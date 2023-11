Wehe i nā mea huna o nā hiʻohiʻona moe kau

Introduction

Hoʻololi nā kau i ke ʻano, pili i nā ʻano ola like ʻole ma ka Honua. Mai ka hoʻoheheʻe ʻia ʻana o nā lau e nā lāʻau deciduous a hiki i ka hibernation i nā holoholona, ​​​​ʻaʻole hiki ke hōʻole ʻia ka hopena o nā loli kau. ʻO ka mea kupanaha, ua hōʻike ʻia kahi haʻawina 2023 e hōʻike ana nā kānaka i nā hiʻohiʻona kau i kā lākou hiamoe hiamoe, e hoʻomālamalama ana i kā mākou mau mele o loko.

Research Methodology

Ua alakaʻi ʻia ka noiʻi e kahi hui o nā ʻepekema mai ka Clinic for Sleep & Chronomedicine ma St. Hedwig Hospital ma Berlin. ʻO ke aʻo ʻana, i paʻi ʻia ma ka puke pai Frontiers in Neuroscience, pili i nā mea manawaleʻa 188 i hoʻolimalima i ʻekolu pō i kahi hoʻonohonoho keʻena. ʻO kēia mau mea komo, me 98 mau wahine a me 90 mau kāne, ua nānā pono ʻia i ko lākou wā hiamoe.

Polysomnography: Ka hoʻomaopopo ʻana i nā pae moe

No ke aʻo ʻana i kā lākou ʻano moe, ua hana nā ʻepekema i kahi loiloi piha i kapa ʻia ʻo polysomnography. ʻO kēia kaʻina hana e pili ana i ka hoʻopaʻa ʻana i nā nalu o ka lolo, nā pae o ka oxygen koko, ka puʻuwai puʻuwai, ka hanu ʻana, ka neʻe ʻana o ka maka, a me nā ʻūhā wāwae. Ma o kēia, hiki ke hoʻokaʻawale ʻia nā pōʻai hiamoe i loko o ka neʻe ʻana o ka maka wikiwiki (REM) a me nā ʻanuʻu non-rapid eye movement (NREM), a ua māhele ʻia ka hope i ʻekolu pae.

Nā ʻIke Koʻikoʻi: Nā ʻike i ka hiamoe kau

Hāʻawi nā ʻike o ka noiʻi i nā ʻike hoihoi i nā ʻano like ʻole o ka hiamoe hiamoe. I ka wā hoʻoilo, ua hiamoe nā kānaka ma kahi o 60 mau minuke ka lōʻihi, ʻoiai he hilahila wale nō i ke ʻano helu helu. ʻO ka mea nui, ua lawe ka poʻe komo ma kahi o 25 mau minuke liʻiliʻi e komo i ka hiamoe REM i ka wā hāʻule i hoʻohālikelike ʻia i ka pūnāwai. Ua ʻike ʻia ka hiamoe hoʻoilo e ka awelika o 30 mau minuke ʻoi aku ka hiamoe REM ma mua o ka pūnāwai. Eia kekahi, ʻo ka hohonu loa o ka hiamoe NREM i loaʻa i kahi hāʻule nui i nā mahina hāʻule.

Nā Manaʻo a me nā Manaʻo

ʻOiai ka liʻiliʻi o ka pūʻulu aʻo a loaʻa i nā poʻe e pilikia ana i ka hiamoe, ʻo kēia mau ʻike e hoʻohālikelike i ka naʻauao maʻamau. ʻOiai ka noho ʻana o ke kūlanakauhale a me ka mālamalama hana, ʻike ʻia ka hiamoe kanaka i ka wā kūpono. Hōʻike ka haʻawina i ka pono no ka noiʻi hou ʻana i nā cohorts nui o nā kānaka olakino e hōʻoia i nā hopena.

ʻO Kauka Dieter Kunz, ka mea kākau pili o ka noiʻi ʻana, ʻōlelo ʻo ia ʻaʻole i lanakila loa nā kānaka i kā lākou mau kau. Pono paha ka hoʻololi ʻana i nā ʻano moe, e like me ka wā moe a me ka lōʻihi, e kūlike me ka piʻi ʻana o ka hiamoe i ka hoʻoilo. Hiki i kēia ʻike ke loaʻa i nā manaʻo ākea no ke kula a me ka papa hana, e hōʻike ana i ka pono e noʻonoʻo i nā koi hiamoe kau.

Nā nīnau i nīnau pinepineʻia (FAQ)

Nīnau: He aha ka polysomnography?

ʻO ka Polysomnography kahi mea hana diagnostic piha i hoʻohana ʻia e aʻo i nā ʻano moe. Hoʻopili ia i ka hoʻopaʻa like ʻana a me ka nānā ʻana o nā ʻāpana physiological like ʻole, me ka nalu o ka lolo, ka puʻuwai puʻuwai, ka neʻe ʻana o ka maka, a me nā wāwae wāwae.

Nīnau: He aha ka mea i ʻike ʻia e ka haʻawina e pili ana i nā hiʻohiʻona moe kau?

Ua ʻike ʻia ka haʻawina e hōʻike ana nā kānaka i nā ʻano like ʻole o ka wā i ka lōʻihi o ka hiamoe a me ke ʻano. Ua moe lōʻihi ka poʻe i komo i ka hoʻoilo, liʻiliʻi ka manawa e komo ai i ka hiamoe REM i ka wā hāʻule, a ʻoi aku ka nui o ka hiamoe REM i ka hoʻoilo ma mua o ka pūnāwai. Eia hou, ua nui ka emi ʻana o ke ʻano hohonu loa o ka hiamoe NREM i nā mahina hāʻule.

Nīnau: Pehea e hoʻohana ʻia ai nā ʻike o ka haʻawina?

Hōʻike nā ʻike i ke koʻikoʻi o ka noʻonoʻo ʻana i ka piʻi ʻana o ka hiamoe i ka hoʻoilo. ʻO ka hoʻololi ʻana i nā ʻano moe, e like me ka hele ʻana i kahi moe ma mua, hiki ke pōmaikaʻi. Hāpai ka haʻawina i nā nīnau e pili ana i ka hoʻolikelike ʻana i ke kula a me nā papa hana me nā ʻano moe kau. Eia naʻe, pono ka noiʻi hou ʻana me nā hui nui o nā kānaka olakino e hōʻoia i kēia mau ʻike.