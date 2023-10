Hiki ke ʻike ʻia ʻo Asteroid 12P/Pons-Brooks i ka maka ʻohe ma 2024.

ʻO Comet 12P/Pons-Brooks, i ʻike ʻia no kāna hana cryovolcanic, ua hoʻonohonoho ʻia e hele kokoke loa i ka Honua ma ʻApelila 21, 2024. Me ke anawaena o kahi o 18.6 mile (30 km), hiki ke ʻike ʻia e ka maka ʻōlohelohe i ka wā. keia halawai pili.

ʻO ka Cryovolcanism, ʻike ʻia hoʻi ʻo ka lua pele anu, he kaʻina hana honua kahi e hū ai nā mea hau, e like me ka wai, ka amonia, a me ka methane, mai loko mai o kahi kino lani ma kahi o ka pōhaku i hoʻoheheʻe ʻia. Loaʻa pinepine kēia mau lua pele i loko o nā kino hau e like me nā comets a me kekahi mau mahina ma ka ʻaoʻao o waho.

Ua ʻike mua ʻia ʻo Comet 12P/Pons-Brooks e ka mea kilo hōkū ʻo Jean Louis Pons i ka makahiki 1812, a ma hope i ʻike hou ʻia e William Robert Brooks i ka makahiki 1883. E hahai ana ia i kahi orbit elliptical a puni ka Lā, me ka manawa awelika ma kahi o 70.5 mau makahiki.

I ka wā kokoke loa i ka Honua ma 2024, hiki ke ʻike ʻia ʻo 12P/Pons-Brooks e ka maka ʻōlohelohe. ʻO ia hoʻi, me ke kōkua ʻole o nā telescopes a i ʻole ka binoculars, hiki i ka poʻe mākaʻikaʻi ke ʻike i ka comet i ka lewa pō. Eia nō naʻe, ʻaʻole hiki ke ʻike ʻia ka ʻike ʻana o nā comets i kekahi manawa, no ka mea, pili ia i nā mea e like me ka ʻōlinolino o ka comet a kokoke i ka Honua.

Hoʻokumu ʻia nā Comets me ka hui ʻana o nā mea hoʻoheheʻe, e like me ka hau wai, ka lepo, carbon dioxide, a me ka methane. Ke hoʻokokoke ka comet i ka Lā, hoʻoheheʻe ka wela i kēia mau mea hoʻoheheʻe a hoʻopuka i kahi coma ʻālohilohi, a i ʻole lewa, a puni ka nucleus. ʻO kēia koma ʻālohilohi a me ka huelo kometa ka mea e ʻike ʻia ai nā kometa mai ka Honua.

He mea nui i ka poʻe ʻimi astronomy e hoʻomau i ka ʻike hou loa a me nā wānana e pili ana i ka ʻike ʻia ʻana o ka comet 12P/Pons-Brooks i 2024. Me ke ʻano o ka wā kūpono a me ka lani ʻulaʻula i ka pō, aia kahi manawa e ʻike ai i kēia comet cryovolcanic me ka ʻōlohelohe. maka.

