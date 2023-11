ʻIke Hou: Loaʻa i nā kānaka nā hoʻololi kau i nā ʻano moe

By

Ua hōʻike ʻia kahi noiʻi hou i mālama ʻia ma ka Clinic for Sleep & Chronomedicine ma Berlin e hoʻololi nā kānaka i nā loli manawa i kā lākou moe. ʻO ka noiʻi, i paʻi ʻia ma ka puke pai Frontiers in Neuroscience, ua komo nā mea manawaleʻa 188 i hoʻolimalima i ʻekolu pō i kahi keʻena hoʻokolohua kahi i nānā pono ʻia ai ko lākou hiamoe.

Ua ʻike ʻia ka haʻawina i nā mahina hoʻoilo, ʻoi aku ka lōʻihi o ka hiamoe ʻana a hiki i 60 mau minuke. Eia hou, ua lawe ka poʻe i 25 mau minuke liʻiliʻi ka manawa e komo i ka hiamoe maka wikiwiki (REM) i ka hāʻule i hoʻohālikelike ʻia me ka pūnāwai. Ma ka awelika, ua ʻike ka poʻe ma kahi o 30 mau minuke o ka hiamoe REM i ka hoʻoilo ma mua o ka pūnāwai. ʻO ka mea mahalo, ua emi nui ka hiamoe hawewe lohi, ke ʻano hohonu loa o ka hiamoe maka ʻole (NREM), i nā mahina hāʻule.

Hoʻopiʻi nā ʻike i ka manaʻo maʻamau ua hoʻopau nui nā kānaka i ka mana o ka lā i kā lākou ʻano. ʻOiai ka noho ʻana i loko o ke kaona o ke kaona i hoʻomālamalama maikaʻi ʻia, ua hōʻike mau ka poʻe i komo i ka wā i kā lākou moe.

ʻOiai he liʻiliʻi ka pūʻulu aʻo a loaʻa i nā poʻe me ka insomnia a i ʻole ke kaumaha, ʻoi aku ka nui o ka ʻokoʻa o ka lōʻihi o ka hiamoe ma waena o ke kauwela a me ka hoʻoilo. Pono nā noiʻi hou e pili ana i kahi laʻana nui a olakino e hōʻoia i nā ʻike.

Nīnau: He aha nā ʻike nui o ka haʻawina?

A: Ua ʻike ʻia ka haʻawina i loko o nā mahina hoʻoilo, ua lōʻihi ka hiamoe ʻana o ka poʻe komo a ua ʻoi aku ka nui o ka hiamoe REM ma mua o ka pūnāwai. Ua emi nui ka hiamoe nalu mālie i nā mahina hāʻule.

Nīnau: Ua noho ka poʻe i komo i ke aʻo ʻana ma nā kūlanakauhale i hoʻomālamalama maikaʻi ʻia?

A: ʻAe, he poʻe kamaʻāina ka poʻe i komo i ke aʻo ʻana ma ke kūlanakauhale nui o kēia wā kahi i hoʻolaha ʻia ai nā kukui artificial.

Nīnau: Pili kēia mau ʻike i nā kānaka a pau?

A: Ua pili ka noiʻi ʻana i nā poʻe me ka insomnia a i ʻole ke kaumaha, no laila pono ka noiʻi hou e hoʻoholo ai inā kūlike kēia mau hiʻohiʻona moe ma waena o ka lehulehu.

Nīnau: He aha nā hopena o kēia mau ʻike?

A: Ua hōʻike ʻia nā mea i ʻike ʻia he ʻano hoʻomaʻamaʻa ko ke kanaka, a pono e hoʻoponopono ʻia nā ʻano moe e hoʻokō ai i ka nui o ka hiamoe i ka wā hoʻoilo.

Nīnau: He aha nā manaʻo i hana ʻia ma muli o ke aʻo ʻana?

A: Manaʻo nā mea noiʻi ʻo ka hele ʻana i kahi moe ma mua o ka hoʻoilo hiki ke kōkua i ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka maikaʻi o ka hiamoe a me ka lōʻihi.

