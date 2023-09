ʻO ka hoʻihoʻi maikaʻi ʻana o OSIRIS-REx Sample Return Capsule e lawe mai i ka hauʻoli a me ke kōkua.

Ua piha ka US Army's Dugway Proving Ground i ka manaʻolana a me ka hopohopo i ka wā i iho ai ka pahu hoʻihoʻi hoʻihoʻi o ka misionari OSIRIS-REx mai ka lewa a i ka papahele wao nahele. Ma hope o iwakālua mau makahiki o ka hoʻolālā ʻana, ua hana ʻia ka hana hoʻihoʻi ma kekahi o nā kahua kaua mamao loa i ka US Four helicopters, i hoʻokele ʻia e NASA a me ka US Air Force, lawe ʻia e kiʻi i ka capsule ma mua o kona komo ʻana i ka lewa honua.

Ua wehewehe ʻo Dante Lauretta, ka mea noiʻi nui no ka misionari, i ka hui ʻana o nā manaʻo i loaʻa iā ia i ka wā e holo ana i kahi helikopter hoʻōla. Ua manaʻo ʻo ia i ke kaumaha o ke kuleana a me ka maopopo ʻole inā ua wehe ʻia nā parachutes o ka capsule e like me ka mea i hoʻolālā ʻia. I ka hopena, ua loaʻa iā ia ka lono i ka holomua o ka pae ʻana, a piha nā waimaka o ka hauʻoli a me ka hauʻoli.

ʻOiai aia ka maopopo ʻole e pili ana i ke kau ʻana o ka drogue chute, ua hoʻopuka maikaʻi ʻia ka parachute nui. ʻOiai ʻaʻole maopopo ka kiʻi e pili ana i ka drogue chute, ua lilo ia i mea ʻole ma muli o ka parachute nui e hana nei.

ʻO ka pae ʻana maikaʻi e hōʻailona ana i ka hoʻomaka ʻana o kahi mokuna hoihoi hou i ka noiʻi ʻepekema. E hoʻokaʻawale ʻia nā laʻana o ka asteroid Bennu ma waena o nā ʻoihana ʻepekema a me nā keʻena kikowaena no ka nānā ʻana. Ma ke aʻo ʻana i ka haku mele ʻana o Bennu, manaʻo ka poʻe ʻepekema e loaʻa nā ʻike i ka mōʻaukala kemika o kā mākou ʻōnaehana solar a maopopo paha i ke ʻano o ke ola ma ka Honua.

Since asteroids formed in the early stages of the solar system, analyzing the samples could provide clues about the presence of water and the building blocks of life, such as amino acids, on Earth. These samples will be studied extensively in the years to come, offering valuable insights into our cosmic neighborhood.

Source: NASA a me ka US Army's Dugway Proving Ground, Utah