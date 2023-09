Ke hoʻololi nei i ka hana ʻana o ka Fertilizer Kuʻuna me ka Synthesis Electrified no ka hana ʻana o ka Urea Low-Carbon-Intensity.

Ua hui pū nā mea noiʻi mai ke Kulanui o Northwestern a me ke Kulanui o Toronto e ʻimi i kahi ala hoʻohiki no ka hana ʻana i ka fertilizer urea me ka hoʻohana ʻana i ka electrified synthesis. ʻAʻole kēia kaʻina hana e hōʻemi wale i ka ikaika kalapona e pili ana i ka hana ʻana o ka urea akā kōkua pū kekahi i ka denitrify wai ʻōpala. Ua hoʻohana ka hui i kahi catalyst hybrid i hana ʻia me ka zinc a me ke keleawe e hoʻololi i ka ʻōpala a me ka carbon dioxide i urea.

He mea koʻikoʻi ka hoʻohana ʻana i ka fertilizer nitrogen synthetic i ka mahiʻai akā hāʻawi i ka hoʻokuʻu kalapona koʻikoʻi a me ke kahe o ka nitrate. No ka 3% o ka hoʻohana ʻana i ka ikehu i kēlā me kēia makahiki ke kuleana o ka ʻoihana hoʻomomona, e hoʻolilo iā ia i pahuhopu no ka hōʻemi ʻana i nā hoʻokuʻu ʻana a me ka loaʻa ʻana o nā mea ʻē aʻe.

ʻO Urea ka mea hoʻohana nui a waiwai nui i ka ʻoihana, e hōʻike ana i kahi mākeke $100 biliona. ʻOiai ua ʻimi ka poʻe noiʻi i nā ala ʻē aʻe no ka hana ʻana i ka amonia, kahi mea mua i ka nui o nā mea kanu, he kakaikahi ka poʻe i kālele i ka urea. Ua manaʻo kēia papahana noiʻi e noiʻi inā hiki ke hoʻohana ʻia nā kumu naikokene ʻōpala, CO2 i hopu ʻia, a me ka uila no ka hana ʻana i ka urea.

Ua ʻike ka hui ua hana maikaʻi kahi catalyst hybrid i haku ʻia me ka zinc a me ke keleawe i ke ʻano relay e hoʻomaʻamaʻa i ka hoʻololi ʻana o ka carbon dioxide a me ka ʻona ʻona i urea. Ua ʻike ka poʻe noiʻi i nā moʻolelo e pili ana i ka makahiki 1970 e hōʻike ana i ka hiki o nā metala maʻemaʻe e like me ka zinc a me ke keleawe i kēia mau hana. Ma ka hoʻonui ʻana i ka ratio o ka zinc i ke keleawe, ua hoʻokō ka hui i ka pono hoʻololi i makemake ʻia.

Ma waho aʻe o ka hōʻemi ʻana i ka wāwae kalapona e pili ana i ka hoʻoulu ʻana i ka mea kanu, ua hana ka hui noiʻi i kahi ʻano loiloi ola holoʻokoʻa e loiloi i ka ikehu a me ke kumukūʻai. Ua ʻike lākou ʻo ka hoʻololi ʻana i nā kumu ikehu hiki ke hoʻemi hou i ka hoʻokuʻu ʻana i ka ikehu, e hoʻoikaika i ka ʻenehana no nā hale mālama wai. Pono ka pono o ka hoʻololi ʻana e hōʻea i 70% no ke kaʻina hana e hoʻokō ākea.

ʻOiai ke holomua nei ka holomua ma mua o ka hoʻolaha ʻana, e like me ka helu ʻana i nā haumia mālama wai a me ka hoʻonui ʻana i ka manawa hana o ke kaʻina hana, ʻo ka synthesis electrified o ka urea e hoʻohana ana i kahi catalyst hybrid paʻa i ka mana nui i ka hāʻawi ʻana i ka hana fertilizer haʻahaʻa-carbon-intensity a me ka denitrification wai.

