hoʻolālā ʻia. Ua haʻi ʻo Rubio i kēia ʻōlelo i ka wā o kahi ninaninau hou mai ka International Space Station (ISS).

Ua hoʻolōʻihi ʻia ka misionari a Rubio i ka wā i hoʻomaka ai ka lele ʻana o ka mea hoʻoheheʻe i ka mokulele i manaʻo ʻia e hoʻihoʻi iā ia i ka Honua. ʻO ka hopena, ua hoʻohana ʻo ia i hoʻokahi makahiki ma kahi orbit Earth haʻahaʻa, e hoʻopaʻa inoa ana i nā lā 371 a lilo ʻo ia i ʻAmelika ʻAmelika mua loa, a ʻo kekahi o nā kānaka ʻeono wale nō, e hoʻolilo i hoʻokahi makahiki ma ka lewa.

Eia naʻe, ua ʻae ʻo Rubio ʻaʻole ʻo ia i makemake e kākau inoa no kahi misionari lōʻihi ma muli o nā hanana ʻohana koʻikoʻi i hala. ʻOiai ʻo ia, ʻae ʻo ia i nā ʻālana pilikino a nā astronauts i mea e mālama ai i ka hana o ka lewa.

Ke hoʻi nei ʻo Rubio i ka Honua i ka lā 27 Kepakemapa, ke nānā nei ʻo Rubio e hui hou me kona ʻohana a hauʻoli i nā leʻaleʻa maʻalahi o ke ola ma luna o ka honua. Hoʻolālā ʻo ia e nānā i ka hoʻolimalima manawa me kāna poʻe aloha a mahalo i ka maluhia a me ka mālie o ke ʻano.

Puna: ʻAʻole hāʻawi ka ʻatikala kumu kumu i kahi URL.