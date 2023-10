Unearthing History: New Discoveries on Human-Neanderthal Interbreeding

Ua hōʻike ʻia kahi noiʻi hoʻāʻo ʻana i ka hana ʻana o nā kānaka a me nā Neanderthals ma mua o ka mea i manaʻoʻiʻo mua ʻia, i hana ʻia ma kahi o 250,000 mau makahiki i hala. Hoʻopiʻi kēia ʻike i ka manaʻo lōʻihi i loaʻa i ka interbreeding i 75,000 mau makahiki i hala. Ma o ka nānā ʻana o DNA, ua ʻike nā mea noiʻi i nā ʻike koʻikoʻi i ka mōʻaukala o kēia mau pilina kahiko.

Nā Hōʻike mai ka haʻawina DNA

Ua hōʻike ʻia nā haʻawina mua ma kahi o ʻeono pakeneka o nā genes i Neanderthals hiki ke huli ʻia i ke kanaka. Eia kekahi, ua ʻike nā kānaka ʻepekema aia kekahi mau pūʻulu o ka poʻe ma lalo o Saharan ʻApelika i loaʻa nā ʻāpana o ka DNA Neanderthal. Hōʻike kēia i ka hui ʻana o nā kānaka mua me Neanderthals a hoʻi hou i ʻApelika, me ka waiho ʻana i kahi genetic imprint.

Ua ʻōlelo ʻo Michael Dannemann, he kumu aʻoaʻo loea i ka evolutionary a me ka genomic heluna kanaka, ʻo kēia noiʻi hou e hāʻawi i ka pololei i ka hōʻike ʻana i ka DNA Neanderthal i nā genome kanaka hou. Eia kekahi, kōkua ia i ka hoʻomaopopo ʻana i ke ʻano o ka hui ʻana o nā genes i ka ʻano kino o nā Neanderthals a me nā kānaka mua. Eia kekahi, hoʻonui ia i ko mākou ʻike no kā lākou neʻe ʻana a me nā pilina i ka wā i hala.

Aia ka DNA Neanderthal ma Sub-Saharan Africa

Ua hōʻike ʻia kahi noiʻi i paʻi ʻia i loko o ka puke moʻolelo Cell i ka hiki ʻana o Neanderthal DNA i nā poʻe o ka ʻohana sub-Saharan Africa. ʻOiai ke ʻano pohihihi nei ke kumu o kēia DNA, ua kālele nui ʻia ke aʻo ʻana i nā heluna kanaka me nā pilina kupuna iā Niger-Congo.

No ka hoʻomālamalama ʻana i ka hiki ʻana mai o ka DNA Neanderthal i nā heluna kanaka o kēia lā, ua hoʻohālikelike nā mea noiʻi i nā mea genetic mai kahi Neanderthal kahiko i kapa ʻia ʻo "Altai Neanderthal" i nā genes o 180 mau kānaka mai ʻumikūmālua mau ʻāpana ʻokoʻa o Sub-Saharan Africa.

Ma o ka ʻikepili helu, ua ʻike nā ʻepekema i nā ʻano ʻano like ʻole ma waena o nā kānaka a me nā Neanderthal a noiʻi i ka hoʻoilina o kēia mau ʻano genes. Ua ʻike ʻia ka haʻawina ʻo nā genomes ʻApelika sub-Saharan i nānā ʻia aia i loko o ka DNA Neanderthal, me kekahi mau heluna e hōʻike ana a hiki i ka 1.5 pākēneka o nā mea genetic Neanderthal. ʻO kēia ʻike koʻikoʻi i ka interbreeding e hōʻike ana ua hoʻoili ʻia kēia mau genome mai nā kānaka i hui pū me Neanderthals a hoʻi i ʻApelika.

Nā haʻawina hou e hōʻike ana i ka noho ʻana o ka DNA Neanderthal

ʻO ka mea hoihoi loa, ua ʻike nā mea noiʻi ʻo ka hapa nui o ka DNA Neanderthal i loko o nā genome kanaka i hoʻopaʻa ʻia i nā wahi i hoʻopili ʻole i ka synthesis protein. ʻO ka mea ʻē aʻe, ʻaʻohe o kēia mau ʻāpana i ka DNA kanaka i nā genes Neanderthal. Hōʻike kēia ʻaʻole makemake ʻo Neanderthals i nā genes kanaka i ka wā o kā lākou hana evolutionary. Akā, ua ʻokoʻa nā ʻano ʻano ʻelua, hoʻololi i kā lākou genome e lawelawe i nā kumu like ʻole.

ʻO Fernando Villanea, he kanaka geneticist mai ke Kulanui o Colorado Boulder, e hōʻike ana i ke koʻikoʻi o kēia ʻike. Manaʻo ʻo ia ʻaʻole i ʻoi aku ka maikaʻi o nā ʻano genes ma mua o kekahi; ua ulu wale lākou e hoʻokō i nā hana like ʻole i loko o kēlā me kēia ʻano genome.

Nā ʻike hou aʻe e pili ana i ka hoʻomohala kanaka

Hāʻawi kēia mau ʻike kupaianaha i nā ʻepekema i ka manawa e loaʻa ai nā ʻike hou aku i ka paʻakikī o ka hoʻomohala kanaka. ʻO Sarah Tishkoff, ka mea kākau kiʻekiʻe o ke aʻo ʻana a me ka genetics a me ka biology professor ma ke Kulanui o Pennsylvania, e noi ana i kahi hoʻokolokolo hohonu o ka genetic makeup o ka heluna kanaka i noho i 250,000 mau makahiki i hala a pehea e hoʻohālikelike ai i nā genes o nā kānaka hou. Hiki i kēia loiloi hoʻohālikelike ke wehe i ka ʻike waiwai e pili ana i ka mōʻaukala a me ka hoʻololi ʻana o kā mākou ʻano.

NPP:

