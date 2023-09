He Hōʻike nani o nā hōkū ma Terzan 12 Globular Cluster

Ua kiʻi ka Hubble Space Telescope i kahi kiʻi kupaianaha o ka puʻupuʻu honua ʻo Terzan 12, aia ma kahi o 15,000 mau makahiki māmā mai ka Honua ma ka hui hōkū ʻo Sagittarius. ʻO nā puʻupuʻu pōʻeleʻele nā ​​hui kahiko o nā hōkū e hoʻopiha ana i ka lewa a puni nā disk galactic. ʻO Terzan 12, e like me nā puʻupuʻu honua ʻē aʻe, ua uhi ʻia i ka lepo a me ke kinoea, kahi e hoʻohui ai i ka nani o ke kiʻi.

Ua hana ʻia kēia kiʻi hoʻohui me ka hoʻohana ʻana i kekahi mau hōʻike i lawe ʻia ma ʻAukake 2016. Hōʻike ke kiʻi i nā hōkū ʻulaʻula a me ka ʻalani i loko o ka pūʻulu, ʻoi aku ka nui ma mua o ko mākou Lā, a me nā hōkū polū ʻōpio ʻaʻole i ʻāpana o ka hui. Ua ʻike ʻia ka loaʻa ʻana o nā lua ʻeleʻele i loko o nā puʻupuʻu globular i ka noiʻi mua. Ua ʻike ʻia ʻo NGC 6397, kahi puʻupuʻu pōʻai ʻē aʻe, aia nā puka ʻeleʻele liʻiliʻi a nui ka hōkū e mālama ai i nā hōkū i ka orbit ma muli o ko lākou ikaika umekaumaha.

Hāʻawi nā pūʻulu honua e like me Terzan 12 i nā ʻike koʻikoʻi i nā pōʻai ola o nā hōkū a me ka hele ʻana o nā ʻōnaehana binary me nā kino lani kahiko e like me nā hōkū neutron a me nā lua ʻeleʻele. ʻO kēia mau pūʻulu he mau hōʻike hiʻohiʻona kupaianaha a kōkua i ka poʻe astronomers i kā lākou ʻimi ʻana e hoʻomaopopo i ka ākea o ka lewa.

